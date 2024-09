Το φιάσκο με τα εισιτήρια των Oasis – Ξέρεις γιατί δεν κατάφερες να βγάλεις το μαγικό χαρτάκι;

Το φιάσκο με τα εισιτήρια των Oasis και η ανακοίνωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά σε έρευνα για τα όρια της “δυναμικής τιμολόγησης”.

Σάββατο πρωί, δυνατός καφές espresso και αναμονή στην online ουρά για εισιτήριο των Oasis στο Δουβλίνο. Μόλις… 330.907 “άνθρωποι” περιμένουν μπροστά μας και είναι φανερό ότι δεν πρόκειται το πράγμα να πάει καθόλου καλά.

Με χωρητικότητα 82.300 ατόμων το στάδιο Croke Park θα φιλοξενήσει για δύο βραδιές το live των άσπονδων αδερφών Gallagher… που το πιθανότερο είναι ότι τα έχουν βρει, πίνουν μπίρες βρίζοντας ο ένας τον άλλο και τραγουδούν μέσα από τα γυαλιά ηλίου τους: “Today is gonna be the day that they’re gonna throw it back to you”. Και ένα … maybe που έγινε “με την καμία”.

Αργότερα σε δημοσίευμα του Guardian μάθαμε ότι όσοι έφτασαν στην πηγή να πιούν νερό και συνδέθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο στο Croke Park με 86,50 ευρώ (73 λίρες) βρέθηκαν αντιμέτωποι με τιμή 415,50 ευρώ για το ίδιο εισιτήριο.

Το δικό μας Oasis drama έληξε άδοξα μιάμιση ώρα αργότερα βλέποντας ότι “η ουρά της ουράς ὦ ουρά” απλά δεν θα τελειώσει ποτέ. Το δράμα των Βρετανών φανς των Oasis, όμως, που περίμεναν χρόνια και ζαμάνια την επανένωση της θρυλικής μπάντας από το Μάντσεστερ δεν θα τελειώσει έτσι αβασάνιστα.

Και ερωτούν! Γιατί οι Oasis, μια μπάντα βγαλμένη από τους κόλπους της εργατικής τάξης χρέωσαν έτσι ξαφνικά 400 ευρώ το εισιτήριο;

Η δυναμική τιμολόγηση “απέκλεισε” τους φανατικούς οπαδούς των Oasis – “Μόνο οι πλούσιοι σας ενδιαφέρουν;”

Εκατοντάδες οπαδοί των Oasis στη Βρετανία υπέβαλαν επίσημα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο διαφημίστηκαν τα εισιτήρια για την περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εξετάσει το πώς εφαρμόστηκε η περίφημη στρατηγική της “δυναμικής τιμολόγησης”.

Liam Gallagher AP Photo/Scott Garfitt, File

Η βρετανική κυβέρνηση προτίθεται να διερευνήσει τη χρήση της “δυναμικής τιμολόγησης” από τους ιστότοπους πώλησης εισιτηρίων, αφού τα εισιτήρια για την περιοδεία επανένωσης των Oasis πωλήθηκαν σε “φουσκωμένες” τιμές, που διαμορφώνονταν την ώρα που περιμέναμε όλοι στην … ουρά.

“Πρώτη φορά περιμένω στην ουρά για να μπω στην ουρά” ήταν ένα από τα εκατοντάδες σχόλια στο X το Σάββατο, με το hashtag #Oasis να βρίσκεται στην κορυφή των trends.

Oι πωλήσεις των εισιτηρίων για τις συναυλίες επιστροφής του Noel και του Liam Gallagher ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, αλλά ο γίγαντας των online εισιτηρίων η βρετανική Ticketmaster συνέχισε να αυξάνει τις τιμές – σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα – ακόμη και όταν ο κόσμος περίμενε στην ουρά για πολλές ώρες.

Τα εισιτήρια των Oasis διαφημίστηκαν αρχικά στις 148,50 λίρες (176 ευρώ), αλλά μετά από λίγες ώρες ανέβηκαν στις 355,20 λίρες (422 ευρώ). Τα social media πλημμυρισαν από έξαλλους οπαδούς της μπάντας που θεώρησαν την πρακτική εξοργιστική, κατηγορώντας το συγκρότημα που δεν συγκράτησε το φαινόμενο της “δυναμικής τιμολόγησης”.

Με το θέμα ασχολήθηκε μέχρι και η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού, Lisa Nandy που δήλωσε ότι ήταν «καταθλιπτικό να βλέπουμε υπερβολικά διογκωμένες τιμές που αποκλείουν τους απλούς φανς».

Liam Gallagher AP Photo/Patrick Semansky

Η δυναμική τιμολόγηση προσαρμόζει τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και ενώ ήταν μια συνήθης μέθοδος στις ΗΠΑ για συναυλίες υψηλής ζήτησης, πρόσφατα έγινε πιο διαδεδομένη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα είναι μια στρατηγική η οποία επικεντρώνεται στην προσαρμογή της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο, με βάση τη ζήτηση της αγοράς, τον ανταγωνισμό και άλλους παράγοντες. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων ορίζοντας τη βέλτιστη τιμή για κάθε μονάδα που πωλείται, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ζήτηση και προσφορά του προϊόντος.

Η βρετανική Ticketmaster – η οποία ανήκει ιδιοκτησιακά σύμφωνα με τον Guardian στον αμερικανικό γίγαντα της ψυχαγωγίας Live Nation – δήλωσε ότι οι τιμές καθορίστηκαν από τον “διοργανωτή της εκδήλωσης”, ο οποίος “έχει τιμολογήσει αυτά τα εισιτήρια σύμφωνα με την εμπορική αξία τους”. Άρα πέταξε το μπαλάκι στα αδέρφια Gallagher. Τα οποία αλλού τυρβάζουν!

