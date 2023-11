Οι Smashing Pumpkins έρχονται τον Ιούλιο στην Αθήνα

Οι Smashing Pumpkins έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The World Is a Vampire”, τον Ιούλιο του 2024.

Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The World Is a Vampire”, έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 υποσχόμενοι μια αξέχαστη live μουσική εμπειρία.

Οι Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει δύο βραβεία GRAMMY, δύο MTV VMA και ένα American Music Award.

Η μπάντα δημιουργήθηκε το 1988 στο Σικάγο. Το 1991 το συγκρότημα βγάζει τον πρώτο του δίσκο με τίτλο “Gish” -που γίνεται πλατινένιο- και ανοίγει συναυλίες δημοφιλών συγκροτημάτων όπως οι Red Hot Chili Peppers, οι Jane’s Addiction και οι Guns N’ Roses. To 1995 ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, που παραμένει μια κορυφαία στιγμή, όχι μόνο μια εμπορική για το συγκρότημα.

Ο δίσκος “Siamese Dream”, του 1993, είχε εντάξει τους Smashing Pumpkins στη μεγάλη κατηγορία του grunge, πίσω από τους Nirvana και τους Pearl Jam. Ως το τέλος του 1996 το επόμενο άλμπουμ τους είχε γίνει 10 φορές πλατινένιο και το συγκρότημα ήταν το κυρίαρχο ροκ σχήμα στις ΗΠΑ, κλέβοντας την παράσταση στα Grammy και τα βραβεία MTV.

Το 2018, το συγκρότημα ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες του, την περιοδεία «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και διπλό άλμπουμ του, το “CYR”.

Παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το 2023 το άλμπουμ “ATUM”, μία ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις.