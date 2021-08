Μουσική Τεχνόπολη: Μάς κρατάει συντροφιά καθημερινά με σπουδαίες συναυλίες για όλο τον Σεπτέμβριο

Πρωτοψάλτη, Γαλάνη, Μάλαμας, Γαρμπή, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Εισβολέας, Bloody Hawk, La Femme. Αυτά είναι απλώς μερικά από τα ονόματα που... σέρνουν τον χορό των σπουδαίων καλλιτεχνών οι οποίοι θα παρελάσουν από τη σκηνή της Τεχνόπολης, κρατώντας μας συντροφιά από την τελευταία ημέρα του Αυγούστου και για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

ADVERTISING

Η "δύση" του καλοκαιριού φέρνει πραγματικό μουσικό καύσωνα στην καρδιά της πρωτεύουσας, σε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό "μενού" το οποίο για μία ακόμη φορά εντάσσεται στο πρόγραμμα στήριξης του πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων. Για δεύτερη χρονιά, η Μουσική Τεχνόπολη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του "Culture is Athens", για να μας θυμίσει ότι "Πολιτισμός είναι η Αθήνα" και η καρδιά του χτυπά στο κέντρο της πρωτεύουσας, μέσα από ένα τριετές σχέδιο του Δήμου Αθηναίων και των φορέων του. Στόχος του είναι η αναβάθμιση, η ανάδειξη και η ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, στηρίζοντας παράλληλα καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον κλάδο του πολιτισμού με δράσεις και events που συντροφεύουν τις καλοκαιρινές μας βραδιές.

Με αυτόν τον τρόπο, στην Τεχνόπολη συνδυάζεται το τερπνόν της δικής μας καθημερινής διασκέδασης μετά του ωφελίμου του κόσμου του πολιτισμού ο οποίος υπέστη ανεπανόρθωτο πλήγμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παραμένοντας ωστόσο εδώ, δίπλα μας, έτοιμος να μας χαρίσει μοναδικές μουσικές βραδιές.

Με ένα "γεμάτο" καθημερινό, πρόγραμμα πλούσιο και πολυδιάστατο, το οποίο περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα και μουσικούς εκπροσώπους από όλα τα μουσικά είδη για κάθε δικό μας γούστο.

Το ροκ, το λαϊκό, το έντεχνο, το hip-hop ενώνονται μέσω των σπουδαίων εκφραστών τους, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον πυρήνα της τέχνης και της μουσικής της Αθήνας, την Τεχνόπολη. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν και αξίζει σίγουρα να παρακολουθήσετε το Off The Hook Festival που επιστρέφει (την Παρασκευή 3 & το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου), με μία ειδική έκδοση που θα μας επιτρέψει να συνεχίζουμε όλοι μαζί να χτίζουμε την γιορτή της κουλτούρας και της καταξίωσης της Hip Hop σκηνής, στην οποία θα εμφανιστούν οι Bloody Hawk, Novel 729, Μικρός Κλέφτης, Downtown και μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό.

Στα highlights των εκδηλώσεων βάζουμε και το Plisskën Festival που επιστρέφει στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με ένα πολυσυλλεκτικό και φρέσκο line-up από καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Headliners στο φετινό Plisskën θα είναι η superchic μπάντα-φαινόμενο του psych-rock LA FEMME, από τα πολυαναμενόμενα και σπάνια live acts, αλλά και η αινιγματική psychedelic / experimental rock κολεκτίβα των GOAT.

Από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σχεδόν κάθε βραδιά θα είναι μοναδική, μαγική, καλώντας μας να συναντηθούμε στον εμβληματικό αυτό χώρο, για να ξανανιώσουμε πώς είναι η ζωή μακριά από την έγκλειστη και βουβή καθημερινότητα του κορονοϊού. Να θυμηθούμε το δέος μπροστά σε αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες και την μαγεία από το μουσικό ταξίδι που μας προσφέρουν, στηρίζοντάς τους εμπράκτως με το χειροκρότημά μας.

Ακόμη, όμως, κι αν δεν το καταφέρουμε με φυσική παρουσία, μπορούμε να τους απολαύσουμε διαδικτυακά, καθώς οι συναυλίες μεταδίδονται μέσω live streaming, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε όλες, ολόκληρες, απ' όπου κι αν βρισκόμαστε.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

Τρίτη 31.08

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιχάλης Χατζηγιάννης – «Μια αγκαλιά τραγούδια»

Τετάρτη 01.09

Παύλος Παυλίδης

Πέμπτη 02.09

Το Ταξίδι / The Walk (Δράση κοινωνικού χαρακτήρα)

Παρασκευή 03 & Σάββατο 04.09

Off The Hook Festival - Hybrid edition

Το line-up:

loody Hawk

Novel 729

Shahmen (USA)

Μικρός κλέφτης

Country Dons (UK)

Downtown

Inka & Jessy Blue





Κυριακή 05.09

ONIRAMA – Flower to the people tour - Special guests: Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος & Νίκος Στρατάκης, Solmeister & Δημήτρης Κοργιαλάς )

Δευτέρα 06.09

Σωκράτης Μάλαμας

Τρίτη 07.09

Καίτη Γαρμπή – «Ξανά Μαζί» *Opening act: Δημήτρης Σχοινάς

Τετάρτη 08.09

Νατάσσα Μποφίλιου - Θέμης Καραμουρατίδης & Γεράσιμος Ευαγγελάτος "Η Εποχή Του Θερισμού"

Πέμπτη 09.09

Κωστής Μαραβέγιας

Σάββατο 11 & Κυριακή 12.09: Plisskën 2021

Music Sounds Better With You

Line-up:

La Femme

Goat

Kid Francescoli

Bbymutha

Avalon Emerson

LSDXOXO

Marina Satti

Δευτέρα 13.09

Γιάννης Αγγελάκας - Νίκος Βελιώτης

Τρίτη 14.09

Εισβολέας Full Band

Τετάρτη 15.09

Αλκίνοος Ιωαννίδης - "Electric Solo"





Πέμπτη 16.09

Δήμητρα Γαλάνη - "Ερώτα Εσύ..." (Μαζί της οι Κατερίνα Πολέμη & Στάθης Δράκος - Ειδική συμμετοχή: Η τραγουδοποιός & ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη και ο νεαρός ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης)

Παρασκευή 17.09

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο

Γιάννης Κότσιρας & Χρήστος Θηβαίος – «Το Πιο Όμορφο Απ’ Όλα…» (Μαζί τους η Βίκυ Καρατζόγλου)

Σάββατο 18.09 & Κυριακή 19.09

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου οι 1000mods και οι καλοί τους φίλοι Νightstalker, Wish Upon the Star, Drunk Jackals και Sadhus θα πραγματοποιήσουν ένα live οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το φετινό καλοκαίρι. Όλα τα έσοδα της συναυλίας “Τοgether we Fight the Fire” θα διατεθούν στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, σαν μια ελάχιστη συμβολική κίνηση. Η Μουσική Τεχνόπολη ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, με μία απροσδόκητη συναυλία που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Stay tuned!