Punk "σεισμός" με τον Mike Ness των Social Distortion στο Rockwave

Όσοι τους περίμεναν καιρό, έφτασε η στιγμή να χορέψουν τα αγαπημένα τους στις 22 Ιουλίου στο Rockwave Festival, που επιστρέφει πιο ροκ από ποτέ στο Τerra Vibe στη Μαλακάσα.

Η μπάντα από το Orange County της California συνεχίζει να παίζςι μουσική για τέσσερις δεκαετίες, με τους δικούς της όρους και τους δικούς της κανόνες. Οι Social Distortion, τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, ένα είδος hard rockabilly/punk που πλαισιώνεται με τους βιωματικούς στίχους του Mike Ness.

Ο χαρακτηριστικός ήχος απ' τις κιθάρες τους, οι μοναδικές μελωδίες τους και η διαχρονικά γνώριμη βραχνάδα του Ness είναι στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα από το 1982 μέχρι και σήμερα. Την ίδια διαχρονικότητα διατηρούν και οι ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, απώλειας και άλλων βιωμάτων του Ness.

Οι Social Distortion κατάφεραν να κατακτήσουν αρκετές πρωτιές από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους. Το “Another State of mind” από τον πρώτο τους δίσκο, Mommy's Little Monster ήταν ένα από τα λίγα punk κομμάτια που έπαιζε το MTV. Η καταξίωση όμως ήρθε μέσα από το κλασικό πλέον ομώνυμο τρίτο άλμπουμ τους που περιείχε τις μεγάλες επιτυχίες “Story of my life”, “Ball & Chain”, καθώς και την κλασική διασκευή του “Ring of Fire” του Johnny Cash.

Ανάλογη ήταν η συνέχεια και με τον επόμενο δίσκο, “Somewhere Between Heaven and Hell” με τα singles “Bad Luck” και “When She Begin”s να ξεχωρίζουν. Και φυσικά οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και με τα επόμενα δύο άλμπουμ τους, “White Light, White Heat, White Trash” και “Sex, Love and Rock 'n' Roll”.

Social Distortion ROCKWAVE FESTIVAL





Με κομμάτια όπως τα I Was Wrong, Don't Drag Me Down, Reach for the Sky, Don't Take Me for Granted, καθώς και η εκπληκτική διασκευή του Under my thumb των The Rolling Stones, να είναι από τα πιο αγαπημένα των fans.

Ακούω αρκετά συχνά τον κόσμο να μου λέει "Φίλε η μουσική σου με βοήθησε να ξεπεράσω τις δύσκολες στιγμές" κι εγώ απαντώ "Και εμένα το ίδιο" , αναφέρει ο Ness.

Όταν κυκλοφόρησε το Hard Times and Nursery Rhymes - το 7ο άλμπουμ της μπάντας το 2011- (που ο Ness επιμελήθηκε την παραγωγή για πρώτη φορά) κατέκτησε την 4η θέση στη λίστα Top 200 του Billboard, θέση στην οποία κανένα άλλο άλμπουμ τους δεν είχε φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ βρισκόταν στην κορυφή #1 της κατηγορίας “Independent Album” και στη δεύτερη θέση #2 της «Rock/ Alternative Album» κατηγορίας. Περιέχει όλα τα στοιχεία σήμα κατατεθέν των Social D, την χαρακτηριστική τους μίξη από punk, blues, rock 'n roll και country αλλά ταυτόχρονα ξεπερνά τα όρια του γνώριμου ήχου τους.

Για αυτό και η μουσική τους απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό κάθε ηλικίας το οποίο συνεχώς διευρύνεται. “Βλέπω κόσμο που μας ακολουθεί από το Mommy's Little Monster να φέρνει τα παιδιά του στις συναυλίες μας αλλά και νέα παιδιά να φέρνουν τους γονείς τους σε αυτές” τονίζει ο Ness.

“Ήξερα από 5 ετών ότι θα γίνω ροκ σταρ”

Social Distortion MARC A FONG JR 2016/ ROCKWAVE

Ο frontman των Social Distortion, Mike Ness γεννήθηκε στην πόλη Lynn, στη Μασαχουσέτη, στις 3 Απριλίου του 1962 και δημιούργησε τη μπάντα σε νεαρή ηλικία, το 1979, μαζί με τον κιθαρίστα Dennis Danell. Το όνομα προήλθε από τις τότε αναζητήσεις τους. Θεωρούσαν τον εαυτό τους περισσότερο κοινωνική μπάντα και όχι πολιτική. “Όλοι μας έλεγαν ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό (να φτιάξουν πανκ μπάντα) και τόσα χρόνια μετά ακόμα το κάνουμε και παίζουμε ροκ μουσική στα live μας. Θεωρώ τον εαυτό μου “παλιάς σχολής”. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά, να εξασκούμαστε πριν από τα live, το δουλεύουμε” δηλώνει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Μεγάλωσε στην πόλη Fullerton στην Καλιφόρνια και ειδικά μετά τον χωρισμό των γονιών του κλήθηκε να βρει τον δικό του δρόμο και τη δική του "φωνή". Σε νεαρή ηλικία, είδωλά του ήταν οι.... γκάνγκστερς, όπως ο John Dillinger και οι Bonnie και Clyde. Ενώ μεγάλωσε με μουσικές blues, country και rock n' roll, ήταν η punk αισθητική που τον κέρδισε.

