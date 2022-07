Tiësto: Τα τραγούδια που τον σημάδεψαν δεν είναι αυτά που φανταζόμαστε

O διασημότερος DJ όλων των εποχών Tiësto, και ο σταρ της διεθνούς ραπ σκηνής Tyga, θα είναι oι δυο μεγάλοι headliners του φετινού, διήμερου Primer Music Festival, την Παρασκευή και το Σάββατο 8-9 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού!

Λίγοι τον ξέρουν σαν Τάις Μίκιελ Φέρβεστ. Λίγοι, επίσης, ξέρουν πως το 1997 ίδρυσε τη δική του δισκογραφική με το όνομα “Black Hole Recordings”. Αρκετοί τον γνωρίζουν ως Tiësto, είναι Ολλανδός και μας έχει χαρίσει τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες της δεκαετίας. Στις τελευταίες του παραγωγές, ωστόσο, έχει εγκαταλείψει τον τίτλο "DJ" και είναι, πλέον, γνωστός απλά ως Tiësto, ένα καλλιτεχνικό όνομα το οποίο προέρχεται από το ψευδώνυμο που είχε στην παιδική του ηλικία.

ADVERTISING

Από τους ABBA στους... Iron Maiden

Tiësto MEG BLAIR @MEGBLAIRPHOTO

Σε συνέντευξή του στο NME (Δεκέμβριος 2021) , o 53χρονος σήμερα Tiësto αποκάλυψε τα τραγούδια που τον έχουν σημαδέψει - και δεν είναι καθόλου αυτά που φανταζόμαστε. “Η μητέρα μου άκουγε συνεχώς ABBA. Όταν ήμουν 5-6 ετών από τις πρώτες μουσικές μνήμες που έχω ήταν να ακούω τους ABBA. Τη θυμάμαι να κάθεται με ένα ποτήρι κρασί και τα τσιγάρα της και να βάζει ένα βινύλιο των ABBA. Άκουγε τα πάντα από το συγκρότημα, αλλά το αγαπημένο της και αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν το ‘The Winner Takes It All’”.

Η μητέρα άκουγε Abba, αλλά εκείνος τι άκουγε; “Ήμουν θαυμαστής των Iron Maiden όταν ήμουν 14 ετών. Αγαπούσα τη φωνή του Bruce Dickinson και μου άρεσαν οι στίχοι, και η ενέργεια των δίσκων τους. Πήγαινα στα δισκοπωλεία και κοιτούσα τα βινύλια και μια μέρα έπεσα επάνω στο ‘The Number Of The Beast’. Ο δίσκος και το εξώφυλλο μου φάνηκαν τόσο cool, και το αγόρασα. Ήταν ένας καλοφτιαγμένος δίσκος”.

Η πρώτη συναυλία που πήγε ο Tiësto; Όχι δεν ήταν dance ηλεκτρονική. “Η πρώτη μου συναυλία ήταν Iron Maiden με Van Halen στο στάδιο Tilburg, το 1988. Ήμουν έφηβος και πήγα με τον αδελφό μου. Το line-up ήταν τρελό: Iron Maiden, Van Halen, Dio και άλλοι. Ήταν σαν να είχες βάλει τους κορυφαίους 50 DJs όλους μαζί σε ένα στάδιο, και να παίζουν ο ένας μετά τον άλλο".

Ποιο τραγούδι θα ήθελε να έχει γράψει; Το "Sweet Dreams" των Eurythmics. “Τα 80ς ήταν πολύ ωραία εποχή. Είχαμε την Kim Wilde, τους Eurythmics, τους Human League. Όλα έμοιαζαν ιδιαίτερα όταν άκουγα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Με συγκινούσε. Μόλις ξεκινάει το ‘Sweet Dreams’ και ακούς τη μελωδία, σε κερδίζει. Πιστεύω ότι είναι απίθανο το γεγονός ότι ένα τραγούδι γράφεται 30 ή 40 χρόνια πριν και ακόμα συγκινεί. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι!”.

