Το “μωρό” των Nirvana έχασε τη νομική υπόθεση για το άλμπουμ “Nevermind”

Το δικαστήριο απέρριψε εκ νέου την κατηγορία του Spencer Elden για παιδική πορνογραφία, κλείνοντας την υπόθεση του θρυλικού εξώφυλλου του άλμπουμ των Nirvana, “Nevermind”.

Η εμβληματική φωτογραφία του εξώφυλλου του “Nevermind” παραμένει χωρίς κατηγορίες. Η προσπάθεια του Spencer Elden, του άντρα που φωτογραφήθηκε ως μωρό στο θρυλικό εξώφυλλο του άλμπουμ “Nevermind” των Nirvana, να μηνύσει το συγκρότημα για διανομή παιδικής πορνογραφίας, απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Η υπόθεση κατέρρευσε, με τον δικαστή να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ξεκαθαρίζει ότι η εικόνα του εξώφυλλου δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου περί παιδικής πορνογραφίας.

“Η φωτογραφία του Spencer Elden στο νερό δεν αποτελεί σεξουαλικά προκλητική εικόνα”, ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το BBC.

Ο δικαστής Fernando Olguin, απορρίπτοντας την αγωγή, δήλωσε ότι ούτε η στάση του παιδιού, ούτε το σκηνικό ή το κεντρικό σημείο της εικόνας υποδεικνύουν οποιαδήποτε σεξουαλική υπονόμευση. Εξήγησε ότι η φωτογραφία μπορεί να συγκριθεί με μια οικογενειακή εικόνα παιδιού που κάνει μπάνιο και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά παιδική πορνογραφία.

“Ελευθερωθήκαμε από το στίγμα των ψευδών κατηγοριών”, δήλωσε ο δικηγόρος του συγκροτήματος.

Ο δικηγόρος των Nirvana, αφού ανακοινώθηκε η απόφαση, εξέφρασε την ικανοποίησή του και τη χαρά του για την απαλλαγή του συγκροτήματος από τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η δικαστική απόφαση έβαλε τέλος στην αβάσιμη υπόθεση.

Η νομική ομάδα του Elden προετοιμάζεται για έφεση και συνεχίζει να αγωνίζεται για τη διάκριση της παιδικής εικόνας στην εμπορική βιομηχανία.

Η νομική ομάδα του Spencer Elden, από την πλευρά του, διαφωνεί με την απόφαση και σκοπεύει να καταθέσει έφεση. “Ο αγώνας μας για την προστασία της ιδιωτικότητας της παιδικής ηλικίας και της συναίνεσης συνεχίζεται”, ανέφερε ο James R. Marsh, δικηγόρος του Elden, σε ανακοίνωσή του.

Η φωτογραφία του εξώφυλλου παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αμφιλεγόμενα εξώφυλλα στην ιστορία της μουσικής.

Η φωτογραφία που έγινε γνωστή παγκοσμίως, με τον Elden να κολυμπά γυμνός σε μια πισίνα, παραμένει σε πολλές περιπτώσεις ως σύμβολο του επαναστατικού πνεύματος της εποχής της γενιάς του grunge. Παρά την έντονη κριτική, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αμφισβήτησης σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο.