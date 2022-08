Netflix - Οδηγός: Σεπτέμβριος με Cobra Kai, Άνα ντε Άρμας ως Μέριλιν Μονρόε και πλούσιο πρόγραμμα

Ο Σεπτέμβριος του Netflix έρχεται με τη πέμπτη σεζόν του Cobra Kai, με την εντυπωσιακή Άνα ντε Άρμας στο "Blonde" ενσαρκώνοντας τη Μέριλιν Μονρόε, με νέο Rick and Morty αλλά και με τα "κλασικά" Σαγόνια του Καρχαρία του Steven Spielberg.

Ακόμη, θα δούμε το "Athena" του Ρομέν Γαβράς (γιος του Κώστα Γαβρά), που σε λίγες ημέρες θα διαγωνιστεί για τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Η προσθήκη της ταινίας στον κατάλογο του Netflix έχει προγραματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα η ταινία θα πραγματοποιήσει μια επίσημη προβολή στη χώρα μας στο Ηρώδειο, παρουσία συντελεστών.

ADVERTISING

Ξεχωρίζει ακόμη το νέο true crime ντοκιμαντέρ "Αμαρτίες Μητρός". Σύμφωνα με την υπόθεση, η Λόρι Βάλοου ήταν γνωστή σε φίλους και συγγενείς ως μια αφοσιωμένη μητέρα τριών παιδιών, γλυκιά σύζυγος και άνθρωπος του Θεού. Μα τα τελευταία τρία χρόνια, κάτι πήγε πολύ στραβά: Πλέον, η Λόρι βρίσκεται στη φυλακή, αναμένοντας να περάσει από δίκη ως συνένοχος σε φόνο και για τον φόνο του τέταρτου συζύγου της, της γυναίκας του πέμπτου συζύγου της και των δύο μικρότερων παιδιών της. Για πρώτη φορά, ο γιος της Λόρι που επέζησε, ο Κόλμπι, δίνει αποκλειστικές πληροφορίες για την ιστορία της οικογένειάς του, εν αναμονή της δίκης της Λόρι. Στην καρδιά αυτής της σειράς σε τρία μέρη υπάρχει ένα φλέγον ερώτημα: πώς μια φαινομενικά "κανονική" γυναίκα μετατράπηκε στην πιο διαβόητη γυναίκα των ΗΠΑ;

Θα δούμε μεταξύ άλλων το Heartbreak high, το reboot της teen σειράς που έκανε πρεμιέρα το 1994 και διήρκεσε 9 χρόνια, το τουρκικό φιλμ The festival of Troubadours που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, το Eat the Rich: Η Ιστορία της GameStop για το ρεσάλτο ερασιτεχνών χρηματιστών στη Wall Street, το Thai Cave Rescue για τη διάσωση στο σπήλαιο Tαμ Λουάνγκ, αλλά και το εφηβικό Fakes που παρακολουθεί τη ζωή δύο φίλων που προσπαθούν να χτίσουν μια αυτοκρατορία με ψεύτικες ταυτότητες στη Βόρεια Αμερική. Αξίζει ακόμη να δείτε το "Τζόρτζι Στόουν: Η Ζωή των Ονείρων της" με την ίδια την ακτιβίστρια να μιλάει για τον ιστορικό αγώνα της για τα δικαιώματα των διεμφυλικών.

Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες κυκλοφοριών και οι περιλήψεις, παρακάτω.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/9/2022

Détox

Off The Hook

Συνειδητοποιώντας ότι και οι δύο έχουν μια τοξική σχέση με το ίντερνετ, οι συγκάτοικοι Λέα και Μανό αποφασίζουν το αδιανόητο: να μείνουν μακριά από συσκευές για 30 μέρες.

02/9/2022

Ο Διάβολος στο Οχάιο

Devil in Ohio

Αποφασισμένη να προστατέψει μια νεαρή ασθενή που απέδρασε από μια αίρεση, μια ψυχίατρος αναλαμβάνει το κορίτσι, θέτοντας τη δική της οικογένεια και ζωή σε κίνδυνο.

02/9/2022

Δεν Είσαι Τίποτα το Ιδιαίτερο

You’re Nothing Special

Η ζωή στη νέα πόλη της Αμάγια αρχίζει να αποκτά λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, όταν στο σχολείο διαδίδονται φήμες ότι εκείνη κληρονόμησε τα μαγικά ταλέντα της γιαγιάς της.

