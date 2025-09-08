Πέθανε ο Ρικ Ντέιβις – Συνιδρυτής και τραγουδιστής των Supertramp

Ο Ρικ Ντέιβις, συνιδρυτής, τραγουδιστής και στιχουργός των Supertramp, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο γνωστός μουσικός Rick Davies (Ρικ Ντέιβις) συνιδρυτής, τραγουδιστής και στιχουργός των Supertramp και δημιουργός των “Bloody Well Right” και “Goodbye Stranger” πέθανε το περασμένο Σάββατο στο σπίτι του στο Λονγκ Άιλαντ “ύστερα από μακρά ασθένεια”, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα σε δήλωσή του την Κυριακή.

Ο Ντέιβις είχε διαγνωστεί το 2015 με πολλαπλό μυέλωμα — έναν καρκίνο του μυελού των οστών που προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια. Η διάγνωση και η ανάγκη για «επιθετική θεραπεία» ανάγκασαν τους Supertramp να ακυρώσουν την προγραμματισμένη ευρωπαϊκή περιοδεία εκείνης της χρονιάς.

«Με μεγάλη θλίψη το Supertramp Partnership ανακοινώνει τον θάνατο του ιδρυτή των Supertramp, Ρικ Ντέιβις, ύστερα από μακρά ασθένεια», ανέφερε η ανακοίνωση της μπάντας.

«Είχαμε το προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να παίξουμε μαζί του για περισσότερα από 50 χρόνια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του και μάνατζερ του συγκροτήματος, Σου Ντέιβις», πρόσθεταν τα μέλη.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Supertramp αποχαιρέτησαν τον Ντέιβις, μιλώντας για τη «ζεστασιά, την αντοχή και την αφοσίωσή του στη Σου», ενώ τον αποκάλεσαν «τη φωνή και τον πιανίστα πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της ροκ μουσικής».

Ο Ρικ Ντέιβις γεννήθηκε το 1944 στο Σουίντον της Αγγλίας και από πολύ νωρίς έδειξε πάθος για τη μουσική, αναπτύσσοντας το πάθος του αφού άκουσε το Drummin’ Man του Τζιν Κρούπα. ξεκινώντας αρχικά ως ντράμερ και αργότερα ως πληκτράς. Ένα από τα πρώτα του συγκροτήματα, οι Rick’s Blues, είχε στα ντραμς τον μετέπειτα ερμηνευτή του Alone Again, Naturally, Γκίλμπερτ Ο’Σάλιβαν, ο οποίος αργότερα αναγνώρισε τον Ντέιβις ως μέντορά του.

Μετά από συμμετοχές σε διάφορα γκρουπ, το 1969 αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα. Στην αγγελία που έβαλε απάντησε ο Ρότζερ Χόντζσον. Παρά τις μεγάλες διαφορές στις φωνές και τα προσωπικά τους υπόβαθρα, βρήκαν κοινό καλλιτεχνικό έδαφος και δέθηκαν μουσικά. Αρχικά εμφανίζονταν με το όνομα Daddy, όμως τον Ιανουάριο του 1970 μετονομάστηκαν σε Supertramp.

Το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την A&M και κέρδιζε όλο και περισσότερη δημοτικότητα με κάθε του άλμπουμ, κάνοντας την πρώτη μεγάλη επιτυχία με το “Crime of the Century”, το οποίο περιλάμβανε το τραγούδι του Ντέιβις “Bloody Well Right.” Η φήμη και η απήχηση των Supertramp αυξάνονταν με κάθε επόμενη δουλειά – ανάμεσά τους και το “Even in the Quietest Moments” του 1977, που περιείχε το χιτ του Χόντζσον “Give a Little Bit” – μέχρι που απογειώθηκαν με το άλμπουμ Breakfast in America, που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1979.

Το Logical Song μπορεί να γράφτηκε και να ερμηνεύτηκε από τον Χόντζσον, όμως η χαρακτηριστική ηλεκτρική πιανιστική γραμμή του Ντέιβις ήταν το βασικό του στήριγμα· μάλιστα, έγραψε και την «απαντητική» φράση στο τελευταίο ρεφρέν. Το δικό του κομμάτι, “Goodbye Stranger”, αποτέλεσε το δεύτερο μεγάλο single του δίσκου, και οι Supertramp βρέθηκαν ξαφνικά στην κορυφή, ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Το 1983, μετά από ρήξη με τα υπόλοιπα μέλη, ο Χόντζσον αποχώρησε από το συγκρότημα, λίγο μετά την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ, Famous Last Words.

Ο Ντέιβις κράτησε το όνομα των Supertramp ενεργό για ακόμα τέσσερις δίσκους, με τελευταίο το “Slow Motion” το 2002, ενώ συνέχισε να εμφανίζεται στη σκηνή μέχρι και το 2022, συχνά με το σχήμα Ricky and the Rockets.