“Ήξερα από 5 ετών ότι θα έπαιζα μουσική. Ότι θα γινόμουν rockstar. Δεν ήξερα αν έχω ταλέντο, αλλά ήξερα τι θέλω να κάνω και είμαι τυχερός. Είμαι επίσης ένας επίμονος [email protected]@ker γιατί πολλές φορές αυτά τα χρόνια συνάντησα πράγματα που θα έπρεπε να με αποθαρρύνουν. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και το πάθος να υπερνικά τα αρνητικά. Ας το παραδεχτούμε, αυτό που κάνω είναι “η μεγάλη φυγή”. Έχω πρόβλημα να αποδεχθώ την καθημερινότητα. Αυτή είναι η περιοχή της ζωής μου (η σκηνή) που έχω κάποιον έλεγχο” έχει πει σε συνέντευξή του ο Ness.

Η ιστορία του έφηβου Ness ξετυλίγεται στο ανεξάρτητο φιλμ “Another State of Mind”, που ακολούθησε τους Social Distortion στην πρώτη τους μεγάλη περιοδεία με τους Youth Brigade. Τα τατουάζ “ αγάπη και πόνος” τα έκανε όταν πίστευε ότι αυτά τα δύο ταυτίζονται. “Τώρα πιστεύω ότι δεν μπορείς να βρεις την αγάπη αν δεν έχεις περάσει από τον πόνο”.

Και ο Ness βρήκε την αγάπη. Παντρεύτηκε την Christine Marie (έχει τατουάζ με το όνομά της) στα τέλη του 1990 και έγινε πατέρας, κάτι που άλλαξε πολλά στη ζωή και τον... σοβάρεψε Το ίδιο και ο θάνατος του παιδικού του φίλου και συνιδρυτή της μπάντας, Dennis Danell, τον Φεβρουάριο του 2000. Έφυγε ξαφνικά στα 38 του χρόνια από ανεύρυσμα και ο Ness θρήνησε για πολλά χρόνια αυτή την απώλεια.

Από τις πιο “δυνατές” στιγμές στην μέχρι τώρα πορεία του σίγουρα είναι η επαφή με τον “The Boss”, ο οποίος δηλώνει φαν των Social Distortion. Τον Μάιο του 2008, στη σκηνή με τον Ness και την μπάντα του ανέβηκε ο Bruce Springsteen στο Stone Pony του Asbury Park στο New Jersey, για ένα αξέχαστο encore. Έναν χρόνο μετά ο Ness συνόδευσε τον Springsteen και την E Street Band στη σκηνή στο Los Angeles Sports Arena.

Ο Ness συλλέγει vintage μικροαντικείμενα, λατρεύει το μποξ και τα αυτοκίνητα και προσκαλεί τους πάντες να ακούσουν τη μουσική του: “Δεν θέλω να παίζω μόνο για του πανκ ρόκερς. Οι περισσότεροι που μας ακούνε φυσικά είναι, αλλά αν μπορώ να σε κερδίσω και είσαι σέρφερ ή κολεγιόπαιδο… το να σε 'κερδίσω' είναι για μένα η μεγαλύτερη πρόσκληση”.

Rockwave lineup - 22 Ιουλίου 2022

Rockwave με Social Distortion

Tο Rockwave lineup της πολυαναμενόμενης, πρώτης εμφάνισης των Social Distortion στην Ελλάδα, ολοκληρώνεται με την προσθήκη τριών από τα πιο «καυτά» συγκροτήματα για τις σκηνές που κάθε ένα εκπροσωπεί.

Οι Allochiria θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά post/sludge metal σχήματα που υπάρχουν στη χώρα μας και τα live τους συζητιούνται εδώ και αρκετά χρόνια σε γνωστά ψηφιακά καφενεία.

Ο Κροταλίας εκπροσωπεί στο φετινό Rockwave την αναδυόμενη ελληνόφωνη punk σκηνή της χώρας μας και με τις τραγουδάρες του, είμαστε σίγουροι ότι θα μας «τσιμπήσει» άγρια.

Οι Half Gramme of Soma, μπαρουτοκαπνισμένοι ήρωες του ελληνικού heavy rock επιστρέφουν ξανά σε μεγάλο σανίδι για να ξεκινήσουν το party του Rockwave.

Info: Terra Vibe, Εισιτήρια: 44€. Εισιτήρια εδώ.

