Το Plisskën 2025 είναι ο ορισμός του «δεν χάνεται»

Το Plisskën Festival ξαναγράφει τους κανόνες του αστικού φεστιβάλ.

Aν υπάρχει ένα φεστιβάλ που ξέρει πώς να κάνει statement χωρίς να χρειάζεται να φωνάζει, αυτό είναι το Plisskën Festival. Επιστρέφει για άλλη μία χρονιά πιο αλήτικο, πιο γεμάτο, πιο Plisskën από ποτέ.

12 και 13 Σεπτεμβρίου στο γνώριμο βιομηχανικό τοπίο της Πειραιώς 260, το Plisskën στήνει και φέτος ένα mini σύμπαν γεμάτο stages, μουσικές, alternative crowd και vibes που δεν αντιγράφονται.

Το lineup; Από εκείνα που δεν πας για 1-2 ονόματα. Πας για όλα. Το πολυαναμενόμενο timetable μόλις κυκλοφόρησε και αν δεν έχεις ήδη βγάλει εισιτήριο, ήρθε η στιγμή.

Τι να περιμένεις; Μόνο το αύριο της μουσικής σήμερα.

Ο King Krule, ποιητής του post-punk σύμπαντος, με φωνή από άλλη δεκαετία και attitude καθαρής βρετανικής ασάφειας.

Οι Brutalismus 3000, aka το πιο βίαιο dance duo της Ευρώπης, που θα σε κάνουν να θες να χορεύεις και να ουρλιάζεις ταυτόχρονα.

Οι Confidence Man, παιδιά των 90s με καρδιά φτιαγμένη από glitter και synth.

Η KI/KI, ένας άνθρωπος που αν δεν έχεις χορέψει σε σετ της, δεν έχεις κάνει ακόμα rave.

Ο TOMM¥ €A$H, ο Εσθονός glitch-rap φαινόμενο που φοράει το weirdness του σαν τρόπαιο.

O John Maus, γιατί τα synths μπορούν να είναι και φιλοσοφικά.

Οι Selofan, η ελληνική darkwave μπάντα που παίζει σαν να είναι στο Βερολίνο το 1983.

Οι Jersey, φρέσκοι, γαλλικοί και απόλυτα forward.

Και το duo-χαμαιλέοντας από το Μπρίστολ, οι Getdown Services, που αλλάζουν είδη σαν να αλλάζουν πουκάμισα.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου – Ετοιμάσου για να μη φύγεις μέχρι το πρωί

MAIN STAGE

19:45 – Getdown Services

21:15 – Confidence Man

23:15 – King Krule

01:15 – Jersey

TUNNEL STAGE

21:00 – Paula Tape

22:30 – John Talabot

00:30 – Eris Drew & Octo Octa

02:30 – Héctor Oaks

Εκεί γύρω θα περιφέρονται και οι Paula Tape, Chloé Robinson, Daria Kolosova, η Ισπανίδα Toccororo, αλλά και ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει το dancefloor να ιδρώσει σε δευτερόλεπτα, ο John Talabot.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Το rave δε σταματά

MAIN STAGE

19:45 – Selofan

21:15 – John Maus

23:15 – Tommy Cash

01:15 – Brutalismus 3000

TUNNEL STAGE

21:00 – Chloé Robinson

22:30 – Toccororo

00:30 – Daria Kolosova

02:30 – KI/KI

Και αν νομίζεις πως τα έχεις δει όλα, να σου θυμίσουμε ότι αυτό είναι Plisskën. Που σημαίνει: κάτι έξτρα παίζει πάντα. Μικρές εκπλήξεις, pop-ups, καλλιτεχνικά corners, και μια συνολική urban εμπειρία που σε κάνει να μη θες να επιστρέψεις στον πραγματικό κόσμο.

Αν δεν το ζήσεις, δε θα καταλάβεις.

Αν δεν το ανεβάσεις, θα νομίζουν ότι έμεινες σπίτι.

Αν δεν πας, χάνεις το μουσικό event της χρονιάς.

See you in the Tunnel.

***Info

Εισιτήρια: www.more.com/plissken-2025

Σημεία προπώλησης: Public & Nova Stores

Χώρος: Πειραιώς 260, Ταύρος

Full Lineup & Info: www.plisskenfestival.gr