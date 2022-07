On stage - Summer In the park

Το μεγαλύτερο υπαίθριο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα συνεχίζει τις δράσεις για το κοινό του με ένα δυναμικό music stage.

Με σύνθημα "Οn Stage / Summer in the park", καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής σκηνής δίνουν ρυθμό και το Smart Park γεμίζει αγαπημένες μελωδίες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, και Κυριακή μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Το Smart Park ,σε χαλαρή και καλοκαιρινή διάθεση, έχει ετοιμάσει μία pop-up μουσική σκηνή με νέα παιδιά που παίζουν μουσική live από το απόγευμα έως την δύση του ήλιου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 18.00 έως τις 21.00, μέχρι τέλος Ιουλίου, καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της μουσικής σκηνής δίνουν ρυθμό και το Smart Park γεμίζει αγαπημένες μελωδίες. Στην κεντρική Πλατεία του Smart Park, στον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο που φιλοξενεί τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής Γύρω από τη μουσική σκηνή, έχουν τοποθετηθεί μεγάλα πολύχρωμα και αναπαυτικά πουφ που προσφέρονται για ένα ευχάριστο καλοκαιρινό μουσικό διάλλειμα από τα ψώνια Το Smart Park: Είναι το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα Με 53.000μ2 καταστημάτων, 30.000μ2 υπαίθριους χώρους πρασίνου, την υψηλή αισθητική του και τις επιλογές διασκέδασης, αποτελεί μοναδικό προορισμό για όλη την Αττική. Το Smart Park είναι μόλις 10 λεπτά μέσω Αττικής οδού και διαθέτει 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης To καταστήματα του λειτουργούν κανονικά όλες τις Κυριακές από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο από τις 11.00 μέχρι τις 20.00