Οι ερωτήσεις των Oasis φανς παραμένουν

Γιατί υπήρξε αριθμός εισιτηρίων που καταχωρήθηκαν γρήγορα σε ιστοσελίδες μεταπώλησης για χιλιάδες λίρες;

Γιατί η ουρά ποτέ δεν τελείωσε για οπαδούς που μπήκαν ακόμα και πολύ νωρίτερα στην ουρά; Γιατί όσοι κατάφεραν να μπουν βρήκαν εισιτήρια για πάνω από 400 ευρώ, στις ίδιες θέσεις που πριν είχαν άλλη τιμή;

Μετά την αυξανόμενη κριτική από τους οπαδούς του Oasis, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα παρέμβει και θα διερευνήσει την εν λόγω πρακτική, όπως σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού Lisa Nandy.

Liam Gallagher / Oasis / με τη ζώνη του πυγμάχου Ricky Hatton AP Photo/Jae C. Hong

Σε ανακοίνωσή της, η Nandy επιβεβαίωσε ότι η ήδη προγραμματισμένη από τη βρετανική κυβέρνηση επανεξέταση των πωλήσεων εισιτηρίων και της προστασίας των καταναλωτών θα περιλαμβάνει τη δυναμική τιμολόγηση.

Η συνάδελφός της, μέλος των Εργατικών στο υπουργικό συμβούλιο, Lucy Powell επίσης σχολίασε το φιάσκο των εισιτηρίων. «Υπάρχει ουρά για την ουρά», έγραψε η Πάουελ στο X το πρωί του Σαββάτου. Τελικά κατάφερε να αγοράσει εισιτήριο για τη συναυλία – αλλά σε υπερδιπλάσια τιμή από την αρχική. Γιατί η συγκεκριμένη φυσικά είχε να διαθέσει τα χρήματα επί τόπου!

«Αυτό είναι κάτι που βλέπουμε πολύ περισσότερο πρόσφατα, και όχι μόνο στα συναυλιακά εισιτήρια και στα εισιτήρια του West End, αλλά το βλέπουμε επίσης στις αεροπορικές εταιρείες και στα τρένα, και όπου υπάρχει αυτού του είδους η ώρα αιχμής», δήλωσε η υπουργός στο BBC το πρωί της Κυριακής.

“Σημαντικές πολιτιστικές στιγμές μετατρέπονται σε αισχρές αγελάδες μετρητών από άπληστους διοργανωτές”

Oasis AP Photo

Ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για τον πολιτισμό, βουλευτής Jamie Stone, δήλωσε: “Είναι σκανδαλώδες να βλέπουμε τις μεγαλύτερες πολιτιστικές στιγμές της χώρας μας να μετατρέπονται σε αισχρές αγελάδες μετρητών από άπληστους διοργανωτές και ιστοσελίδες πώλησης εισιτηρίων. Το φιάσκο με τα εισιτήρια των Oasis πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής και να οδηγήσει σε επίσημη έρευνα, είτε από το Παρατηρητήριο είτε από κοινοβουλευτικό όργανο”.

Η Regina Doherty, ευρωβουλευτής της εκλογικής περιφέρειας του Δουβλίνου, ζήτησε να διερευνηθεί η τιμολόγηση, η οποία, όπως είπε, δεν ήταν «διαφανής διαφήμιση και σίγουρα όχι δίκαιη για τους καταναλωτές». Η ίδια πρόσθεσε: «Κάθε εισιτήριο για αυτές τις συναυλίες θα ήταν πάντα “σε ζήτηση”, οπότε το να χτυπάς μια επιπλέον ετικέτα και 300 ευρώ σε κάποια εισιτήρια για όρθιους είναι απλώς εκβιαστικό».

Τη Δευτέρα 2/9, η βρετανική Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων δήλωσε ότι είχε λάβει 450 καταγγελίες που έλεγαν ότι οι διαφημίσεις για το κόστος των εισιτηρίων και τον αριθμό των διαθέσιμων εισιτηρίων ήταν απόλυτα παραπλανητικές. «Αξιολογούμε προσεκτικά αυτές τις καταγγελίες και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος της ASA.

Από την άλλη, πολλοί επισημαίνουν ότι οι Oasis θα μπορούσαν να είχαν απορρίψει την επιλογή της δυναμικής τιμολόγησης για να κρατήσουν τις τιμές των εισιτηρίων χαμηλότερες για τους οπαδούς. Αλλά δεν το έκαναν!

Ο νεαρός Άγγλος τραγουδιστής Tom Grennan το έκανε πρόσφατα, λέγοντας το 2022 ότι «απέρριψε όλες τις επιλογές εισιτηρίων VIP και πλατινένιων εισιτηρίων» λόγω της κρίσης του κόστους ζωής.

Η Ticketmaster δηλώνει ότι η πρακτική αυτή «καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση» και ότι τα επιπλέον χρήματα που βγαίνουν από τα εισιτήρια πηγαίνουν στο συγκρότημα.

Και παρ’ όλα αυτά, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν για όλες τις συναυλίες σε λιγότερο από δώδεκα ώρες.

Φιλάκια από τα αδέρφια Gallagher, που κυκλοφόρησαν ήδη νέα T-Shirt με τη φωτογραφία τους δια χειρός Paul Slattery (1994)… και ξεπουλάνε.