Plisskën Festival 2025 – Δύο μέρες εκρηκτικού ρυθμού στην Πειραιώς 260

Το πολυαναμενόμενο Plisskën Festival επιστρέφει δυναμικά στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με δύο μέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια και πρωτοποριακές συνεργασίες στο κέντρο της Αθήνας. Σε έναν μοναδικό χώρο που μετατρέπεται σε φεστιβαλικό χωριό, το Plisskën φιλοξενεί κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής σε 3 stages με διαφορετικό ήχο, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth pop και darkwave.

Η φετινή έκδοση του Plisskën Festival φέρνει μια εξαιρετική σύνθεση καλλιτεχνών: από τον βαθύφωνο punk ποιητή King Krule και το dance βερολινέζικο δίδυμο Brutalismus 3000, μέχρι την ανερχόμενη σταρ της ηλεκτρονικής KI/KI και τη μουσική της που είναι “ένα ταξίδι ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι”.

Ο avant-garde Εσθονός TOMM¥ €A$H – που πήρε την τρίτη θέση στη Eurovision 2025 με το τραγούδι «Espresso Macchiato» – αλλά και οι δικοί μας darkwave Selofan, ο οραματιστής synth-pop John Maus, και οι πρωτοπόροι της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής Jersey ολοκληρώνουν πολυσυλλεκτικά και δυναμικά το φετινό line-up.

Παράλληλα, από τα decks του Plisskën θα περάσουν μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της διεθνούς ηλεκτρονικής και techno σκηνής, όπως οι Héctor Oaks, ο John Talabot, η Daria Kolosova, το δίδυμο Eris Drew & Octo Octa, η Paula Tape, η Chloé Robinson και η Toccororo.

Plisskën Festival 2025 – Το line up της πρώτης ημέρας

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

KING KRULE

Ο Βρετανός μουσικός King Krule, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Archy Marshall, είναι γνωστός για τον μοναδικό του ήχο που συνδυάζει στοιχεία από punk, jazz, trip-hop και post-punk. Από την κυκλοφορία του ντεμπούτου του άλμπουμ “6 Feet Beneath the Moon” το 2013, έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από μελαγχολία, έντονη συναισθηματική φόρτιση και μία αίσθηση αστικής αποξένωσης, στοιχεία που αποτυπώνονται στα άλμπουμ του όπως το The OOZ και το Man Alive!. Η φωνή του, βαριά και γεμάτη, προσδίδει μία μοναδική ατμόσφαιρα στις ζωντανές του εμφανίσεις, οι οποίες είναι γνωστές για την ένταση και την αυθεντικότητά τους.

CONFIDENCE MAN

Οι Confidence Man είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο καυτά και εκρηκτικά σχήματα της παγκόσμιας σκηνής αυτή τη στιγμή. Η μουσική τους, ένα αχτύπητο μείγμα dance-pop, house και disco επιρροών που θυμίζει Donna Summer και Giorgio Moroder ανακαλύπτοντας τη house μέσω Dee-lite, σε μεταφέρει αμέσως σε πάρτι όπου δεν υπάρχει χώρος για συγκράτηση. Με εμφανίσεις που έχουν αναστατώσει τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου — από το Rock en Seine στο Παρίσι και το Primavera Sound στη Βαρκελώνη μέχρι το Glastonbury στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Splendour in the Grass στην Αυστραλία — οι Confidence Man είναι φτιαγμένοι για να σε κάνουν να χορέψεις και να χάσεις τον έλεγχο.

HÉCTOR OAKS

Ο Héctor Oaks είναι ένας από τους πιο καυτούς DJs και παραγωγούς της σύγχρονης techno σκηνής, με τη φλόγα της μουσικής να καίει μέσα του από τα εφηβικά του χρόνια στη Μαδρίτη, όπου ξεκίνησε να χορεύει και να εξερευνά trance και techno. Η πορεία του τον οδήγησε στο Βερολίνο, στα θρυλικά clubs Tresor και Berghain, και στη συνέχεια σε διεθνείς σκηνές όπως η Bassiani στην Τιφλίδα, όπου έγινε resident και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ As We Were Saying το 2018. Γνωστός για τις απίστευτες δεξιότητες στο βινύλιο, τα σετ του είναι γρήγορα, ακριβή και ηχητικά ηρωικά, γεμάτα ένταση και ενέργεια. Η ζωντανή του εμφάνιση στο Plisskën Festival αποτελεί μια ευκαιρία να βιώσουμε την ένταση, το πάθος και την αυθεντικότητα ενός καλλιτέχνη που ζει και αναπνέει για τη μουσική και τη rave κουλτούρα.

