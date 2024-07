Το ιστορικής σημασίας χουνέρι του Eminem στην Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ βρισκόταν ένα βήμα μακριά από ένα ιστορικό ρεκόρ, πριν μπει στη μέση ο Eminem και τα διαλύσει όλα.

H Tέιλορ Σουίφτ είχε ‘κατσικωθεί’ στην πρώτη θέση των Billboard 200 από τις αρχές Μαΐου, όταν κυκλοφόρησε το The Tortured Poets. Την εβδομάδα που διανύουμε επρόκειτο να απολαύσει ένα ιστορικό ρεκόρ: αυτό για τις περισσότερες διαδοχικές εβδομάδες στην κορυφή της λίστας, σε όλες τις εποχές.

Εκεί βρίσκεται μέχρι νεοτέρας ο Στίβι Γουόντερ, με το Songs in the Key of Life που μονοπώλησε το Νο1 για 13 εβδομάδες. Η Σουίφτ ήταν στις 12 εβδομάδες και μόλις είχε αφήσει πίσω της την Γουίτνεϊ Χιούστον των 11 εβδομάδων.

Ήταν δηλαδή, στην πηγή.

Τελικά, δεν ήπιε νερό γιατί μπήκε στη μέση ο Eminem.

Στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του νέου του άλμπουμ, με τίτλο The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) το είδε να πηγαίνει στο Νο1 και να σταματά την Σουίφτ από το να γράφει ιστορία. Παρεμπιπτόντως, το τελευταίο άλμπουμ του ράπερ είναι το 11ο που βρίσκεται στο Νο1 των Billboard 200.

Ισοφάρισε τους Μπρους Σπρίνγκστιν, Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και Κάνιε Γουέστ (ή Ye όπως τον αποκαλούν πια) που μοιράζονται την πέμπτη θέση της λίστας με τα περισσότερα Νο1 στη συγκεκριμένη λίστα.

Σε αυτήν την κορυφή βρίσκονται οι Beatles (19). Ακολουθούν οι Jay Z και Τέιλορ Σουίφτ (από 14) και την τριάδα συμπληρώνει ο Ντρέικ (13).