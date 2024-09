Σεπτέμβριος στο Ηρώδειο με 15 συναυλίες που δεν πρέπει να χάσεις

Μία σύντομη καλοκαιρινή ανάσα και το Ηρώδειο ξανά προς τις συναυλίες τραβά. Αυτά είναι τα συναυλιακά ραντεβού για τον Σεπτέμβριο!

Στον απόηχο ενός καλοκαιριού με τους ήχους του Sting, της Anohni, της Loreena McKennitt στα αυτιά μας, αλλά και των τραγουδιών του Σαββόπουλου, του Πλέσσα, της Φαραντούρη και της Τσανακλίδου που πλημμύρισαν το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ξαφνικά – σαν να κλείσαμε και να ανοίξαμε τα μάτια μας – και έφτασε Σεπτέμβριος.

Το Ηρώδειο γνώρισε άλλη μία μεγάλη στιγμή το καλοκαίρι που μας πέρασε καθώς εκεί γυρίστηκε το νέο βιντεοκλίπ των Coldplay για το κομμάτι «Feels like I’m falling in love» προβάλλοντας της χώρα μας παγκοσμίως. Το τραγούδι είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς και συμπερίληψης στη νοηματική γλώσσα, για να φτάσουμε τα εντυπωσιακά πανοραμικά πλάνα, με εικόνες εντός και εκτός του Ηρωδείου και θέα στην Ακρόπολη.

Αυτό το υπέροχο venue που όλοι βλέπουν στο κλιπ, εμείς το … χαιρόμαστε από κοντά για ακόμα έναν Σεπτέμβρη, που βρίσκει το αρχαίο θέατρο με πολυσυλλεκτικές προγραμματισμένες συναυλίες, Έλληνες συνθέτες, αφιερώματα και ξένα πασίγνωστα ονόματα της μουσικής.

Μίνως Μάτσας: Τα Ρεμπέτικα + FADO-TANGO-BLUES στο Ηρώδειο

[Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου]

”. Ο καταξιωμένος συνθέτης Μίνως Μάτσας έρχεται να ενώσει το ρεμπέτικο τραγούδι με το fado το tango και το blues. Και όχι τυχαία! Η σχέση του με το ρεμπέτικο είναι πολύ ισχυρή, σχεδόν κυτταρική. Αν δεν υπήρχε οδεν θα υπήρχε ρεμπέτικο τραγούδι.ήταν αυτός που παρά το συγκρουσιακό κλίμα της εποχής τόλμησε να εκδώσει πρώτος τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, και κατόπιν το έργο όλων των συνθετών της εποχής του ρεμπέτικου.

Ο συνθέτης Μίνως Μάτσας στο σήμερα διαλέγει κάποια από τα αγαπημένα του ρεμπέτικα τραγούδια, τα αποδομεί και τα ανασυνθέτει προσθέτοντας συχνά μουσικά μέρη που γεννιούνται από αυτά. Η συναυλία πλαισιώνεται απο 15 Έλληνες και ξένους δεξιοτέχνες. Τραγουδούν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη καθώς και οι Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ και Eric B. Turner. Εισιτήρια στο more.com.

Βίκυ Λέανδρος – “Η ζωή είναι ωραία”

[Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου]

Βίκυ Λέανδρος Michael De Boer photography

Πρόκειται για μια θρυλική μορφή της μουσικής, και αυτή είναι μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, όπως λέει η ίδια. Η Βίκυ Λέανδρος, η παγκόσμια Ελληνίδα με την αισθαντική φωνή, επιστρέφει στην χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση- τελευταίο σταθμό της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της. Θα χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια αξέχαστη βραδιά ερμηνεύοντας τραγούδια των μεγαλύτερων συνθετών του κόσμου με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως οι Michel Legrand, Jacques Brel, Μίκης Θεοδωράκης, Charles Aznavour, Mort Chuman και Μάνος Χατζιδάκις. Το μαγικό φινάλε μιας μυθικής πορείας, κάτω από την νυχτερινή Ακρόπολη. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

60 Χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος με σπουδαίους ερμηνευτές

[Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου]

papadakispress

Ένας “ογκόλιθος” της ελληνικής μουσικής με 60 χρόνια σπουδαίας πορείας με τεράστιες επιτυχίες και μεγάλες συνεργασίες. Ο Χρήστος Νικολόπουλος σε αυτήν την ανεπανάληπτη μουσική βραδιά στους πρόποδες της Ακρόπολης, θα έχει μαζί τους σπουδαίους ερμηνευτές που έβαλαν το λιθαράκι τους στη χρυσή πορεία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη. Μαζί του στη σκηνή του Ηρωδείου θα ερμηνεύσουν (με αλφαβητική σειρά) η Μελίνα Ασλανίδου, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Στέλιος Διονυσίου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Κώστας Μακεδόνας και η Πίτσα Παπαδοπούλου, ενώ με την παρουσία τους θα τον τιμήσουν ακόμη ο ένας και μοναδικός Σταμάτης Κραουνάκης και ο ανεπανάληπτος Γιώργος Νταλάρας. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ενώ την ορχήστρα θα διευθύνει ο μαέστρος Νίκος Στρατηγός. Συμμετέχουν η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου καθώς και μουσικό σύνολο μπουζουκιών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Εισιτήρια στο more.com.

Σταύρος Ξαρχάκος – Ρεμπέτικο – 40+1 χρόνια μετά – Ξανά στο Ηρώδειο

[Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου]

Ο Σταύρος Ξαρχάκος ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τι να πούμε για αυτό το αφιέρωμα που το είδαμε στο Ηρώδειο την περασμένη χρονιά και πραγματικά έγραψε ιστορία; Είναι κάτι που πρέπει να ακούσεις και δεν περιγράφεται εύκολα! Ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρέφει και μεταμορφώνει το Ωδείο Ηρώδου Αττικού σε ρεμπέτικο πάλκο.

Στις προηγούμενες sold-out εμφανίσεις εννιά χιλιάδες θεατές συγκινήθηκαν και συγκλονίστηκαν με τις μυσταγωγικές μουσικές και τα τραγούδια του “Ρεμπέτικου”, του δίσκου σταθμού στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσει κάποιος ζωντανά και τον ίδιο τον μαέστρο Ξαρχάκο στη σκηνή να διευθύνει με τον μοναδικό του τρόπο τους μουσικούς. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Ο Ludovico Einaudi sold out στη σκιά της Ακρόπολης

[Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου]

Ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης Ludovico Einaudi θα εμφανιστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, με το πιάνο του και μία 7μελή ορχήστρα. Η μεγάλη αναγνώριση του έργου του έχει έρθει μέσα από τα soundtracks κινηματογραφικών ταινιών (“Intouchables”, “I’m Still Here”, “The Father”, “Nomadland”), τηλεοπτικών σειρών (“Doctor Zhivago”, “This is England”, “Acquario”) και διαφημίσεων. Ιδιαίτερα κομμάτια όπως τα “Experience” και “Fly” θεωρούνται σύγχρονα κλασικά και ανήκουν στην ποπ κουλτούρα. Το Ηρώδειο γνωρίζει μόνο sold out όταν ακούγεται το όνομά του και είναι ένας χώρος που έχει γράψει ιστορία με αξέχαστες εμφανίσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Dionne Warwick – Ο ζωντανός θρύλος

[Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου]

Dionne Warwick Robert Altman/Invision/AP

Μία θρυλική μορφή της μουσικής, βραβευμένη με πέντε Grammy, έχει κυκλοφορήσει 45 άλμπουμ και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκ. αντίτυπα παγκοσμίως. Έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη ποπ, σόουλ, τζαζ και R&B μουσικής κουλτούρας μέσα από πλήθος τραγουδιών μεταξύ των οποίων και οι επιτυχίες της «Walk on By», «I’ll Never Fall in Love Again», «Heartbreaker» και «That’s What Friends Are For». Ενεργό μέλος της επιτυχημένης πρωτοβουλίας “That’s What Friends Are For” με την οποία συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια δολάρια για τον αγώνα κατά του AIDS. Έχει – μεταξύ άλλων – συνεργαστεί με τον οργανισμό “World Hunger Project” για την καταπολέμηση της πείνας παγκοσμίως. Εισιτήρια στο more.com.

«Τραγουδάμε για την ειρήνη και την αλληλεγγύη»

[Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου]

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη συναυλία με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του πανανθρώπινου μηνύματος της ειρήνης και της αλληλεγγύης, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις (εχθροπραξίες σε Γάζα, Ουκρανία κ.α.).