02/9/2022

Fakes

Fakes

Οι έφηβες κολλητές Ζόι και Μπέκα προσπαθούν να χτίσουν μια αυτοκρατορία ψεύτικων ταυτοτήτων. Αρχίζουν όμως να θησαυρίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει να ζεις παράνομα.

09/9/2022

Cobra Kai: Σεζόν 5

Cobra Kai: Season 5

Καθώς ο Τέρι εφαρμόζει ένα νέο καθεστώς στο Κόμπρα Κάι, ο Ντάνιελ, ο Τζόνι κι ένας νέος σύμμαχος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μάχη που ξεπερνά το τερέν.

09/9/2022

Μερλί: Τόλμη για Μάθηση: Σεζόν 2

Merlí. Sapere Aude: Season 2

Αφού λαμβάνει συνταρακτικά νέα, ο Πολ δυσκολεύεται να βρει μια νέα κανονικότητα. Στο μεταξύ, οι συμμαθητές του αντιμετωπίζουν τα δικά τους προσωπικά κι ακαδημαϊκά θέματα.

14/9/2022

Εξαφάνιση στο Λόρενσκογκ

The Lørenskog Disappearance

Μετά την εξαφάνιση της γυναίκας ενός δισεκατομμυριούχου, η αστυνομία της Νορβηγίας αντιμετωπίζει τον ξέφρενο Τύπο και τους δόλιους πληροφοριοδότες. Από αληθινά γεγονότα.

14/9/2022

Heartbreak High

Heartbreak High

Μια εμπρηστική τοιχογραφία αποκαλύπτει τις μυστικές ξεπέτες στο Λύκειο Χάρτλεϊ. Η δημιουργός της, η Άμερι, πρέπει να αντιμετωπίσει τις δυσάρεστες συνέπειες στο περιθώριο.

16/9/2022

Santo

Santo

Δύο αστυνομικοί (Μπρούνο Γκαλιάσο, Ραούλ Αρέβαλο) πρέπει να συνεργαστούν για να πιάσουν έναν καταζητούμενο έμπορο ναρκωτικών, το πρόσωπο του οποίου δεν έχει δει κανείς.

16/9/2022

Fate: The Winx Saga: Σεζόν 2

Fate: The Winx Saga: Season 2

Οι μαθητές του Αλφία πρέπει να προστατέψουν τη Σολάρια από πανίσχυρους εχθρούς που ίσως βρίσκονται ήδη στο σχολείο, ενώ η Μπλουμ πασχίζει να ελέγξει τις δυνάμεις της.

22/9/2022

Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης

Thai Cave Rescue

Μια παγκόσμια προσπάθεια διάσωσης ξεκινά όταν μια ποδοσφαιρική ομάδα νέων από την Ταϊλάνδη κι ο προπονητής της παγιδεύονται στο σπήλαιο Tαμ Λουάνγκ. Από αληθινά γεγονότα.

23/9/2022

Τα Κορίτσια της Τελευταίας Σειράς

The Girls at the Back

Πέντε 30χρονες γυναίκες, φίλες από το λύκειο, συναντιούνται για την εκδρομή που πάνε μαζί κάθε χρόνο. Φέτος όμως, μία από αυτές μόλις έμαθε ότι έχει καρκίνο.

24/9/2022

Δυναστεία: Σεζόν 5

Dynasty: Season 5

Προχωρημένα παιχνίδια εξουσίας, δυσάρεστες αδερφικές αντιπαλότητες και αδιάκοπα σαμποτάζ δεν αφήνουν σε ησυχία τους Κόλμπι και τους Κάριγκτον ούτε αυτήν τη σεζόν.

29/9/2022

Η Αυτοκράτειρα

The Empress

Στην Αυστρία του 1800, η παθιασμένη και ατίθαση Σίσσυ και ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ αντιμετωπίζουν απειλές, ίντριγκες και παιχνίδια εξουσίας στην αυλή της Βιέννης.

30/9/2022

Ανθρώπινη Παιδική Χαρά

Human Playground

Ντοκιμαντέρ με αφηγητή τον Ίντρις Έλμπα που εξερευνά την προέλευση και την εξέλιξη του παιχνιδιού στον κόσμο, από πανάρχαιες τελετές μέχρι επιχειρήσεις δισεκατομμυρίων..