Στους Ολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα

Ο Tiesto στο Moonrise Fest Baltimore 2019/G. L. HEUREUX

Έχει κερδίσει κάθε βραβείο που υπάρχει στη βιομηχανία της μουσικής: Grammy, MTV Music Award, World Music Award, Mixmag Award, DJ Award και πολλά άλλα. Στην ετήσια ψηφοφορία του DJ Mag για τον Καλύτερο DJ του πλανήτη, ήταν νο1 από το 2002 ως το 2004, στην πρώτη τριάδα επί 10 χρόνια και στην πρώτη δεκάδα επί 18 χρόνια! To περιοδικό Rolling Stone τον ανακήρυξε το 2012 ως το διασημότερο DJ όλων των εποχών.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004, ο Tiësto έπαιξε ζωντανά στην Τελετή Έναρξης κατά την είσοδο των αθλητών στο Ολυμπιακό Στάδιο, μετατρέποντας την καθιερωμένη παρέλαση των αποστολών σε ένα δίωρο πάρτι. Υπήρξε ο πρώτος DJ που συμμετείχε στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου και η εμφάνισή του αυτή έφερε την ηλεκτρονική dance μουσική σε επαφή με δισεκατομμύρια ανθρώπους, ανοίγοντας το δρόμο και για άλλους DJs σε επόμενες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Τα κομμάτια που παρουσίασε επί σκηνής κυκλοφόρησαν σε άλμπουμ με τον τίτλο “Parade of The Athletes”, το οποίο έγινε χρυσό στην Ελλάδα!

Συνεργασίες

Από το 2000 επηρεάζει την παγκόσμια σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, συνεργάζεται με πολλούς καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη και κατορθώνει να παραμένει επίκαιρος, δίνοντας μας ένα μεγάλο hit σχεδόν κάθε χρόνο: 2021 “Don't Be Shy”, 2020 “Business”, 2019 “Ritual” και “God Is A Dancer”, 2018 “Jackie Chan”, 2017 “Boom”, 2015 “Chemicals”, 2014 “Wasted”, 2013 “Red Lights” και πολλά άλλα!

Το 2012, ο Tiësto είχε φτάσει στην θέση #2 της κατάταξης DJ Mag 100 Popularity Poll, ενώ αναφέρεται στα μουσικά είδη που παίζει ως House, Electro House, και Progressive House. Από νοσταλγία, ο Tiësto ακόμη παίζει Trance μουσική, το μουσικό είδος με το οποίο συνδέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο διάσημος DJ Tiësto - και πατέρας - βγήκε από το κλαμπ των εργένηδων το 2019 όταν παντρεύτηκε τη σύντροφό του, μοντέλο, Annika Backes σε μία ρομαντική γαμήλια τελετή στην έρημο στη Γιούτα, των ΗΠΑ.

Μέσα στις επιτυχίες του έρχεται ξεκάθαρα να προστεθεί το “Hot In It”. Μια νέα συνεργασία του Tiesto με την Charli XCX την οποία ανυπομονούμε να ακούσουμε και live στην Αθήνα αυτό το Σάββατο (09/07) στο Primer Festival .

Την ίδια βραδιά το πλήθος θα ξεσηκώσει ο superstar της αμερικανικής ραπ, Tyga. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο; Ξέρουν πολύ καλά πώς να μας κάνουν να χορέψουμε μέχρι το πρωί.

'Hot In It', η νέα συνεργασία του Tiesto με την Charli XCX CHRISTOPHER DEVARGAS/ GREENSPUN MEDIA GROUP 2022

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Tyga (Day 1) 28€ και 70€ VIP, Tiesto (Day 2) 40€ και 110€ VIP, Διήμερο με 30% έκπτωση 48€. Εισιτήρια εδώ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις