Toby Keith: Πέθανε στα 62 ο βαρόνος της κάντρι μουσικής – Πώς έχτισε μια αυτοκρατορία

Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της κάντρι Toby Keith. Τον αποκαλούσαν “Ο άνθρωπος των 500 εκατομμυρίων δολαρίων της κάντρι μουσικής.”

Ο Toby Keith, τραγουδιστής και τραγουδοποιός με Νο1 επιτυχίες όπως το “Who’s Your Daddy?” και το “Made in America” πέθανε το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 62 ετών.

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της κάντρι μουσικής που “αναδύθηκαν” από το Nashville τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στην Αμερική. Τα μίντια τον αποκαλούσαν: “Ο άνθρωπος των 500 εκατομμυρίων δολαρίων της κάντρι μουσικής.”

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, η οποία ανέφερε ότι πέθανε “ειρηνικά” περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο Κιθ είχε γνωστοποιήσει ότι έπασχε από καρκίνο του στομάχου τον Ιούνιο του 2022 και τον περασμένο Σεπτέμβριο μίλησε για την εμπειρία του, παραλαμβάνοντας το βραβείο Country Icon στα People’s Choice Country Awards.

Κυκλοφόρησε τα τέσσερα πρώτα του στούντιο άλμπουμ: Toby Keith (1993), Boomtown (1994), Blue Moon (1996) και Dream Walkin’ (1997), καθώς και ένα τη συλλογή Greatest Hits πριν αποχωρήσει από τη Mercury το 1998.

Το ντεμπούτο του “Should’ve Been a Cowboy“, βρέθηκε στην κορυφή των country charts και ήταν το πιο πολυπαιγμένο κάντρι τραγούδι της δεκαετίας του 1990.

Toby Keith / 2019 στο Nashville AP Photo/Sanford Myers

Ποιος ήταν ο Toby Keith

Γεννήθηκε στην Οκλαχόμα και η γιαγιά του ήταν ιδιοκτήτρια του γνωστού νυχτερινού κλαμπ “Billie Garner’s Supper Club” στο Fort Smith, όπου ο Keith άρχισε από μικρός να ενδιαφέρεται για τους μουσικούς που έρχονταν για live εμφανίσεις παίξουν.

Έκανε διάφορες δουλειές στο κλαμπ μέχρι που άρχισε δειλά δειλά να ανεβαίνει στη σκηνή για να παίξει με τα συγκροτήματα. Πήρε την πρώτη του κιθάρα σε ηλικία οκτώ ετών.

Αργότερα φοίτησε στο Highland West Junior High και στο Moore High School, όπου έπαιξε στην ομάδα ποδοσφαίρου. Δούλεψε σκληρά ως εργάτης σε πετρελαιοπηγές και όταν ήταν 20 ετών, μαζί με τους φίλους του Scott Webb, Keith Cory, David “Yogi” Vowell και Danny Smith, δημιούργησαν την Easy Money Band.

Έπαιζαν μουσική σε τοπικά μπαρ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να εργάζεται στη βιομηχανία πετρελαίου. Κατά καιρούς, έπρεπε να φύγει ξαφνικά στη μέση μιας συναυλίας, αν τον καλούσαν να εργαστεί στο πεδίο εξόρυξης.

Το 1982, η πετρελαϊκή βιομηχανία στην Οκλαχόμα γνώρισε ραγδαία πτώση και ο Κιθ σύντομα βρέθηκε άνεργος. Επέστρεψε στην ποδοσφαιρική του κουλτούρα και έπαιξε με τους Oklahoma City Drillers, ενώ συνέχισε να παίζει και μουσική.

Toby Keith AP Photo/Gary Malerba

Το 1984, και ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του είχαν αμφιβολίες ότι θα τα κατάφερνε, άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με τη μουσική, κλείνοντας ζωντανές εμφανίσεις στην Οκλαχόμα και το Τέξας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Keith πήγε στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου σύχναζε και έπαιζε σε ένα μαγαζί που λεγόταν Houndogs. Είχε υποσχεθεί στον εαυτό του να έχει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο μέχρι τα 30 του χρόνια, αλλιώς θα εγκατέλειπε τη μουσική ως καριέρα για πάντα.

Μοίρασε αντίγραφα μιας demo κασέτας αλλά δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από καμία δισκογραφική και ο Keith επέστρεψε σπίτι του νιώθοντας κατάθλιψη.

Ένας από τους πλουσιότερους τραγουδιστές στην Αμερική

Εκεί… στη φάση της απογοήτευσης, μια αεροσυνοδός και θαυμάστριά του κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, έδωσε ένα αντίγραφο της demo κασέτας του Keith στον Harold Shedd, ένα στέλεχος της Mercury Records. Στον Shedd άρεσε αυτό που άκουσε, πήγε να δει τον Keith να παίζει ζωντανά και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο ηχογράφησης με τη Mercury. Έτσι ξεκίνησαν όλα!

Η μουσική καριέρα του Κιθ και οι διάφορες άλλες επιχειρηματικές του δραστηριότητες τον έβαλαν στο κλαμπ των πιο πλούσιων διασημοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην έκδοση του περιοδικού Forbes της 15ης Ιουλίου 2013, ο Κιθ βρίσκεται στο εξώφυλλο με τη λεζάντα “Ο άνθρωπος των 500 εκατομμυρίων δολαρίων της κάντρι μουσικής.”

Η τελευταία του εμφάνιση και ο Κλιντ Ίστγουντ

Ο Toby έγραψε το “Don’t Let the Old Man In” το 2018 ως δώρο γενεθλίων για τον Clint Eastwood, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας του, “The Mule”, στα 88α γενέθλιά του.

Ο στίχος “μην αφήσεις τον γέρο άνδρα να μπει μέσα” (εννοεί μην αφεθείς να γεράσεις) άρεσε τόσο πολύ στον Clint που συμπεριέλαβε το τραγούδι στην ταινία.

Ο Toby Keith ερμήνευσε το τραγούδι στα People’s Choice Country Awards τον περασμένο Σεπτέμβριο και ακούγοντάς το υπό το πρίσμα της ασθένειάς του όλη η αίθουσα χειροκρότησε με συγκίνηση.

O Keith – που έγραφε ως επί το πλείστων τα δικά του τραγούδια – πάλεψε πολύ για να τα καταφέρει. “Όταν το Should Have Have Been a Cowboy έγινε 1 country single, το 1993 έκανα 28, 29 συναυλίες το μήνα, επειδή δεν ήξερα αν θα είχα δεύτερη ευκαιρία” είχε πει. “Απλά προσπαθούσα να δουλέψω περισσότερο από τους άλλους“.