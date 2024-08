Οι τεράστιες επιτυχίες των Queen σε μια συναυλία με Συμφωνική ορχήστρα και ελεύθερη είσοδο

Τραγούδια των Queen που σημάδεψαν για πάντα τη rock μουσική, όπως τα “We will rock you”, “We are the champions”, “The show must go on”, “Bohemian rhapsody” θα αποδοθούν συμφωνικά στο ΚΠΙΣΝ.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 21.00, η αγαπημένη σειρά συναυλιών Parklife του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ολοκληρώνεται, για φέτος, με τη συναυλία Queen Symphonic, με ελεύθερη είσοδο.

H Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Queen, ενός από τα πιο επιτυχημένα ροκ γκρουπ στην ιστορία της μουσικής.

Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη rock μουσική, όπως τα “We will rock you”, “We are the champions”, “The show must go on”, “Bohemian rhapsody”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “I want it all” και πολλές ακόμη επιτυχίες, θα αποδοθούν συμφωνικά, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο, από τον συνθέτη Αχιλλέα Γουάστωρ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Χατζηλοΐζου και διδασκαλία χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου.

Queen – Ένα από τα κορυφαία ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών

Οι Queen υπήρξαν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα που αναδύθηκαν από τη βρετανική hard rock σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο ήχος τους δέχθηκε αρχικά επιρροές από το glam rock και το progressive rock, ενώ σταδιακά ενσωμάτωσαν από pop έως gospel και στοιχεία όπερας στις συνθέσεις τους. H επιβλητική ερμηνεία του frontman και τραγουδοποιού Freddy Mercury, σε συνδυασμό με τις πολυεπίπεδες μελωδίες του βιρτουόζου κιθαρίστα Brian May, τους καθιέρωσαν ως ένα από τα μεγαλύτερα stadium rock γκρουπ στον κόσμο.

Οι πειραματισμοί των Queen με τις φωνές τους γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς σε πολλά τραγούδια τους, καθώς επιχειρούσαν να πολλαπλασιάσουν τις φωνές τους με επαναηχογραφήσεις θέλοντας να προσδώσουν ήχο χορωδίας. Στο τραγούδι “Bohemian rhapsody” λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 180 φωνητικές ηχογραφήσεις, ενώ τραγούδια όπως το “We will rock you” και “We are the champions” γράφτηκαν με στόχο τη συμμετοχή του κοινού.

Οι Queen κυκλοφόρησαν 15 προσωπικά άλμπουμ, ενώ, σύμφωνα με το BBC, οι πωλήσεις τους ξεπέρασαν τους 300 εκ. δίσκους το 2009. Το “Bohemian rhapsody” παρέμεινε στο Νο1 του Βρετανικού chart για εννέα εβδομάδες, ενώ η εμφάνισή τους στο Live Aid το 1985 χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σπουδαιότερες live εμφανίσεις στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Μετά τον θάνατο του Freddie Mercury το 1991, το γκρουπ κυκλοφόρησε έναν ακόμα δίσκο το 1995 και το 2001 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 2018 έλαβε το Βραβείο Grammy Lifetime Achievement.

Λίγα λόγια για την ΕΣΟ ΕΡΤ

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από ηχογραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ έχουν διευθύνει ως προσκεκλημένοι συνεργάτες πολλοί Έλληνες και ξένοι μαέστροι καθώς και συνθέτες διεθνούς φήμης, όπως οι: Δημήτρης Μητρόπουλος, Μιλτιάδης Καρύδης, Γεχούντι Μενουχίν κ.ά. και έχουν συμπράξει ως σολίστ πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, όπως οι: Τζίνα Μπαχάουερ, Χοσέ Καρρέρας, Aγνή Μπάλτσα, Mονσεράτ Kαμπαγέ, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άντζελα Γκεόργκιου κ. ά. Έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και θεωρείται από τα πιο δυναμικά, άρτια και δραστήρια συμφωνικά συγκροτήματα της Ελλάδας.

ΚΠΙΣΝ, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ, συναυλία στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος Πηνελόπη Γερασίμου

Λίγα λόγια για τη Χορωδία της ΕΡΤ

Η Χορωδία της ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1977 από τον τότε διευθυντή του Γ΄ Προγράμματος Μάνο Χατζιδάκι, με βασικό της μαέστρο τον Αντώνη Κοντογεωργίου. Το ρεπερτόριό της – πάνω από 1000 έργα – περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα εποχών, συνθετών και μουσικών ιδιωμάτων έως τον 21ο αιώνα, ελληνικά χορωδιακά, καθώς και πολλές όπερες. Επί γενικής διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη πραγματοποίησε πληθώρα συναυλιών σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Τυνησία, ΗΠΑ, Καναδά, Φινλανδία κ.ά. Το 2004 συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και το 2007 εμφανίστηκε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο Polytheater Πεκίνου και στην όπερα της Φρανκφούρτης. Έχει συμπράξει με όλες τις ελληνικές και τις διασημότερες ξένες ορχήστρες, καθώς και με όλους τους καταξιωμένους Έλληνες και κορυφαίους ξένους μαέστρους.

INFO

Queen Symphonic

Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη