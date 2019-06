Νέο κόμικ: Ο Μπάτμαν περπατά με το κομμένο κεφάλι του Τζόκερ προς την Αποκάλυψη

Εικόνες που θυμίζουν τις ταινίες Mad Max. Ένας "αμλετικός" Μπάτμαν περπατά κάτω από έναν κόκκινο ουρανό κρατώντας στο χέρι του το ακρωτηριασμένο κεφάλι του Τζόκερ (το οποίο χαμογελά ακόμη) και περπατά προς την τελευταία του περιπέτεια.

Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν από τη νέα μίνι σειρά της DC με τον τίτλο "Last Knight on Earth", η οποία βρίσκει ξανά μαζί τον συγγραφέα Scott Snyder και τον σχεδιαστή Greg Capullo. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους καταπιάνονται με τις ιστορίες του Μπάτμαν: Συνεργάστηκαν μαζί σε 50 τεύχη για την αναβίωση του ήρωα που συντελέστηκε μέσα από τη σειρά "New 52" της DC καθώς και για το πιο πρόσφατο Metal Event. Τώρα όμως υπόσχονται κάτι πολύ πιο... σκοτεινό.

Το "Last Knight on Earth" περιλαμβάνεται στην "ενήλικη" σειρά "Black Label" και πιθανότατα θα αποτελέσει στο μέλλον υλικό για μια νέα ταινία του Σκοτεινού Ιππότη (animation ή ακόμα και live action). Και αυτό γιατί ίσως είναι ότι πιο ατμοσφαιρικό έχουμε δει να κυκλοφορεί φέτος από τις ιστορίες του δημοφιλούς ήρωα.

Στη σειρά εμφανίζονται πολλοί παλιοί γνώριμοι σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή τους: Η Wonder Woman είναι περισσότερο πανκ με Mohawk κόμμωση και οι Superman και οι Green Lantern εμφανίζονται γερασμένοι και στα χειρότερα τους.

Ο Snyder δήλωσε ότι εμπνεύστηκε τη σειρά μετά από μια συζήτηση που είχε με τον κορυφαίο Grant Morrison, κατά την οποία ο βετεράνος συγγραφέας κόμικ είπε στον Snyder ότι κάθε σπουδαία ιστορία του Μπάτμαν θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη "γέννηση" όσο και τον θάνατο του Σκοτεινού Ιππότη.

Η επίσημη σύνοψη για τα τρία τεύχη που θα κυκλοφορήσουν θέλει τον Bruce Wayne να ξυπνά στο Άσυλο Arkham, νεαρός και έχοντας σώας τα φρένας, χωρίς να έχει φορέσει ποτέ το κοστούμι και την μπέρτα. Έτσι θα ξεκινήσει μια νέα ιστορία του Σκοτεινού Ιππότη καθώς βαδίζει στο κατεστραμμένο κόσμο και προσπαθεί να βρει απαντήσεις για το τι έγινε.

Το πρώτο τεύχος ξεκινά με τον Σκοτεινό Ιππότη να προσπαθεί να διαλευκάνει μια περίεργη υπόθεση δολοφονίας, που κρύβει πολλά στοιχεία και εικόνες από το παρελθόν του, προτού ξυπνήσει δεμένος σε κελί του Arkham.

Το τεύχος κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου και εκκρεμεί η κυκλοφορία του επόμενου στις 31 Ιουλίου. Η σειρά ολοκληρώνεται σε τρία τεύχη.