Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός Marianne Faithfull

Η Marianne Faithfull έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τη δεκαετία του 1960 με την κυκλοφορία της επιτυχίας της “As Tears Go By”, που την κατέστησε μία από τις κορυφαίες Βρετανίδες καλλιτέχνιδες της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γεννημένη στο Χάμπστεντ του Λονδίνου, η Faithfull ξεκίνησε την καριέρα της το 1964, όταν ανακαλύφθηκε από τον Andrew Loog Oldham σε ένα πάρτι των Rolling Stones. Το πρώτο της άλμπουμ, Marianne Faithfull (1965), που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το Come My Way, σημείωσε εμπορική επιτυχία, ακολουθούμενο από αρκετά άλμπουμ στην Decca Records.

Από το 1966 έως το 1970, διατηρούσε μια πολυσυζητημένη σχέση με τον Mick Jagger. Η δημοτικότητά της ενισχύθηκε μέσα από τους κινηματογραφικούς της ρόλους σε ταινίες όπως I’ll Never Forget What’s’isname (1967), The Girl on a Motorcycle (1968) και Hamlet (1969). Ωστόσο, τη δεκαετία του 1970, η καριέρα της επισκιάστηκε από σοβαρά προσωπικά προβλήματα, καθώς υπέφερε από ανορεξία, ήταν άστεγη και εθισμένη στην ηρωίνη.

Η Faithfull ήταν γνωστή για τη μοναδική χροιά της. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η φωνή της ήταν μελωδική και σε υψηλή τονικότητα, όμως μια σοβαρή λαρυγγίτιδα σε συνδυασμό με παρατεταμένη χρήση ναρκωτικών τη δεκαετία του 1970 άφησε μόνιμα τη φωνή της βραχνή. Αυτή η νέα χροιά περιγράφηκε από τους κριτικούς ως “ποτισμένη με ουίσκι”, προσθέτοντας έναν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα στη μουσική της.

Μετά από μακρά περίοδο εμπορικής απουσίας, η Faithfull έκανε δυναμική επιστροφή με το άλμπουμ Broken English (1979), που έτυχε εξαιρετικών κριτικών και αναβίωσε την καριέρα της. Το άλμπουμ γνώρισε εμπορική επιτυχία και της χάρισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ροκ Ερμηνείας, ενώ συχνά θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική της δισκογραφική δουλειά. Συνέχισε με μια σειρά άλμπουμ, όπως Dangerous Acquaintances (1981), A Child’s Adventure (1983) και Strange Weather (1987).

Το 2009 τιμήθηκε με το World Lifetime Achievement Award στα Women’s World Awards, ενώ η γαλλική κυβέρνηση την αναγόρευσε Commandeur του Ordre des Arts et des Lettres για την προσφορά της στις τέχνες.