Roberta Flack: Πέθανε η ερμηνεύτρια του “Killing Me Softly With His Song”

Την τελευταία της πνοή άφησε η αγαπημένη τραγουδίστρια Roberta Flack σε ηλικίας 88 ετών. Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της.

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Roberta Flack, εμβληματική μορφή της soul και της R&B.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, γνωστή για τα τραγούδια Killing Me Softly With His Song, The First Time Ever I Saw Your Face και τις συνεργασίες της με τους Donny Hathaway και Peabo Bryson, είχε υποστεί εγκεφαλικό το 2016.

«Είμαστε συντετριμμένοι που η ένδοξη Roberta Flack έφυγε σήμερα το πρωί, στις 24 Φεβρουαρίου 2025», ανέφερε δήλωση από τον εκπρόσωπό της. «Πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Roberta έσπασε φραγμούς και ρεκόρ. Ήταν επίσης μια περήφανη παιδαγωγός».

Με την κομψή παρουσία της, την ικανότητα να εναλλάσει μουσικά είδη και τη μοναδική φωνή της που αποτύπωνε όλο το φάσμα των συναισθημάτων της αγάπης, η Flack θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες της soul και του R&B.

Roberta Flack AP Harold Filan

Roberta Flack: Οι σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1971, όταν η διασκευή της στο The First Time Ever I Saw Your Face του Ewan MacColl συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Play Misty for Me του Clint Eastwood. Το τραγούδι παρέμεινε στο No 1 των ΗΠΑ για έξι εβδομάδες το 1972 και της χάρισε βραβείο Grammy για τον Δίσκο της Χρονιάς το 1973.

Την επόμενη χρονιά, το Killing Me Softly With His Song της χάρισε το ίδιο βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά – καθιστώντας τη Flack την πρώτη καλλιτέχνιδα που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα, το οποίο έκτοτε έχουν επαναλάβει μόνο οι U2 και η Billie Eilish. Το 1974 σημείωσε άλλη μια Νο 1 επιτυχία με το Feel Like Makin’ Love.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεργάστηκε με τον θρύλο της soul Donny Hathaway, με τον οποίο είχε δύο επιτυχίες στο Top 5 των ΗΠΑ: Where Is the Love και The Closer I Get to You. Το 1980, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Hathaway, το δίδυμο γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Back Together Again, που έφτασε στο Νο 3.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε το 1983 με το Tonight, I Celebrate My Love, ένα ντουέτο με τον Peabo Bryson, που έφτασε στο Νο 2.