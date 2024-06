Peggy Gou: Ακούσαμε τον πρώτο δίσκο της superstar DJ που έρχεται στην Αθήνα

Η “πιο cool DJ του κόσμου”, σύμφωνα με την Vogue, επιστρέφει στην Αθήνα. Ο πρώτος της δίσκος, track by track.

H Peggy Gou δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει καν επίσημο δίσκο είχε καταφέρει να γίνει viral παγκοσμίως μέσα από τις εμφανίσεις της ως DJ και τις προσωπικές της παραγωγές. Τώρα κυκλοφόρησε και τον πρώτο της ολοκληρωμένο δίσκο με την XL Recordings, το “I Hear You”.

Το “I Hear You” περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, ανάμεσά τους το “Lobster Telephone” που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η κορυφαία παγκόσμια επιτυχία του 2023 “(It Goes Like) Nanana” που έγινε επίσημα τριπλά πλατινένιο single στην Ελλάδα, το “I Believe in Love Again” με τον Lenny Kravitz και το “1+1=11” στο οποίο συνεργάστηκε με τον Olafur Eliasson για το video clip του.

Μιλώντας για το “I Hear You” η ίδια δηλώνει: “Το “I Hear You” είναι κάτι παραπάνω από το ντεμπούτο άλμπουμ μου. Ενσωματώνει αμέτρητες ώρες αφοσίωσης στο ταξίδι μου για να δημιουργήσω κάτι διαχρονικό και είναι μια απόδειξη της δύναμης του να αφουγκράζεσαι, ν’ ακούς τον εαυτό σου αλλά να ακούει και ο ένας τον άλλο”.

Σημειώνεται πως η Peggy Gou θα εμφανιστεί στα μεγαλύτερα events του κόσμου, όπως το Glastonbury, το Coachella και το Primavera ενώ θα την απολαύσουμε και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ejekt Festival την Παρασκευή 12 Ιουλίου, στο γήπεδο Tae Kwon Do (Faliro Sports Pavillion). Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ. Μαζί της θα εμφανιστεί ένα line-up από DJs και καλλιτέχνες που έχει επιλέξει η ίδια.

Εδώ μπορείτε να ακούσετε όλο το άλμπουμ

Εμείς ακούσαμε track by track τον δίσκο, και καταγράφουμε τις εντυπώσεις μας (που είναι παραπάνω από θετικές).

Your Art

Η Peggy Gou είναι σαν να απευθύνεται στον εαυτό της στο ξεκίνημα του κομματιού, περνώντας στο εισαγωγικό της track και το κοινωνικό της μήνυμα:

“We have colonized

Industrialized

Mordernized

We have forgotten self respect and to listen to ourselves”.

“Create your universe and you

Be present”.

Στις συνεντεύξεις της άλλωστε αυτό έχει επαναλάβει, πως διαρκής της προσπάθεια είναι να προσδιορίσει το καθαρά προσωπικό της ύφος και στυλ, τον “εαυτό” της μέσα στο ηχητικό παγκόσμιο σύμπαν, πράγμα που όπως έχει αναφέρει κατάφερε να βρει καλύτερα μέσα στα χρόνια της πανδημίας.

Back To One

Στο Back To One εμφανίζονται τα 90s vibes που διαπερνούν όλο το άλμπουμ. Το οποίο άλμπουμ δεν είναι ούτε deep house, ούτε jazz house, ούτε tech house, ούτε electro house, είναι απλώς house με ξεκάθαρες 90s και funk επιρροές.

I Believe In Love Again

Εδώ έχουμε συνεργασία με τον Lenny Kravitz. Ηχητικά το track θυμίζει την pop house της Madonna, και φυσικά επικρατεί το Korg M1. Προσωπικά, όχι το αγαπημένο μου κομμάτι του άλμπουμ, αλλά σίγουρα θα επικρατήσει “ραδιοφωνικά”.

All That

Κάτι ανάλογο με το I Believe In Love Again έχουμε και στο All That, τη συνεργασία με τον Villano Antillano. To Vogue της Madonna είναι σαν να “ακούγεται” από πίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Gou έχει “κλέψει” στοιχεία, αντιθέτως έχει προσπαθήσει να τα εντάξει επαρκώς στο δικό της, πιο “dark” ύφος. Είναι δεδομένο πως το κομμάτι θα παίξει πολύ στα mainstream bar – club του καλοκαιριού, σε ετερόκλητα μεταξύ τους DJ set.

(It Goes Like) Nanana

Το κομμάτι έκανε πέρυσι τη Peggy Gou γνωστή μέχρι και στις “πέτρες”. Ομολογουμένως το bass line δεν γίνεται να μη σου κολλήσει στο μυαλό. Πάλι εδώ έχουμε ένα άτυπο “tribute” στο ATB – 9PM (Till I Come) του 1999 που είχε γίνει massive hit στα club της εποχής. Σε τέτοιο βαθμό που ένας DJ θα μπορούσε σήμερα να τα παίζει “back to back”. Μιλάμε για το απόλυτο holiday “bait”, σαν το Summertime Sadness του 2012. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, ακούγοντας το Nanana δεν γίνεται να μην παραδεχθείς πως είναι εντελώς catchy χωρίς να είναι “εύκολο” και “φθηνό”.

Να σημειώσουμε πως η Gou δηλώνει σταθερή φαν της K-Pop και οι στίχοι σε πολλά κομμάτια της είναι και στα κορεάτικα.

Lobster Telephone

Το Lobster Telephone φέρνει περισσότερο σε Pet Shop Boys παραγωγή, με τα κορεάτικα στοιχεία όμως να είναι εμφανή, όπως και τα ψυχεδελικά “περάσματα” που παραπέμπουν σε rave εποχές. Ιδανικά πράγματα για μεγάλο dancefloor δηλαδή, από αυτά που αγαπά η Peggy Gou.

Seoulsi Peggygou

Εδώ έχουμε το κατ’ εμέ πιο ενδιαφέρον κομμάτι του δίσκου. Το πλέον πειραματικό και αυτό που δείχνει τις δυνατότητες της Peggy Gou στην ηχητική παραγωγή και στο “πάντρεμα” διαφορετικών ηχοχρωμάτων μεταξύ τους, αποδίδοντας όμως μια αρμονική συνάφεια στο τελικό αποτέλεσμα που επιμελείται. Το κομμάτι ακροβατεί ανάμεσα σε folk, pop και drum & bass, ενώ η Gou χρησιμοποιεί το παραδοσιακό κορεάτικο όργανο gayageum για τη βασική μελωδία. Απλώς, υπέροχα εκστατικό αποτέλεσμα.

I Go

To I Go ήταν το massive hit της Gou από το 2021. Ο δίσκος είναι ούτως ή άλλως ένα “μάζεμα” κομματιών από τη μέχρι τώρα πορεία της, μαζί με νεότερα. Το κομμάτι θυμίζει περισσότερο παραγωγές του Todd Terry, σε μια μείξη disco και synthwave αναφορών. Καθόλου τυχαία το “Beats Per Minute” έγραψε πως το I Go είναι νοσταλγικό και φουτουριστικό μαζί, σαν να συναντάει ο Haddaway τους Soulwax. Προφανώς και το κομμάτι είναι επηρεασμένο και από τη βερολινέζικη ηλεκτρονική σκηνή μιας και η Gou έχει βρει στο Βερολίνο το καλλιτεχνικό της “σπίτι” τα τελευταία χρόνια.

Στα 25 της έγινε άλλωστε η πρώτη Κορεάτισσα και η νεαρότερη DJ που έπαιξε στο Berghain, το club-μύθο της γερμανικής πρωτεύουσας, ενώ μέχρι και σήμερα, το Βερολίνο είναι η βάση της.

Purple Horizon

To Purple Horizon είναι μια “αποφόρτιση” για τον δίσκο με τα synth να στήνουν ένα summer – feel good αποτέλεσμα, ιδανικό για χαλαρό κοκτέιλ σε κάποια ταράτσα ή σε κάποιο beach bar. Πρακτικά, αποφόρτιση προκαλεί ολόκληρο το “I hear you” της Gou και μάλλον αυτός ήταν και ο στόχος της συνολικά.

1+1=11

Το τέλειο κλείσιμο για τον δίσκο. Ατόφια 90s trance για χορό και μόνο χορό. Το “1+1=11” συνοδεύεται από μουσικό βίντεο που πρωταγωνιστεί ο αναγνωρισμένος Ισλανδό-Δανός καλλιτέχνης και μακροχρόνιος φίλος της, Olafur Eliasson. Το βίντεο έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο λίγο πριν την κυκλοφορία του δίσκου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το υπερ-πασίγνωστο Starry Night του 2019, έμεινε εκτός δίσκου.