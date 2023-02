Πλησιάζουν τα Βραβεία Grammy: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη βραδιά της απονομής

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου τα περίβλεπτα Βραβεία Grammy με οικοδεσπότη της βραδιάς τον Trevor Noah θα υποδεχθούν ηχηρά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας στην Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, όπου θα διεξαχθεί η 65η τελετή απονομής.

Η Beyoncé (με 9 υποψηφιότητες), ο Kendrick Lamar (με 8 υποψηφιότητες), Adele (με 7 υποψηφιότητες) και η Brandi Carlile (με 7 υποψηφιότητες) είναι τα ονόματα που διεκδικούν τα περισσότερα βραβεία.

ADVERTISING

Μαζί τους, στην κούρσα για το "χρυσό γραμμόφωνο" κατεβαίνουν κι άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Χάρι Στάιλς, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Στιβ Λέισι, οι Coldplay, η ράπερ Λίζο κ.ά. Κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως κάθε χρονιά, το κοινό θα απολαύσει θεαματικά performances από κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Μέρι Τζ. Μπλάιτζ, Σαμ Σμιθ, Λουκ Κομπς, Bad Bunny και Lizzo. κ.ά.

Μία υποψηφιότητα άξια ειδικής αναφοράς είναι αυτή του 28χρονου Πορτορικανού μουσικού Bad Bunny, που σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα άλμπουμ λάτιν μουσικής μπαίνει στις υποψηφιότητες για το "άλμπουμ της χρονιάς" - με το “Un Verano Sin Ti”.

Αν και στις δύο βασικές κατηγορίες (άλμπουμ και τραγούδι της χρονιάς) συναντάμε πολλά "δυνατά" ονόματα φαίνεται ότι ίσως η μάχη τελικά θα δοθεί ανάμεσα στη Beyoncé και την Adele. Η Beyoncé παίζει πολύ επιτυχημένα το παιχνίδι των υποψηφιοτήτων στα Grammy, ωστόσο πρώτο βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς έχει κερδίσει μόνο μία φορά με το “Single Ladies”.



Ο Χάρι Στάιλς θα δώσει το δικό του σόου στα Grammys

Ο Χάρι Στάιλς 2022/CHARLES SYKES/INVISION/AP

Ο Χάρι Στάιλς θα τραγουδήσει στην 65η τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy και θα ερμηνεύσει επιτυχίες του. Ο τραγουδιστής, ο οποίος αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνει το πολύμηνο σκέλος της περιοδείας του "Love on Tour" στη Βόρεια Αμερική, είναι υποψήφιος για έξι βραβεία Grammy φέτος.

Το πρόσφατο LP του, "Harry's House", είναι υποψήφιο για Grammy στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Φωνητικό Ποπ Άλμπουμ. Το τραγούδι του "As It Was" είναι υποψήφιο στις κατηγορίες Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Το 2021, ο Χάρι Στάιλς, πρώην μέλος των One Direction, απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ποπ Σόλο Ερμηνείας για το «Watermelon Sugar». Ήταν, επίσης, υποψήφιος για το Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο εκείνη τη χρονιά.

Η Adele έχει ήδη βρει τι θα φορέσει στα βραβεία

“I Drink Wine” της Adele PANIK RECORDS/SONY MUSIC

H Adele επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια - τραγουδοποιός διέλυσε τις φήμες ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση. "Θα πάω στην τελετή των Grammy" δήλωσε η Adele, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Λας Βέγκας με μεγάλη επιτυχία.

"Δεν θα έχανα ποτέ τα Grammys. Δεν θα ήμουν ποτέ τόσο ασεβής προς τα Grammys ή προς άλλους καλλιτέχνες. Όποιος ξεκίνησε αυτή την ασήμαντη ιστορία πρέπει να επανέλθει στην πραγματικότητα. Πήγαινε να πάρεις καθαρό αέρα!" ανέφερε.

Η Adele εκδηλώνει πάντα σεβασμό προς την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης, καθώς και για τους συναδέλφους της μουσικούς.

Βραβεία Grammy 2023 - Oι υποψηφιότητες

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Album Of The Year

ABBA, Voyage

Adele, 30

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Beyoncé, Renaissance

Mary J. Blige, Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Brandi Carlile, In These Silent Days

Coldplay, Music Of The Spheres

Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers

Lizzo, Special

Harry Styles, Harry’s House

Johnny Buckland και Chris Martin, Ιανουάριος 2022 CHRIS PIZZELLO/AP PHOTO

Record Of The Year

ABBA, “Don’t Shut Me Down”

Adele, “Easy On Me”

Beyoncé, “Break My Soul”

Mary J. Blige, “Good Morning Gorgeous”

Brandi Carlile ft. Lucius, “You And Me On The Rock”

Doja Cat, “Woman”

Steve Lacy, “Bad Habit”

Kendrick Lamar, “The Heart Part 5″

Lizzo, “About Damn Time”

