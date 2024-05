Σε ποσό ρεκόρ πωλήθηκε η χαμένη κιθάρα του John Lennon

Το τελευταίο των «αναμνηστικών» των Beatles που διατέθηκε προς πώληση, πωλήθηκε για ποσό σχεδόν τριπλάσιο της αρχικής εκτίμησης.

H κιθάρα που ακούμε στο «Help!», το «Ιt’s only love» και το You’ve Got to Hide Your Love Away» των Beatles ήταν εξαφανισμένη για σχεδόν μισό αιώνα. Τώρα είναι μεταξύ των πέντε πιο ακριβών κιθαρών που έχουν πωληθεί σε δημοπρασία.

Η 12χορδη ακουστική Framus Hootenanny 5/024 με το φυσικό φινίρισμα, του 1964 είχε χρησιμοποιηθεί από τον John Lennon και τον George Harrison στις ηχογραφήσεις των άλμπουμ Help! και Rubber Soul. Παρέμεινε χαμένη για μισό αιώνα, πριν βρεθεί σε μια σοφίτα και γίνει ένα από τα τελευταία αναμνηστικά των «Σκαθαριών» που πουλήθηκε. Έγινε και ένα από αυτά που έκαναν ρεκόρ τιμής.

Αγοράστηκε από ανώνυμο αγοραστή που μετείχε στη δημοπρασία που έγινε στη Νέα Υόρκη πριν δυο ημέρες. Ο οίκος δημοπρασίας που ανέλαβε την πώληση εκτιμούσε πως η τιμή της θα κυμαινόταν μεταξύ των 600.000 και των 800.000 δολαρίων.

Τελικά, ο νέος ιδιοκτήτης της έδωσε το ποσό των 2.857.500 δολαρίων. Έκανε την κιθάρα ένα από τα πιο προσοδοφόρα «τιμαλφή» του θρυλικού συγκροτήματος, με τις περισσότερες πωλήσεις δουλειών τους έως σήμερα, που διατέθηκαν στο κοινό. Η τιμή την καθιστά την πέμπτη πιο ακριβή που έχει πουληθεί ποτέ.

ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΚΙΘΑΡΑ

Σύμφωνα με μαρτυρία εκπροσώπου του οίκου δημοπρασίας ο Lennon χάρισε την εν λόγω κιθάρα στον Gordon Waller, μέλος του του ντουέτου Peter and Gordon. Μαζί με τον Paul McCartney έγραφαν τραγούδια για αυτό.

Εν συνεχεία, ο Waller την έδωσε σε έναν μάνατζερ που την πήρε στο σπίτι του και την έβαλε στη σοφίτα του. Δεν ξανασχολήθηκε μαζί της για δεκαετίες.

Ένας Βρετανός την ανακάλυψε στο σπίτι των γονιών του, κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης. «Ήταν σαν να βρέθηκε ένας χαμένος πίνακας Rembrandt ή ένας πίνακας Picasso» δήλωσε ο Darren Julien, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Julien’s Auctions που συνεργάστηκε με ειδικούς ώστε να επιβεβαιωθεί πως ήταν η κιθάρα του Lennon.

To προηγούμενο αντικείμενο που ανήκε στους Beatles, είχε χαθεί και πωλήθηκε μετά την εξεύρεση του είναι μια άλλη κιθάρα του Lennon. Φέρεται να είχε κλαπεί. Εντοπίστηκε το 2014 και πουλήθηκε για 2.400.000 δολάρια από τον ίδιο οίκο.