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/9/2022

Έρωτας στη Βερόνα

Love in the Villa

Το ταξίδι των ονείρων της Τζούλι στη Βερόνα της Ιταλίας στραβώνει, όταν ανακαλύπτει ότι πρέπει να μοιραστεί τη βίλα που νοίκιασε με έναν διαβολεμένα γοητευτικό άγνωστο.

02/9/2022

Η Γιορτή των Τροβαδούρων

The Festival of Troubadours

Μια απρόσμενη επανένωση ενός πλανόδιου μουσικού με τον γιο του ανοίγει παλιές πληγές, όταν ταξιδεύουν για να πάνε σ' ένα φεστιβάλ τροβαδούρων.

09/9/2022

Το Τέλος του Δρόμου

End of the Road

Η Μπρέντα, μια μαμά που χήρεψε πρόσφατα, προστατεύει την οικογένειά της σε μια εκδρομή, όταν ένας φόνος και μια χαμένη τσάντα με μετρητά τους βάζουν όλους σε κίνδυνο.

09/9/2022

Υπό την Επήρεια

No Limit

Σ' αυτό το εντυπωσιακό ρομαντικό δράμα, μια ιδιαίτερα ταλαντούχα δύτρια βρίσκει τον βαθύ και καταστροφικό έρωτα στο πρόσωπο του εκπαιδευτή της που κατέχει ρεκόρ άπνοιας.

14/9/2022

Μπρόουντ Πικ

Broad Peak

Αφού ανεβαίνει στο βουνό Μπρόουντ Πικ, ο Μάτσεϊ Μπερμπέκα μαθαίνει ότι το ταξίδι του ήταν ημιτελές. 25 χρόνια μετά, αναλαμβάνει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε.

14/9/2022

Το Καθολικό Σχολείο

The Catholic School

Το 1975, τρεις μαθητές σε ένα φημισμένο καθολικό λύκειο αρρένων στη Ρώμη διαπράττουν ένα τρομερό έγκλημα που προκαλεί σοκ στους συμμαθητές και την κοινότητά τους.

16/9/2022

DO REVENGE

DO REVENGE

Το άλλοτε πιο δημοφιλές κορίτσι σε ένα κυριλέ ιδιωτικό σχολείο και μια μαζεμένη νέα μαθήτρια κάνουν μια μυστική συμφωνία για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους.

16/9/2022

Κάποτε Ήμουν Διάσημος

I Used to Be Famous

Ο σταρ μιας παλιάς αγορίστικης μπάντας έχει μια δεύτερη ευκαιρία στην επιτυχία, όταν γνωρίζει έναν χαρισματικό νεαρό ντράμερ.

16/9/2022

Πες Μου, Καθρέφτη

Mirror, Mirror

Πέντε υπάλληλοι έρχονται αντιμέτωποι με τις επιθυμίες τους μιλώντας στον καθρέφτη, λίγο πριν από το πάρτι των 50ών γενεθλίων της εταιρείας καλλυντικών όπου εργάζονται.

21/9/2022

Ο Αρωματοποιός

The Perfumier

Για να ανακτήσει την όσφρησή της και να πάρει πίσω τον εραστή της, μια ντετέκτιβ συνεργάζεται με έναν αρωματοποιό που φτιάχνει τέλεια αρώματα με δολοφονικές μεθόδους.

23/9/2022

Τα Μπλουζ ενός Τζαζίστα

A Jazzman's Blues

Η ιστορία απαγορευμένου έρωτα και οικογενειακού δράματος του Τάιλερ Πέρι ξετυλίγει σαράντα χρόνια μυστικών και ψεμάτων υπό τους ήχους των μπλουζ στα βάθη του Νότου.

23/9/2022

Λου

Lou

Μια απότομη συνταξιούχος που ζει ήσυχα με το σκυλί της μάχεται τη φύση και το σκοτεινό παρελθόν της, όταν η κόρη ενός γείτονα απάγεται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

23/9/2022

ΑΘΗΝΑ

ATHENA

Η τραγική δολοφονία ενός νεαρού αγοριού πυροδοτεί έναν πόλεμο στην κοινότητα του Αθηνά. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα μεγαλύτερα αδέρφια του θύματος.