ERIS DREW & OCTO OCTA

Η Eris Drew, DJ, παραγωγός και trans ecstatic από το Σικάγο, είναι γνωστή για τα σετ της που συνδέουν rave, house και πειραματική ηλεκτρονική μουσική με βαθιά πνευματική διάσταση. Από τα πρώτα της βήματα στο Chicago’s Smart Bar μέχρι τα διεθνή stage, η Eris εξερευνά τη δύναμη της μουσικής ως τεχνολογία για να ενώσει ανθρώπους και να απελευθερώσει το σώμα και την ψυχή.

Η Octo Octa (Maya Bouldry-Morrison), εμβληματική DJ, παραγωγός και queer trans καλλιτέχνης από το New Hampshire, δημιουργεί μουσική που παντρεύει house, techno και breakbeat με έντονα προσωπικά και εκστατικά στοιχεία. Μαζί με την Eris Drew, διοικεί το label T4T LUV NRG, προωθώντας την ορατότητα και τη θεραπευτική δύναμη του dancefloor.

GETDOWN SERVICES

Οι Getdown Services, Josh Law και Ben Sadler, είναι το δίδυμο από το Somerset που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τον εκλεκτικό, χορευτικό ήχο τους και το πνεύμα τους γεμάτο χιούμορ πάνω στην καθημερινή ζωή της σύγχρονης Βρετανίας. Από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Crisps (2023) έως το πρόσφατο EP Your Medal’s In The Post (2024), η μπάντα έχει γεμίσει σκηνές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τις εκρηκτικές live εμφανίσεις της. Στο Plisskën Festival, οι Getdown Services υπόσχονται μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη χορό, ενέργεια και το μοναδικό τους, παιχνιδιάρικο στυλ που κερδίζει το κοινό από το πρώτο beat.

JERSEY

Οι Jersey, αδέρφια Carl και Renaud από τη Νορμανδία, φέρνουν στο Plisskën Festival ένα συναρπαστικό, ηλεκτρονικό ηχητικό ταξίδι γεμάτο καινοτομία και παιγνιώδη διάθεση. Με επιρροές από French Touch και indie rock της BBC που απορρόφησαν ως παιδιά, έχουν δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο που συνδυάζει synths, πειραματισμό και εκρηκτική ενέργεια. Από το στούντιο μέχρι τη σκηνή, κάθε set τους είναι μια αμεσότητα γεμάτη χορό και ένταση, που προκαλεί το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην εμπειρία. Η τελευταία τους δουλειά, Over & Over, μαζί με singles όπως τα “Ghost Of What Could Be” και “I Need For Speed”, υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια νέα, συγκινητική ηχητική περιπέτεια.

JOHN TALABOT

Ο John Talabot κατέχει μια μοναδική θέση στη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή, με έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο μεγάλο φεστιβαλικό stage και τον μικρό, intimate χώρο ενός club. Γνωστός για την πολυσυλλεκτική του προσέγγιση στη δημιουργία, συνδυάζει την ακρίβεια με την τόλμη και την ανακάλυψη, κερδίζοντας τόσο casual fans όσο και απαιτητικούς connoisseurs. Μέσα από συνεργασίες όπως οι Talaboman με τον Axel Boman ή το Lost Scripts με τον Pional, και με την επιμέλεια του label Hivern Discs, συνεχίζει να εξερευνά νέα ηχητικά μονοπάτια.

PAULA TAPE

Η Paula Tape είναι DJ, παραγωγός και πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα από τη Χιλή, γνωστή για την εκλεκτική και πολυρυθμική προσέγγισή της στη μουσική. Με sets που συνδυάζουν underground house fillers με ατμοσφαιρικά synth house sounds, έχει καταφέρει να καθηλώσει dancefloors σε όλο τον κόσμο. Η πορεία της ξεκίνησε από τα indie συγκροτήματα της Χιλής, συνεχίστηκε στην Ευρώπη και κορυφώθηκε με εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και σημαντικές κυκλοφορίες σε labels όπως Rhythm Section, Permanent Vacation και Future Classic. Στο Plisskën Festival, η Paula Tape υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ενέργεια, αισθητική ακρίβεια και μουσική ένταση που θα μας συνεπάρει.

Ακολουθούν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου:

BRUTALISMUS 3000

KI/KI

TOMM¥ €A$H

CHLOE ROBINSON

DARIA KOLOSOVA

JOHN MAUS

SELOFAN

TOCCORORO

Πληροφορίες plisskenfestival.gr/festival

Εισιτήρια more.com/gr-el/tickets/music/festival/plissken-2025