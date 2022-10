Ζαν Μισέλ Ζαρ: Έρχεται από το μέλλον με το νέο άλμπουμ "Oxymore" που μόλις κυκλοφόρησε

O master της ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν Μισέλ Ζαρ (Jean-Michel Jarre) μόλις κυκλοφόρησε το 22ο studio album και ένα από τα πιο φιλόδοξα projects μέχρι σήμερα, με τίτλο ‘Oxymore’ μέσω της Panik Records/Sony Music. Το ‘Oxymore’ αποτελεί την πρώτη ever κυκλοφορία με ήχο πολλών διαστάσεων και binaural ήχο, με τον Jarre όχι μόνο να επιμελείται την παραγωγή, αλλά να είναι υπεύθυνος στην ηχογράφηση, μίξη και όλου του τελικού αποτελέσματος σε ήχο 360 στα "Innovation" studios του Radio France.

Ο ίδιος εξηγεί: “Στην πραγματικότητα ο stereo ήχος δεν υπάρχει, ο ήχος που ακούμε είναι 360 μοιρών. Σήμερα, η τεχνολογία μας επιτρέπει να εξερευνούμε τον τομέα του ήχου μέσω του spatial audio, το οποίο προσφέρει μια ολοκαίνουργια εμπειρία για εμάς του μουσικούς και τη διαδικασία δημιουργίας. Η μουσική θα είναι μια καινούργια εμπειρία για όσους έχουν απλής ή νέας τεχνολογίας ακουστικό εξοπλισμό, προσφέροντας έναν πιο φυσικό τρόπο στο να ακούμε μουσική σε όλες τις διαστάσεις της”.

Ζαν Μισέλ Ζαρ και φ όρος τιμής στην electroacoustic μουσική

Το ‘OXYMORE’ είναι ένας φόρος τιμής στις γαλλικές ρίζες της ηλεκτρονικής μουσικής, η οποία αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης ανά τα χρόνια για πολλούς καλλιτέχνες. Το άλμπουμ είναι αφιερωμένο και στον Γάλλο δημιουργό Pierre Henry, με τον οποίο ο Jarre ήθελε να συνεργαστεί στο υποψήφιο για βραβείο GRAMMY album του ‘Electronica’. Ο Henry ήταν μια iconic προσωπικότητα στην ηλεκτρονική και κλασική μουσική σκηνή και μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης στη δημιουργικότητα του Jarre. Από τον θάνατό του το 2017, η γυναίκα του Henry παραχώρησε στον Jean-Michel μουσικές που επρόκειτο να δουλέψει μαζί του για αυτή τη συνεργασία.

Το ‘OXYMORE’ είναι μια μουσική περιπέτεια από αναλογικούς σε digital ήχους. Ο Jarre εξηγεί: “Η δουλειά του Pierre με ενέπνευσε να δημιουργήσω το ‘Oxymore’ και να βρεθώ σε δημιουργικά μονοπάτια που δεν φανταζόμουν ως τώρα. Διάλεξα μερικούς από τους ήχους του με υπευθυνότητα και εκλεκτικότητα από το ένα track στο άλλο. Το ‘Oxymore’ αποτελεί και φόρο τιμής στον τρόπο που εμείς οι Γάλλοι προσεγγίζουμε την μοντέρνα μουσική, την electroacoustic μουσική καθώς και τις σπουδές που έκανα στο πανεπιστήμιο GRM (Groupe de Recherches Musicales), απ’ όπου ο Pierre ενέπνευσε την παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική”.

Το κίνημα "musique concrete"

Το νέο αυτό project είναι εμπνευσμένο από το Γαλλικό κίνημα που ονομάζεται ‘musique concrete’, ένα είδος μουσικής σύνθεσης που αναλύει ηχογραφημένους ήχους και τους κάνει σαν φυσικό ήχο. Το κίνημα πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία των 40s και αποτελεί μια επανάσταση στο τρόπο που παράγεται η μουσική. Με το ‘OXYMORE’, ο Jarre παίρνει αυτό το concept και δημιουργεί με τα εργαλεία του σήμερα. “Πάντα πίστευα πως το ‘musique concrete’, ή η electroacoustic μουσική, έχουν πολύ ευαίσθητες πτυχές” και προσθέτει. “Οπότε, στο ‘Oxymore’, προσπάθησα να συμπεριλάβω και τα δύο στοιχεία: Τη μουσική του Pierre Henry, αλλά και την electroacousticμουσική… σαν κάτι οξύμωρο, στέκεται στους πυλώνες των ευαίσθητων, λεπτών και άλλοτε πιο ισχυρών φυσικών ήχων”.

Κάθε single του album θα έχει δικά του ξεχωριστά remixes ή reworks από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες και παραγωγούς. Όπως το 1ο single ‘BRUTALISM’ που έγινε επανεκτέλεση σε συνεργασία με τον Martin Gore και τους Deathpact, ενώ επιπλέον συνεργασίες αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα, όπως με τον Brian Eno μεταξύ άλλων.

Ως μέρος αυτού του project, ο Jarre κάνει πρεμιέρα και το ‘OXYVILLE’, έναν VR κόσμο που συνοδεύει τη κυκλοφορία του album.

Η φανταστική μουσική πόλη Oxyville

“Το 'OXYVILLE' θα είναι μια φανταστική μουσική πόλη, ενώ στο μέλλον σκοπεύω να προσκαλέσω κι άλλους καλλιτέχνες να γίνουν μέρος της, καθώς επίσης να φιλοξενεί και άλλα events. Θέλω να δημιουργήσω νέες μουσικές εμπειρίες”, εξηγεί.

Ο Jarre είναι γνωστός για τη πρωτοπορία του όσων αφορά το VR και τη μετασύνδεση, καθώς πρόσφατα είχε δημιουργήσει το ‘Welcome to the Other Side’, ένα εξωπραγματικό livestream με φόντο τη ψηφιακή μορφή της Notre Dame στο Παρίσι, το οποίο προβλήθηκε διαδικτυακά την Πρωτοχρονιά του 2021.

Το U.S. touring & live entertainment, Pollstar σημείωσε πως το livestream προσέλκυσε 75 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως μέσα από πολλές πλατφόρμες, τη τηλεόραση και το VR, κάτι που πλέον αποτελεί ρεκόρ.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του album, ο Jarre έκανε μια ‘OXYMORE’ live εμφάνιση σε 360 spatial ήχο στο μοναδικό χώρο Palais Brongniart του Παρισιού, σε συνεργασία με την εταιρία GL Events, για πολύ εκλεκτούς καλεσμένους μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

