Ο Paul Oakenfold γράφει την αυτοβιογραφία του - Madonna, U2 και μπόλικη Ίμπιζα

Άλλος ένας διάσημος που γράφει βιβλίο για την πολυτάραχη ζωή του είναι ο Άγγλος σούπερ σταρ DJ και δισκογραφικός παραγωγός Πολ Όκενφολντ (Paul Mark Oakenfold). Ο κάτοχος τριών βραβείων Grammy και βετεράνος της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ready Steady Go: My Unstoppable Journey In Dance» τον ερχόμενο Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το βιβλίο θα διηγείται τη διαδρομή του από το «βάπτισμά του στη μουσική» της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1980 και τις ξέφρενες βραδιές σε κλαμπ στο Λονδίνο μέχρι την ίδρυση μιας από τις μακροβιότερες δισκογραφικές εταιρείες χορευτικής μουσικής, της Perfecto Records.

Οι φανς του ανεπανάληπτου για πολλούς DJ ανυπομονούν να διαβάσουν για «το θρυλικό ταξίδι» στην Ίμπιζα, που τον μύησε στην trance και άλλαξε τη χορευτική μουσική για πάντα.

Οι δυσκολίες μεγαλώνοντας με δυσλεξία

Στο βιβλίο, όπως είναι αναμενόμενο, ο Oakenfold δεν θα μιλήσει μόνο για τις επιτυχίες, αλλά θα αποκαλύψει και όλες εκείνες τις στιγμές απελπισίας που κανείς δεν βλέπει όταν λάμπουν τα φώτα της σκηνής. Θα εμβαθύνει στις λεπτομέρειες της ζωής του και θα περιγράψει τα προβλήματα που αντιμετώπισε έχοντας δυσλεξία και πώς αυτή έχει διαμορφώσει τις δημιουργικές του επιλογές ως DJ και παραγωγού.

"Με μια καριέρα σαν τη δική μου, δεν έχεις πολλές ευκαιρίες να σταματήσεις και να σκεφτείς αυτά που έχεις πετύχει. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου μού έδωσε την ευκαιρία να αναπολήσω τις πολλές άγριες στιγμές της καριέρας μου, από την εμφάνισή μου ως DJ στο Στόουνχεντζ και στον καταυλισμό βάσης του Έβερεστ, μέχρι τη συνεργασία με θρύλους, όπως η Madonna, οι U2 και πολλούς άλλους και τη δημιουργία της δικής μου δισκογραφικής εταιρείας" ανέφερε ο Oakenfold σε δήλωσή του.

"Με έκανε επίσης να σκεφτώ περισσότερο τις κρίσιμες προσωπικές στιγμές της ζωής μου που είχαν περισσότερο αντίκτυπο πάνω μου από ό,τι νόμιζα αρχικά, όπως το να μεγαλώνω με δυσλεξία. Αυτό είναι κάτι που με έβαλε σε μία δημιουργική πορεία, στην οποία οφείλω πολλά από την καριέρα μου. Αισθάνομαι προνομιούχος που μοιράζομαι μαζί σας τις ιστορίες της ζωής μου και υπάρχουν ήδη πολλές άλλες στο στάδιο της προετοιμασίας για τα επόμενα απομνημονεύματα!" ανέφερε ο Άγγλος DJ.

Ο πατέρας του μοίραζε την εφημερίδα London Evening News

Η ζωή του DJ που έχει ζήσει μυθικές στιγμές στα μεγαλύτερα dance floors του πλανήτη παρουσιάζει σίγουρα ενδιαφέρον, τουλάχιστον υπό το πρίσμα ότι όλο αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από το… μηδέν. Ο πατέρας του μοίραζε την εφημερίδα "London Evening News", αλλά είχε και μία μπάντα. Υπήρχε πάντα μουσική στο σπίτι. Ο Paul είχε ξεκινήσει κάνοντας σπουδές σεφ. Αργότερα εργάστηκε στο πριβέ κλαμπ «Army and Navy Club» στο Λονδίνο, γνωστό και με το όνομα «The Rag».

Μεγάλωσε ακούγοντας τους The Beatles. Το ταξίδι του στην Ίμπιζα το 1987, για τα γενέθλιά του, άλλαξε τα πάντα για εκείνον. Όταν το 1992, οι U2 κυκλοφόρησαν το τραγούδι "Even Better Than the Real Thing", το remix της εταιρίας του Perfecto έφτασε σε ψηλότερη θέση από το ορίτζιναλ κομμάτι. Και φυσικά το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Μαντόνα! Ο Όκενφολντ έχει κάνει γνωστά remixes για τα κομμάτια: "What It Feels Like for a Girl", "Hollywood", "American Life", "Sorry", "Give It 2 Me". Για δύο μήνες άνοιξε τη συναυλία Confessions Tour, "ζεσταίνοντας" το κοινό πριν από την εμφάνιση της βασίλισσας της ποπ.

Ο 58χρονος Oakenfold έχει κάνει περισσότερα από 100 remixes για πάνω από 100 καλλιτέχνες όπως οι: U2, Moby, Madonna, Britney Spears, Massive Attack, The Cure, New Order, The Rolling Stones, The Stone Roses και ο Michael Jackson.

Το βιβλίο – που σίγουρα θα περιλαμβάνει ανέκδοτες ιστορίες για πασίγνωστα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας - αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου μέσω του ομίλου Welbeck Publishing Group.





