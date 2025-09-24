Παύλος Παυλίδης – H (υπέροχη) other version του “Δεν Ξέρω” μόλις κυκλοφόρησε

Σε μια πέτρινη πλαγιά της Σίφνου, σ’ ένα αυτοσχέδιο στούντιο, γεννήθηκε η… άλλη version του τραγουδιού “Δεν Ξέρω” του Παύλου Παυλίδη, καθώς φυσούσε ο αέρας. Άκουσέ το.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ – ενός άλμπουμ που κατάφερε να ενώσει γύρω του διαφορετικές γενιές και να φέρει κοντά ένα νέο κοινό – ο Παύλος Παυλίδης κυκλοφορεί μία αλλη version του single “Δεν Ξέρω” και ετοιμάζεται να παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη το ανανεωμένο οπτικοακουστικό του πρόγραμμα.

Το ίδιο που αποθέωσε το κοινό στην Αθήνα, στη μεγάλη του εμφάνιση στο Release Athens, και το οποίο διατρέχει τη μουσική πορεία σχεδόν τριών δεκαετιών: από την προσωπική του δισκογραφία, στα εμβληματικά άλμπουμ με τα Ξύλινα Σπαθιά και στις στιγμές που σημάδεψαν τη συλλογική μας μνήμη.

Όσοι βρεθούν στο Θέατρο Γης στις 27 Σεπτεμβρίου δεν θα ζήσουν απλώς μια συναυλία, αλλά ένα σύγχρονο μουσικό performance. Ένα δυναμικό live όπου οι στίχοι, η μουσική και τα εντυπωσιακά visuals συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που καθηλώνει. Τα visual artworks του Βασίλη Κεχαγιά ενσωματώνονται στη σκηνογραφία της συναυλίας, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη τέχνη του Παυλίδη και ενισχύοντας την εμπειρία.

Μαζί του στη σκηνή, οι σταθεροί συνεργάτες και εξαιρετικοί μουσικοί:

Αλέκος Γεωργουλόπουλος (κιθάρα, synthesizers, φωνητικά)

Αλέξης Σταυρόπουλος (τύμπανα, sample pads)

Θανάσης Τζίνγκοβιτς (μπάσο)

Aki Rei (πλήκτρα, κιθάρα, φωνητικά)

Παύλος Παυλίδης – Δεν Ξέρω (other version): Μια διασκευή και μια υπέροχη ανάμνηση…

O κύκλος του ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ ολοκληρώνεται όπως ακριβώς ξεκίνησε. Με το τραγούδι “Δεν ξέρω”, σε μία νέα version και με μία μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο single από το ΜΠΡΑΝΚΑΛΕΟΝΕ που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2024, άνοιξε τον δρόμο για ένα άλμπουμ που αγαπήθηκε πολύ, σαν «ένα καράβι που πάει και μες τη φουρτούνα ανοίγει πανιά».

Ο Παύλος γράφει σχετικά: “Σε μια πέτρινη πλαγιά της Σίφνου, σ’ ένα αυτοσχέδιο στούντιο, δημιουργήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι παρέα με τον Αki Rei και τον Σωκράτη Οικονόμου αυτό το μικρό σουβενίρ. Αυτή η διασκευή στο τραγούδι Δεν ξέρω έγινε καθώς φυσούσε ο αέρας και βλέπαμε απέναντι τα ιστιοφόρα να περνάν μπροστά από την Κίμωλο. Για μας είναι μία υπέροχη ανάμνηση. Ελπίζω να αρέσει και σε σας“.

INFO

Παύλος Παυλίδης

New Single

ΔΕΝ ΞΕΡΩ (other version)

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

CREDITS:

Video created by Vasilis Kehagias

Art direction & costume design by Vasilis Kehagias

Music Composed and Performed by Pavlos Pavlidis & Aki Rei

Lyrics by Pavlos Pavlidis

Recording, Mix & Edit: Aki Rei

Mastering: Ekelon (the Cave Mastering Athens)

Produced by Aki Rei