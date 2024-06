Ποιο είναι το ελληνικό συγκρότημα που θα εμφανιστεί στο ερχόμενο Glastonbury

Το ελληνικό, αγγλόφωνο σχήμα θα εμφανιστεί στο stage του Strummerville τη δεύτερη ημέρα του Glastonbury, την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

To σχήμα Τhe Page of Cups του Πάνου Βλασόπουλου, a.k.a Panos Nou, ανακοίνωσε με ενθουσιασμό τη συμμετοχή του στο θρυλικό Glastonbury Festival στο Σόμερσετ της Αγγλίας, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο, για πέντε ημέρες, τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής και περισσότερους από 200.000 θεατές από όλο τον κόσμο.

Το ελληνικό, αγγλόφωνο σχήμα The Page of Cups θα εμφανιστεί στο stage του Strummerville τη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσής, Παρασκευή 28 Ιουνίου, στις 16:00, και θα μοιραστεί τη σκηνή με ένα εκπληκτικό line-up μουσικών όπως οι Fat White Family, ο Frank Turner, οι Labrini Girls, κ.α.

Στο πρότζεκτ συμμετέχει και ο Chris Vigos παίζοντας drums, γνωστός από τους Blame Kandinsky, Melentini κι άλλα μουσικά πρότζεκτ. Στο Glastonbury Festival, θα παρουσιάσουν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ Manifestor αλλά και νέα, ακυκλοφόρητα κομμάτια.

The Page of Cups στο Glastonbury – Το όνομα από την ομώνυμη κάρτα Ταρώ

Τhe Page of Cups

Για ακόμα μια φορά, οι The Page of Cups θα συνεργαστούν με τον διακεκριμένο εικαστικό καλλιτέχνη Γιάννη Βαρελά, ο οποίος θα επιμεληθεί την εμφάνισή τους στη σκηνή του Strummerville, προσδίδοντας μια εντυπωσιακή οπτική διάσταση στη live performance που ακροβατεί μεταξύ πραγματικού και φαντασιακού.

Ο ήχος των The Page of Cups χαρακτηρίζεται από ένα fusion ηλεκτρονικών, industrial grit και indie rock στοιχείων. Κάθε κομμάτι ξετυλίγεται σαν ένα νέο κεφάλαιο σε μια ιστορία που μοιάζει ασύνδετη ή άλλες φορές σπονδυλωτή, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ηχητικό τοπίο που αντικατοπτρίζει την πολύπλευρη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Με όνομα που προέρχεται από την ομώνυμη κάρτα Ταρώ, οι The Page of Cups δανείζονται στοιχεία της τόσο στην πρακτική τους, όσο στη μουσική και στους στίχους: αξίες όπως η θετική αλλαγή, η δημιουργικότητα, η ευαισθησία, η μεταμόρφωση, η διαίσθηση, η ελπίδα και η καινοτομία.

Το σχήμα υποστηρίζει δυναμικά το κυνήγι των ονείρων, την επιμονή, καθώς και την πεποίθηση Και το αποδεικνύει το 2024 με τη συμμετοχή του στο μεγαλύτερο υπαίθριο φεστιβάλ Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών, που από το 1970 έχει βάλει την αγγλική, μικρή κωμόπολη Glastonbury στον χάρτη της παγκόσμιας μουσικής.

Πριν από τη συμμετοχή τους στο Glastonbury Festival, την Τρίτη 25 Ιουνίου, οι The Page of Cups θα εμφανιστούν στο Μπρίστολ, στο Crofters Rights, μαζί με τον JohnnyTheSeagull και τη βρετανική μπάντα The King Chameleon.