Στην μεγάλη αντιπολεμική συναυλία του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχουν, με αλφαβητική σειρά, οι καλλιτέχνες: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Πέτρος Γαϊτάνος, Δώρος Δημοσθένους, Στάθης Δρογώσης, Ηλίας Λιούγκος, Θοδωρής Κοτονιάς, Σαββέρια Μαργιόλα, Πέννυ Μπαλτατζή, Γεωργία Νταγάκη, Σοφία Παπάζογλου, Πασχάλης Τόνιος, Διονύσης Τσακνής, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μπάμπης Τσέρτος, Μανώλης Φάμελλος, Λάκης Χαλκιάς, Μπέτυ Χαρλαύτη. Την παρουσίαση της συναυλίας, θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά, ενώ την αφήγηση ο κ. Νικήτας Τσακίρογλου. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου.

Η Ελλάδα των ποιητών μέσα από τις νότες του Θάνου Μικρούτσικου

[Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου]

Ο Θάνος Μικρούτσικος

“Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία”; Μια συναυλία που συνδέει την ποίηση με τη μουσική. Εξάλλου ο Θάνος Μικρούτσικος αγάπησε πολύ την ποίηση και την έκανε τραγούδια. Τα τραγούδια που συντρόφευσαν τρεις γενιές και σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Τη βραδιά αυτή πρωταγωνιστούν εμβληματικά τραγούδια σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, του Ναζίμ Χικμέτ, του Μπέρτολτ Μπρεχτ, του Νίκου Καββαδία, του Μάνου Ελευθερίου, του Άλκη Αλκαίου, του Κώστα Τριπολίτη, του Οδυσσέα Ιωάννου και της Λίνας Νικολακοπούλου.

O Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μιλτος Πασχαλίδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου θα τραγουδήσουν – υπό την επιμέλεια του πιο στενού του συνεργάτη, Θύμιου Παπαδόπουλου, τραγούδια ερωτικά, λυρικά, λαϊκά και φυσικά… πολιτικά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Emma Shapplin – Η τέχνη γεννιέται από το συναίσθημα

[Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου]

Η Γαλλίδα ντίβα της ποπ όπερας, Emma Shapplin (Έμα Σάπλιν), έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενη από τη μπάντα της και μια κλασική χορωδία. «Εκτιμώ πολύ την έκφραση του συναισθήματος μέσα από την τέχνη. Αν καταργήσουμε το συναίσθημα, τότε τι θα έχουμε να πούμε ως καλλιτέχνες; Η τέχνη γεννιέται από το συναίσθημα και η φωνή μας αντανακλά απόλυτα την προσωπικότητά μας… είναι ένα όργανο το οποίο συνδέεται με όλο μας το σώμα», σημειώνει η Γαλλίδα σταρ. Το Ηρώδειο, με την ατμοσφαιρική του ακουστική και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του, θα αγκαλιάσει με ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη φωνή. Εισιτήρια στο more.com.

The music of Hans Zimmer

[Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου]

Δεν θα έρθει ο ίδιος ο Hans Zimmer… αλλά 80 μουσικοί και συντελεστές της ορχήστρας Lords of the Sound θα φέρουν τη μουσική του κοντά μας. Εντάξει δεν χρειάζονται συστάσεις για τα οσκαρικά μουσικά έπη που έχει γράψει ο Hans Zimmer. Τα έργα του διακρίνονται για την ενσωμάτωση ήχων ηλεκτρονικής μουσικής με παραδοσιακές ορχηστρικές ενορχηστρώσεις. Από τη δεκαετία του 1980, ο Zimmer έχει συνθέσει μουσική για περισσότερες από 150 ταινίες: Lion King, Gladiator, The Last Samurai, Pirates of the Caribbean, η τριλογία The Dark Knight, Inception, Man of Steel, Batman, Interstellar, Dunkirk, Spiderman 2, Madagascar, No Time to Die και πολλές άλλες. Εισιτήρια στο more.com.