28/9/2022

Η Ξανθιά

Blonde

Ένα τολμηρό μυθοπλαστικό πορτρέτο της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε με πρωταγωνίστρια την Άνα ντε Άρμας. Από το μπεστ σέλερ βιβλίο της Τζόις Κάρολ Όουτς.

30/9/2022

Rainbow

Rainbow

Μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης μιας εφήβου με στοιχεία από το κλασικό μυθιστόρημα "Ο θαυμαστός μάγος του Οζ".

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

06/9/2022

Έξυπνο Χρήμα

Get Smart With Money

Οικονομικοί σύμβουλοι καθοδηγούν όσους θέλουν να ελέγχουν τα χρήματά τους και να πετυχαίνουν τους στόχους τους πώς να ξοδεύουν λιγότερα και να εξοικονομούν περισσότερα.

06/9/2022

Άγνωστες Πτυχές: Ο Αγώνας του Αιώνα

Untold: The Race of the Century

Το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού σκάφους Australia II θυμάται το κίνητρο, την αφοσίωση και την καινοτομία που οδήγησαν στην ιστορική νίκη για το America's Cup το 1983.

07/9/2022

Στο Τραπέζι του Σεφ: Πίτσα

Chef's Table: Pizza

Απολαύστε τις καλύτερες πίτσες του κόσμου, όπως τις φτιάχνουν διάσημοι σεφ που βάζουν πάθος, δημιουργικότητα και σκληρή δουλειά σε κάθε κομμάτι.

08/9/2022

Φονικός Άνθρακας

The Anthrax Attacks

Λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επιστολές με θανατηφόρους σπόρους άνθρακα σπέρνουν τον πανικό στις ΗΠΑ. Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την έρευνα του FBI που ακολούθησε.

14/9/2022

Αμαρτίες Μητρός

Sins of Our Mother

Όταν τα παιδιά της Λόρι Βάλοου εξαφανίζονται, η αναζήτηση φέρνει στο φως ύποπτους θανάτους, έναν νέο σύζυγο με τις ίδιες απόψεις για το τέλος του κόσμου και έναν φόνο.

16/9/2022

Σκάνδαλο! Η Αποκαθήλωση της Wirecard

Skandal! Bringing Down Wirecard

Η νέα εταιρεία πληρωμών Wirecard συνεπήρε τον χρηματοπιστωτικό κλάδο με τη μεγάλη της επιτυχία, μέχρι που μια ομάδα επίμονων δημοσιογράφων αποκάλυψε μια τεράστια απάτη.

21/9/2022

The Real Bling Ring: Η Συμμορία του Χόλιγουντ

The Real Bling Ring: Hollywood Heist

Μια παρέα εφήβων στο Λ.Α., που συνελήφθη το 2009 για ληστείες σε σπίτια σελέμπριτι, προκάλεσε έναν παροξυσμό των ΜΜΕ και γέννησε μια ταινία. Τώρα, δύο από αυτούς μιλούν.

22/9/2022

Τζόρτζι Στόουν: Η Ζωή των Ονείρων της

The Dreamlife of Georgie Stone

Καθώς διηγείται το ταξίδι της από παιδί σε έφηβη ακτιβίστρια, η Τζόρτζι Στόουν θυμάται τη ζωή της και τον ιστορικό αγώνα της για τα δικαιώματα των διεμφυλικών.

26/9/2022

Ταξίδι στο Άπειρο

A Trip to Infinity

Ένα ντοκιμαντέρ για τους πρωτοπόρους μαθηματικούς και φυσικούς σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να εξηγήσουν - και να βρουν - το άπειρο.

28/9/2022

Eat the Rich: Η Ιστορία της GameStop

Eat the Rich: The GameStop Saga

Ερασιτέχνες χρηματιστές καταστρώνουν ένα τολμηρό σχέδιο, για να πλουτίσουν και να ρημάξουν το χρηματιστήριο. Θα κερδίσουν όμως τη Γουόλ Στριτ στο ίδιο της το παιχνίδι;

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/9/2022

Κουνέλι-Σαμουράι: Τα Χρονικά του Ουσάγκι: Σεζόν 2

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles: Season 2

Αφού τα Γιοκάι δεν είναι πλέον εχθροί τους, ο Ουσάγκι και η παρέα του ζουν μια πρόσκαιρη ειρήνη, αλλά σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια εισβολή μοχθηρών εξωγήινων.

