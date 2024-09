Πέθανε ο θρύλος της Bossa nova, Sérgio Mendes

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος μουσικός Sérgio Mendes, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών. Η σπουδαία καριέρα του.

Ο Βραζιλιάνος μουσικός Sérgio Mendes, ο οποίος βοήθησε στη διάδοση της bossa nova και της samba στο δυτικό κοινό, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Ο επικεφαλής της μπάντας και συνθέτης ήταν γνωστός για τη ζωηρή λατινική ποπ επιτυχία Mas Que Nada και για τη βραζιλιάνικη εκδοχή αγγλικών τραγουδιών όπως το The Look Of Love και το The Fool On The Hill των Beatles.

Ο Mendes ηχογράφησε περισσότερα από 35 άλμπουμ, πολλά από τα οποία έγιναν χρυσά ή πλατινένια στις ΗΠΑ- και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2012 για τη συνυπογραφή του τραγουδιού Real in Rio από την ταινία κινουμένων σχεδίων Rio.

Σε δήλωση της οικογένειάς του αναφέρεται ότι ο Mendes «απεβίωσε ειρηνικά» την Πέμπτη στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Δεν δόθηκε επίσημη αιτία θανάτου, ωστόσο η οικογένεια ανέφερε ότι υπέφερε από μακροχρόνιο Covid, ενώ ο μουσικός ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από τα τέλη του 2023.

Η δήλωση της οικογένειας ανέφερε ότι ο Mendes “έφερε τους χαρούμενους ήχους της γενέτειράς του, της Βραζιλίας, στον κόσμο. Εμφανίστηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2023 σε sold out και με μεγάλο ενθουσιασμό στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρκελώνη. Τους τελευταίους μήνες, η υγεία του είχε δοκιμαστεί από τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας COVID. Ο Mendes μας αφήνει μια απίστευτη μουσική κληρονομιά από περισσότερες από έξι δεκαετίες ενός μοναδικού ήχου”, γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της οικογένειας.

Ποιος ήταν ο Sérgio Mendes

Γιος γιατρού, ο Mendes γεννήθηκε στο Νιτερόι της Βραζιλίας και αρχικά σπούδασε κλασικό πιάνο, με σκοπό να γίνει πιανίστας συναυλιών.

Η ζωή του όμως άλλαξε το 1956, όταν άκουσε τον πρώτο του δίσκο τζαζ, το Take Five του Αμερικανού μουσικού Dave Brubeck, και εγκατέλειψε τις σπουδές του.

“Για μένα αυτό ήταν, θα έλεγα, μια από τις απίστευτες στιγμές της ζωής μου γιατί όταν το άκουσα αυτό, δεν είχα ιδέα για την τζαζ ή οτιδήποτε άλλο”, δήλωσε στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό NPR το 2014.

Άρχισε να παίζει σε νυχτερινά κέντρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, την ώρα που χτυπούσε η τρέλα της μπόσα νόβα – και άρχισε να βυθίζεται σε αυτή τη σκηνή, δίπλα σε άλλους φωστήρες όπως ο Antonio Carlos Jobim και ο João Gilberto.

Η πρώτη του ηχογράφηση, Dance Moderno, κυκλοφόρησε το 1961 από την εταιρεία Philips Records. Τρία χρόνια αργότερα, έφυγε από τη Βραζιλία για τις ΗΠΑ για να ξεφύγει από τη στρατιωτική δικτατορία – αλλά δεν ήταν μια εύκολη μετάβαση.

Οι Βραζιλιάνοι συμπαίκτες του επέστρεψαν στην πατρίδα τους, αναγκάζοντας τον Μέντες να σχηματίσει ένα νέο συγκρότημα. Ονομάστηκε Brasil ’66 και σε αυτό συμμετείχαν δύο Αμερικανίδες τραγουδίστριες, η Lani Hall και η Karen Philip.

Υπογράφοντας στην A&M Records, βρήκαν μια επιτυχημένη φόρμουλα – τζαζ εκτελέσεις δημοφιλών βραζιλιάνικων τραγουδιών μαζί με τις εμπλουτισμένες με σάμπα εκδοχές των επιτυχιών της εποχής.

Πέτυχαν την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία με το Mas Que Nada, μια ηλιόλουστη διασκευή ενός πρωτότυπου τραγουδιού του Jorge Ben, γεμάτη από δαχτυλοκλικ, τρεμοπαίγνια και ένα πληθωρικό ρεφρέν που τραγουδά την ανάγκη για χορό.

Υπάρχει «κάτι πολύ μαγικό σε αυτό το άσμα», θυμήθηκε αργότερα ο Mendes. «Οι άνθρωποι αγαπούν αυτό το τραγούδι – παντού στον κόσμο».

Ήταν το πρώτο τραγούδι στην πορτογαλική γλώσσα που έγινε παγκόσμια επιτυχία- και προώθησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Brasil ’66 στο top 10 των αμερικανικών charts.