Ρίτα Αντωνοπούλου και Ρεβάνς στο Κύτταρο με τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου

Συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο με την Ρίτα Αντωνοπούλου και τους Ρεβάνς την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στο Κύτταρο.

Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι διαχρονικός. Το έργο του μιλάει με τον ίδιο έντονο τρόπο από γενιά σε γενιά και την σημαδεύει σε βαθμό που κάποιος μπορεί να το αναγάγει και σε κάτι μαγικό. Έχοντας μαθητεύσει δίπλα του από το 2006 ως το τέλος, η Ρίτα Αντωνοπούλου αποφάσισε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον αξέχαστο δημιουργό χωρίς τον ίδιο επί σκηνής.

Όπως λέει η ίδια ο ένας λόγος είναι ότι τώρα νιώθει έτοιμη να το κάνει και ο δεύτερος η μουσική σύμπραξη με τους εξαιρετικούς Ρεβάνς. Με τεράστια αγάπη στο έργο του εδώ και χρόνια, οι Ρεβάνς δίνουν το δικό τους στίγμα σε εμβληματικά τραγούδια κι η συνεργασία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου δημιουργεί ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που επιχειρεί και έχει σαν στόχο να νιώσουμε όλοι ξανά τον Θάνο κοντά μας όπως τότε. “Θέλω να νιώσω ότι αν γυρίσω το κεφάλι θα είναι εκεί έτοιμος να μας διευθύνει με χαμόγελο και αγάπη…ίσως και περηφάνια...” λέει η Ρίτα Αντωνοπούλου έχοντας δημιουργήσει μια παράσταση-“κόσμημα”.

Το μουσικό αφιέρωμα παρουσιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε πάρα πολλά μέρη, ενώνοντας όλους όσους την παρακολούθησαν σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του Θάνου Μικρούτσικου μέσα από την αγάπη και τον ιδιαίτερο ήχο που δημιούργησε η σύμπραξη της Ρίτας Αντωνοπούλου με τους Ρεβάνς, πάνω στο έργο του πιο αγαπημένου δημιουργού.

Σε συνέντευξή της στο NEWS 24/7 η σπουδαία ερμηνεύτρια άνοιξε μία χαραμάδα στο δωμάτιο των αναμνήσεών της και μας είχε πει για τον… δικό της Θάνο Μικρούτσικο και το πώς γνωρίστηκαν:

“Είχα ζητήσει από τον Γιάννη Κούτρα που τότε δούλευαν μαζί, μιλάμε για το 2006, να με έχει υπόψη του αν μάθει ότι ο Θάνος Μικρούτσικος ψάχνει για κοπέλα για το σχήμα του χειμώνα. Κάπως έτσι βρέθηκα σε μια συναυλία τους και μας σύστησε ο Γιάννης και μου έδωσε ένα ραντεβού για να με ακούσει μετά από κάποιο διάστημα. Όταν είχα πάει στο στούντιο που ανέφερα παραπάνω, έτρεμα ολόκληρη από το τρακ. Μου μίλησε αρκετή ώρα και μετά πήγε στο πιάνο κι ενώ είχα ετοιμάσει δικά του τραγούδια για να με ακούσει, μου ζήτησε να πω κάτι άλλο.

Και είπα το “Αυτή η νύχτα” μένει του Σταμάτη, αφού προερχόμουν και από τη Σπείρα. Είπα το μισό κι απλά σταμάτησε, πήρε την πίπα του και χωρίς να με κοιτάξει μου είπε: Εντάξει κορίτσι μου θα συνεργαστούμε. Δε θυμάμαι πώς αντέδρασα μπροστά του γιατί τα έχασα, αλλά όταν βγήκα από το στούντιο έβαλα τα κλάματα και θυμάμαι να είμαι στον δρόμο και να μην ξέρω ποιον να πάρω πρώτα τηλέφωνο να το πω! Την επόμενη χρονιά ήρθε η πρώτη δισκογραφική δουλειά το “Για φωνή και ορχήστρα” με την καμεράτα και το 2008 το “Πάμε ξανά από την αρχή” σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα σας ομολογώ δεν είχα φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη.”

Το σχήμα Ρεβάνς δεν είναι απλώς συνοδοιπόροι στη σκηνή. Είναι μια μπάντα που αγαπά και τιμά τη μουσική του Μικρούτσικου με ξεχωριστό τρόπο, βάζοντας τη δική της σφραγίδα σε κάθε ενορχήστρωση. Πολυμελείς και πολυσυλλεκτικοί, παντρεύουν παραδοσιακά και σύγχρονα όργανα, σε ένα μουσικό ταξίδι που διατηρεί τη δύναμη της πρωτοτυπίας και ταυτόχρονα την πίστη στο πνεύμα του συνθέτη.

Με τους «Ρεβάνς» παίζουν οι:

Αστέρης Κωνσταντίνου – ηλ. κιθάρα, ακ. κιθάρα, φυσαρμόνικα, φωνή

Χρήστος Ελ.Παπαδόπουλος – κλαρινέτο, σαξόφωνο, φωνή

Άγγελος Αθανασιάδης – ηλεκτρική κιθάρα, sound effects

Γρηγόρης Οικονόμου – τύμπανα, synth pad

Βασίλης Νικολόπουλος – ηλ. Μπάσο, synth bass

H Ρίτα Αντωνοπούλου Paris Anagnostopoulos

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσει αυτός ο κύκλος, από το να παρουσιαστεί σε έναν από τους πιο ιστορικούς κι εμβληματικούς χώρους, το Κύτταρο Live Stage.