Το ελληνικό σινεμά τραγουδά

[Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου]

Ζωζώ Σαπουντζάκη PAPADAKIS PRESS

«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά…» σε μια μεγάλη φιλανθρωπική μουσική βραδιά του ΤΑΣΕΗ, αφιερωμένη στη μουσική και τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, σε επιμέλεια και παρουσίαση του Μάκη Δελαπόρτα. Μια μεγαλειώδης μουσική παράσταση με την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και με μαέστρο τον Γιώργο Παγιάτη, που θα μας ταξιδέψει στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από διαχρονικά τραγούδια, υπέροχες μελωδίες και εξαιρετικές ερμηνείες. Για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, ένα μουσικό αφιέρωμα για το δικό μας «Χόλιγουντ» και τα δικά μας μυθικά «αστέρια». Special guest: Ζωζώ Σαπουντζάκη και Τιμητική εμφάνιση: Γιοβάννα.

Στη βραδιά θα τραγουδήσουν (αλφαβητικά): Λένα Αλκαίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Μπάμπης Βελισσάριος, Στέλιος Διονυσίου, Λευτέρης Ελευθερίου, Σόφη Ζαννίνου, Γιάννης Ζουγανέλης, Θάνος Καληώρας, Χρήστος Κάλλοου, Ελένη Καρακάση, Κωνσταντίνα, Βασίλης Λέκκας, Νίνα Λοτσάρη, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Μπέσσυ Μάλφα, Μιχάλης Μαρίνος, Γιάννης Μπέζος, Εβελίνα Νικόλιζα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Παναγιώτης Πετράκης, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Τάνια Τρύπη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr.

Η Μαρινέλλα στο Ηρώδειο – Συμμετέχουν Ρέμος & Μάστορας

[Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου]

Η απόλυτη, η μοναδική, η δική μας Μαρινέλλα σε μία παράσταση-κορύφωση της σπουδαίας μουσικής διαδρομής της. Με την ερμηνεία, το πάθος, την εκφραστικότητά, τη φωνή, το ταλέντο τη θεατρικότητα της, διαρκεί και ενώνει με τη μουσική της ολόκληρες γενιές Ελληνίδων και Ελλήνων. Ένα μουσικό ταξίδι με τη συμμετοχή του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα και πολυάριθμης ορχήστρας θα αποτελέσει μια μεγαλειώδη μουσική εμπειρία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Ο Γιώργος Κατσαρός γιορτάζει 90 χρόνια στο Ηρώδειο

[Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου]

Ο Γιώργος Κατσαρός, ένας χαρισματικός συνθέτης και ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες δεξιοτέχνες στο σαξόφωνο. Μία μουσική παράσταση στο Ηρώδειο, βασισμένη στη ζωή και το έργο του συνθέτη, που είναι 90 ετών και έζησε μια γεμάτη ζωή από κάθε άποψη. «Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε», «Κάθε λιμάνι και καημός», «Δεν υπάρχει ευτυχία», «Πάμε για ύπνο Κατερίνα», «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», «Αποκλείεται», «Θα υπάρχω θες δε θες», «Κέρκυρα – Κέρκυρα» είναι κάποια από τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν οι: Μελίνα Ασλανίδου, Λένα Αλκαίου, Κλειώ Δενάρδου, Στέλιος Διονυσίου, Λουίζα Πυριόχου, Χριστίνα Ράλλη, Ίαν Στρατής και ο Κώστας Χατζής. Εισιτήρια στο more.com.

Classic Rock 8: Οι Septicflesh με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

[Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου]

Οι SEPTICFLESH

Κάτι που δεν περιμένεις γιατί δεν γίνεται και συχνά! Tο ελληνικό ροκ μουσικό συγκρότημα Septicflesh, έρχεται στο Ηρώδειο μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα crossover project όπου η ροκ και μέταλ ήχοι συναντούν τον συμφωνικό ήχο.Το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO συμπληρώνει το μοναδικό θέαμα. Και η εμπειρία απογειώνεται με τον απαράμμιλο συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και 60 μουσικούς επί σκηνής υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots. Eισιτήρια στο: ticketservices.gr.

«Τραγουδάμε για την Ίμβρο, για τα παιδιά και τα σχολεία μας»

[Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου]

Yannis Margetousakis

Ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Ross Daly, ο Νίκος Ξυδάκης και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και τη Χορωδία της ΕΡΤ ενώνουν τις φωνές τους, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου. Η σκηνοθεσία του Νίκου Σούλη και αφηγήτρια θα είναι η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου. Εισιτήρια στο more.com.