Harry Styles, “As It Was”

Best New Artist

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Song Of The Year

Gayle - ABCDEFU

Lizzo - About Damn Time

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

Harry Styles - As It Was

Steve Lacy - Bad Habit

Beyoncé - Break My Soul

Adele - Easy On Me

DJ Khaled - God Did

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Bonnie Raitt - Just Like That

Best Pop Solo Performance

Adele, “Easy On Me”

Bad Bunny, “Moscow Mule”

Doja CAt, “Woman”

Steve Lacy, “Bad Hat”

Lizzo, “About Damn Time”

Harry Styles “As It Was”

Best Traditional Pop Vocal Album

Michael Bublé, Higher

Kelly Clarkson, When Christmas Comes Around

Nora Jones, I Dream Of Christmas (Extended)

Diana Ross, Thank You

Pentatonix, Evergreen

Best Pop Vocal Album

ABBA, Voyage

Adele, 30

Coldplay, Music Of The Spheres

Lizzo, Special

Harry Styles, Harry’s House

Best Pop Duo/Group Performance

ABBA, “Don’t Shut Me Down”

Camilla Cabello ft. Ed Sheeran, “Bam Bam”

Coldplay & BTS, “My Universe”

Post Malone & Doja Cat, “I Like You (A Happier Song)“

Sam Smith & Kim Petras, “Unholy”

Best Dance/Electronic Music Album

Beyoncé, Renaissance

Bonobo, Fragments

Diplo, Diplo

Odesza, The Last Goodbye

Rufus Dü Sol, Surrender

Best Rap Performance

DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, and Fridayy, “God Did”

Doja Cat, “Vegas”

Gunna & Future ft. Young Thug, “Pushin P”

Hitkidd & Glorilla, “F.N.F. (Let’s Go)“

Kendrick Lamar, “The Heart Part 5″

Best Melodic Rap Performance

Dj Khaled ft. Future and Sza, “Beautiful”

Future ft. Drake and Tems, “Wait For U”

Jack Harlow, “First Class”

Kendrick Lamar ft. Blxst and Amanda Reifer, “Die Hard”

Latto, “Big Energy (Live)“

Best Rap Song

Jack Harlow ft. Drake, “Churchill Downs”

Dj Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, and Fridayy, “God Did”

Kendrick Lamar, “The Heart Part 5″

Future & Gunna, “Pushin P”

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Best Rap Album

DJ Khaled, God Did

Future, I Never Liked U

Jack Harlow, Come Home The Kids Miss You

Pusha T, It’s Almost Dry

Best Latin Pop Album

Christina Aguilera, Aguilera

Ruben Blades & Boca Livre, Pasieros

Camilo, De Adentro Pa Afuera

Fonseca, Viajante

Best Rock Performance

Beck – ‘Old Man’

The Black Keys – ‘Wild Child’

Brandi Carlile – ‘Broken Horses’

Bryan Adams – ‘So Happy It Hurts’

Idles – ‘Crawl!’

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – ‘Patient Number 9’

Turnstile – ‘Holiday

’

Best Metal Performance

Ghost – ‘Call Me Little Sunshine’

Megadeth – ‘We’ll Be Back’

Muse – ‘Kill Or Be Killed’

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – ‘Degradation Rules’

Turnstile – ‘Blackout’

Best Rock Song

Brandi Carlile – ‘Broken Horses’

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – ‘Patient Number 9’

Red Hot Chili Peppers – ‘Black Summer’

Turnstile – ‘Blackout’

The War On Drugs – ‘Harmonia’s Dream’

Best Rock Album

The Black Keys – ‘Dropout Boogie’

Elvis Costello & The Imposters – ‘The Boy Named If’

Idles – ‘Crawler’

Machine Gun Kelly – ‘Mainstream Sellout’

Ozzy Osbourne – ‘Patient Number 9’

Spoon – ‘Lucifer On The Sofa’

Best Alternative Music Performance

Arctic Monkeys – ‘There’d Better Be A Mirrorball’

Big Thief – ‘Certainty’

Florence And The Machine – ‘King’

Wet Leg – ‘Chaise Longue’

Yeah Yeah Yeahs Featuring Perfume Genius – ‘Spitting Off The Edge Of The World’

Best Alternative Music Album

Arcade Fire – ‘WE’

Big Thief – ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’

Björk – ‘Fossora’

Wet Leg – ‘Wet Leg’

Yeah Yeah Yeahs – ‘Cool It Down’

Best R&B Performance

Beyoncé – ‘Virgo’s Groove’

Jazmine Sullivan – ‘Hurt Me So Good’

Lucky Daye – ‘Over’

Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak – ‘Here With Me’

Muni Long – ‘Hrs & Hrs’

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες στο grammy.com.

*Ζωντανά στην COSMOTE TV την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 03:00 (ξημερώματα Δευτέρας 6/2 στο COSMOTE CINEMA 2HD).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις