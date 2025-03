Roy Ayers: Πέθανε ο συνθέτης του “Everybody Loves the Sunshine”

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός παραγωγός και συνθέτης Roy Ayers.

Η παγκόσμια σκηνή της soul, jazz και funk μουσικής θρηνεί σήμερα τον χαμό του Roy Ayers, του θρυλικού παραγωγού και συνθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή, μέσω ανακοίνωσης στο Facebook, η οικογένειά του, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

“Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρυλικού βιμπραφωνίστα, συνθέτη και παραγωγού Roy Ayers, ο οποίος απεβίωσε στις 4 Μαρτίου 2025 στη Νέα Υόρκη, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια”, ανέφεραν, περιγράφοντας τον ως έναν “εξαιρετικά επιδραστικό και περιζήτητο μουσικό συνεργάτη”.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ayers ήταν το τραγούδι “Everybody Loves the Sunshine“, το οποίο έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως ο d’Angelo και χρησιμοποιήθηκε από άλλους, όπως η Mary J Blige και ο Tyler, the Creator.

Ο Roy Ayers υπήρξε όμως κάτι μεγαλύτερο από το hit αυτό. Ως πρωτοπόρος του nu-soul και jazz funk, υπήρξε κεντρική φιγούρα στο κίνημα του acid jazz τη δεκαετία του ’90.

Ο Pharrell Williams τον έχει χαρακτηρίσει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές του εμπνεύσεις.

Η επιρροή του Ayers στην RnB και την hip-hop μουσική ήταν τεράστια, ιδιαίτερα στη δεκαετία του ’90. Καλλιτέχνες όπως οι Tribe Called Quest, Mary J Blige και Jill Scott χρησιμοποίησαν δείγματα από τα προηγούμενα έργα του σε κομμάτια όπως τα “Bonita Applebaum”, “My Life” και “Watching Me”.

Ο Ayers είχε ανεβεί πολλές φορές στη σκηνή του διάσημου μουσικού φεστιβάλ Glastonbury, με την τελευταία του εμφάνιση να πραγματοποιείται το 2019.

Ο Ayers μπορούσε να παίξει αρκετά όργανα, όπως φλάουτο και τρομπέτα, ωστόσο έγινε συνώνυμος με το βιμπράφωνο, το οποίο είναι ένα κρουστό όργανο που μοιάζει με ξυλόφωνο, αλλά έχει μεταλλικές ράβδους αντί για ξύλινες.

Άλλες μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνουν τα “Running Away” και “Searchin'”, με την μπάντα του, Roy Ayers Ubiquity, η οποία είχε και την ευθύνη πίσω από το “Everybody Loves the Sunshine”.

Ο Roy Edward Ayers Jr., όπως ήταν το όνομά του, γεννήθηκε σε μια μουσική οικογένεια στο Λος Άντζελες στις 10 Σεπτεμβρίου 1940. Η μητέρα του, Ruby, ήταν δασκάλα και πιανίστα, ενώ ο πατέρας του, Roy Sr., εργαζόταν ως υπάλληλος πάρκινγκ και ήταν τρομπωνίστας.

Ο Ayers άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία μόλις πέντε ετών και συνέχισε να μαθαίνει πολλά όργανα και να τραγουδά στην εκκλησιαστική χορωδία, πριν επιλέξει το βιμπράφωνο, κάτι που σύμφωνα με το BBC, φαίνεται να τον επηρέασε ο σταρ της jazz, Lionel Hampton.

Ο Ayers παρακολούθησε μια συναυλία του Lionel Hampton Big Band όταν ήταν μόλις πέντε ετών και εντυπωσιασμένος από τον ενθουσιασμό του μικρού Ayers, ο Hampton του χάρισε ένα ζευγάρι mallets για το βιμπράφωνο.

Ο Ayers σχημάτισε την πρώτη του μπάντα, την Jefferson Combo, ενώ ήταν μαθητής στο Jefferson High School και αργότερα σπούδασε μουσική θεωρία στο κολέγιο.

Επαγγελματίας μουσικός έγινε το 1961 και στη συνέχεια ηχογράφησε τρία άλμπουμ με τον τζαζ φλαουτίστα Herbie Mann πριν σχηματίσει την μπάντα Roy Ayers Ubiquity και κυκλοφορήσει το θρυλικό “Everybody Loves the Sunshine” το 1976, από το ομώνυμο άλμπουμ.

Το τελευταίο του σόλο άλμπουμ, “Mahogany Vibes”, που περιλάμβανε τη συμμετοχή της Erykah Badu, κυκλοφόρησε το 2004.

Ο Roy Ayers ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του, Argerie, και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τους Mtume και Ayana Ayers.