02/9/2022

Άιβι και Μπιν: Tο Φάντασμα που Έπρεπε να Φύγει

Ivy + Bean: The Ghost That Had to Go

Κρύα, λευκή ομίχλη. Σωλήνες που κάνουν φασαρία. Και μια απόκοσμη φωνή από τη σχάρα. Είναι... στοιχειωμένες οι τουαλέτες του σχολείου; Η Άιβι κι η Μπιν αναλαμβάνουν!

02/9/2022

Άιβι και Μπιν

Ivy + Bean

Όταν η Μπιν μαθαίνει ότι η γειτόνισσά της, η Άιβι, ξέρει από μαγικά, συνεργάζεται μαζί της και κάνουν ένα ξόρκι στην αδελφή της για να μπορεί να χορεύει... για πάντα!

02/9/2022

Άιβι και Μπιν: Όλα για τον Χορό

Ivy + Bean: Doomed to Dance

Η Άιβι και η Μπιν ξεκινούν μαθήματα μπαλέτου αλλά τελικά παίρνουν μέρος σε ένα ρεσιτάλ χορού μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους. Πρέπει να γλιτώσουν λοιπόν, αμέσως!

06/9/2022

Μπι και Πάπικατ

Bee and PuppyCat

Σε ένα μαγικό τροπικό νησί, η παρορμητική Μπι και το τριχωτό της φιλαράκι μπλέκουν σε περιπέτειες όταν εκείνη πιάνει δουλειά σ' ένα διαγαλαξιακό γραφείο εύρεσης εργασίας.

12/9/2022

Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 3

Ada Twist, Scientist: Season 3

Η μικροσκοπική επιστήμονας Έιντα Τουίστ και οι δύο κολλητοί της θέτουν μεγάλα ερωτήματα – και συνεργάζονται για να ανακαλύψουν την αλήθεια για τα πάντα!

15/9/2022

Διαστημικά Σκυλιά: Σεζόν 2

Dogs in Space: Season 2

Πιάσε... έναν νέο πλανήτη! Με τη Γη να κινδυνεύει, απεγνωσμένοι επιστήμονες στέλνουν γενετικά βελτιωμένους σκύλους στο διάστημα για να βρουν έναν νέο κόσμο για κατοίκηση.

19/9/2022

Πάμε, Σκυλάκια. Πάμε!: Σεζόν 3

Go Dog Go: Season 3

Οι περιπέτειες της παρέας παίρνουν νέα τροπή όταν η Ταγκ, ο Σκουτς κι οι άλλοι φίλοι καλωσορίζουν μια νέα οικογένεια στο Γαβγούβ και την ξεναγούν στην πόλη!

22/9/2022

Karma's World: Σεζόν 4

Karma's World: Season 4

Νέα τραγούδια και περιπέτειες περιμένουν το Χάνσμπερι Χάιτς. Η Κάρμα αντιμετωπίζει με ρυθμό προκλήσεις και στηρίζει την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά της.

26/9/2022

My Little Pony: Άφησε το Σημάδι σου: Κεφάλαιο 2

My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 2

Κάτι κακό συμβαίνει με τη μαγεία της Εκουέστρια, το οποίο απειλεί το ετήσιο φεστιβάλ του Μέρταϊμ Μπέι! Μπορεί η Ζιπ να καταλάβει τι είναι αυτό;

30/9/2022

Κουταβοφαντάσματα

Phantom Pups

Ο Φρέντι και η οικογένειά του μετακομίζουν σε ένα σπίτι το οποίο όλοι στην πόλη πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο. Σύντομα, ο Φρέντι ανακαλύπτει την αιτία του μυστηρίου.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

01/9/2022

Spotlight: Όλα στο Φως (Spotlight)

Δημόσιος Κίνδυνος (Public Enemies)

Τα Σαγόνια του Καρχαρία (Jaws)

Collateral: Η Διαδρομή (Collateral)

Παρθένος Ετών 40 (The 40-Year-Old Virgin)

Ζωντανή Μετάδοση: The Truman Show (The Truman Show)

05/9/2022

Rick And Morty: Σεζόν 6 -Νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα (Rick And Morty:Season 6 - New Episode Weekly)

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις