Πέθανε ο πρώην ντράμερ των My Chemical Romance

Ο Bob Bryar, πρώην ντράμερ των My Chemical Romance, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 44 ετών.

Το σώμα του Bryar βρέθηκε στο σπίτι του στο Τενεσί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το TMZ, οι αρχές δεν υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα, όπως ο μουσικός εξοπλισμός και τα όπλα, παρέμειναν ανέπαφα. Το σώμα του περιγράφηκε από την πηγή ως «σοβαρά αποσυντεθειμένο».

Σύμφωνα με τις αναφορές, η τελευταία φορά που εθεάθη ο Bryar ζωνταντός ήταν στις 4 Νοεμβρίου. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο Μπράιαρ ήταν μέλος του ροκ συγκροτήματος από το 2004 έως το 2010, αντικαθιστώντας τον ντράμερ Ματ Πελίσσερ λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Three Cheers for Sweet Revenge το 2004.

Έπαιξε ντραμς σε όλα τα μεγαλύτερα hits των My Chemical Romance, συμπεριλαμβανομένου του “Welcome to the Black Parade” του 2006.

Ο ντράμερ, που γεννήθηκε στο Σικάγο, αποχώρησε από το συγκρότημα το 2010, πριν την κυκλοφορία του Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, στο οποίο είχε συμβάλει.

Τότε, οι My Chemical Romance είχαν εκδώσει δήλωση περιγράφοντας την απόφαση του Μπράιαρ ως «επώδυνη». «Πριν από τέσσερις εβδομάδες, οι My Chemical Romance και ο Μπομπ Μπράιαρ αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους. Αυτή ήταν μια επώδυνη απόφαση για όλους μας και δεν λήφθηκε ελαφρά τη καρδία», ανέφερε η δήλωση.