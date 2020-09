Οι Dreamers διασκεύασαν Μίκη Θεοδωράκη και έφτιαξαν τον δίσκο "Digitalik"

Με αφορμή τα 95 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, πολλοί καλλιτέχνες αποτίνουν φόρο τιμής στο μεγάλο δημιουργό.

Ένας από αυτούς ο Dreamers Inc, με πολλές κυκλοφορίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυκλοφορεί σήμερα στην Fm Records το νέο του δίσκο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως λέει και ο ίδιος:

«Είναι μεγάλη τιμή, για εμένα προσωπικά αυτό το άλμπουμ, επειδή πιστεύουμε ότι γίνεται ένα νέο μουσικό άνοιγμα και προσθέτουμε τον ήχο του σήμερα στις διαχρονικές συνθέσεις του Μίκη. Ξεκινώντας από την μουσική για το Σέρπικο, το ''Ζ'' και την Φαίδρα, καταλήγοντας στα αριστουργήματα των Μικρών Κυκλάδων και του Άξιον Εστί.

Ένας κύκλος τραγουδιών και ορχηστρικών κομματιών από διάφορους σταθμούς της διαδρομής του συνθέτη συναντάει το σύγχρονο πεδίο της electronica. Το αποτέλεσμα: κάτι το πρωτότυπο και μοναδικό που ευελπιστούμε να αφήσει το στίγμα του.

Η επιλογή του tracklist ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, όπως δύσκολη επίσης ήταν και η επιλογή των σολίστ, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ήταν η καλύτερη επιλογή για το κάθε τραγούδι.

Δεν τίθεται φυσικά θέμα σύγκρισης με τις πρώτες εκτελέσεις. Με γνώμονα το σεβασμό μας στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και αποφεύγοντας τους ηχητικούς βανδαλισμούς και τις ακρότητες των καιρών, δημιουργήσαμε ένα άλμπουμ που στόχο έχει να ακούγεται ευχάριστα από ακροατές κάθε ηλικίας.

Οι σολίστ του άλμπουμ είναι οι:

Μελίνα Μερκούρη, Milva, Ειρήνη Παππά, Καλλιόπη Βέττα, Σαββέρια Μαργιολά, Κωνσταντία Πουτκάρη, Μάριαν Γεωργίου, Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης και Δημήτρης Ζμπέκος. Τραγούδησαν τα λόγια των Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Γκάτσου, Γιώργου Σεφέρη, Λεωνίδα Μαλένη, Μιχάλη Γκανά, Ιάκωβου Καμπανέλλη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Μάνου Ελευθερίου, Γιάννη Θεοδωράκη.

Μαζί τους οι κορυφαίοι του κλαρίνου στην Ελλάδα Βασίλης Σαλέας και Σταύρος Παζαρέντζης, η εξαιρετική ακορντεονίστρια Ζωή Τηγανούρια και ο βιρτουόζος της κιθάρας Μάκης Αμπλιανίτης.

Ευχάριστη έκπληξη και μεγάλη τιμή είναι η συμμετοχή του ηθοποιού Μιχάλη Μητρούση, ο οποίος απαγγέλει Γιώργο Σεφέρη.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στη συμμετοχή των φίλων djs και παραγωγών Khaikhan, ThroDef, Serdar Ayyildiz και LoverToneS, οι οποίοι δημιούργησαν όμορφα remix κομμάτια με πιο club ήχο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της Fm Records που πίστεψε και στήριξε την δημιουργία του έργου.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο studio Artracks με ηχολήπτη τον Γιώργο Πρινιωτάκη.

Μίκη Θεοδωράκη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις προσφέρει και ό,τι έχεις δώσει στον πολιτισμό αυτού του τόπου.

Το έργο σου είναι μεγάλη μας κληρονομιά για να «σηκωθούμε» όχι λίγο, αλλά πολύ ψηλότερα.»

Μάριος Χαβιαράς

Θάνος Καλεντίνης

Tracklist

01. Theme from Z

02. The Train Leaves At 8 (Come Spiegarti) (feat. Milva)

03. I've kept a hold on my life (feat. Σταύρος Παζαρέντζης)

04. Όμορφη πόλη (feat. Βασίλης Σαλέας)

05. Απαγωγή (feat. Κωνσταντίνα Πουτκάρη)

06. Βράχο βράχο (feat. Κωνσταντίνα Πουτκάρη)

07. Το όνειρο καπνός (feat. Καλλιόπη Βέττα)

08. Χρυσοπράσινο φύλλο (feat. Μάριαν Γεωργίου)

09. Λίγο ακόμα (feat. Μιχάλης Μητρούσης & Κωνσταντίνα Πουτκάρη)

10. Song of the little north wind (feat. Μάκης Αμπλιανίτης)

11. Σημαδεμένος απ’ την αγάπη (feat. Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης)

12. Lament (feat. Ειρήνη Παππά)

13. Love theme from Phaedra (feat. Μελίνα Μερκούρη)

14. Μαρίνα (feat. Σαββέρια Μαργιολά)

15. Απρίλη μου (feat. Δημήτρης Ζμπέκος)

16. Ο καημός (feat. Ζωή Τηγανούρια) ThroDef lounge Remix

17. Άσμα ασμάτων (feat. Καλλιόπη Βέττα)

18. Theme from Serpico

19. Ο καημός (feat. Ζωή Τηγανούρια) Τhe LoverToneS bossa Remix

20. Song of the little north wind (Dj KhaiKhan Remix)

21. Song of the little north wind (Dj KhaiKhan Retro Edition)

22. Zorba’s dance (remixed by Serdar Ayyildiz)

23. Της αγάπης αίματα (Θάνος Καλεντίνης chilltronic mix)

24. Βρέχει στην φτωχογειτονιά (feat. Μίμης Νικολόπουλος)

Ο Μάριος Χαβιαράς γεννήθηκε στην Καισαριανή το 1971.

Σπούδασε μουσική και μουσική τεχνολογία στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, ενώ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους djs σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2003 μαζί με τον Θάνο Καλεντίνη δημιούργησαν το προτζεκτ των Dreamers Inc. Με τα κομμάτια τους Requiem for a dream και Midnight summer dream να γίνονται τεράστιες επιτυχίες και μέρος των playlist κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών.

Έχει συνεργαστεί με μια πληθώρα αξιόλογων μουσικών όπως είναι ο Μάκης Αμπλιανίτης, η Ζωή Τηγανουρια, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Μιχάλης Κουμπιός κ.ά.

Έχουν κυκλοφορήσει δουλειές τους σε εταιρείες όπως οι FM RECORDS, SONY BMG, MINOS EMI, UNIVERSAL, PLANETWORKS, ΗEAVEN, πολλές εκ των οποίων έγιναν κομμάτι συλλογών όπως οι συλλογές των Claude Challe, Αλέξανδρου Χριστόπουλου, Buddha bar κ.ά.

Τελευταία δισκογραφική του δουλειά είναι ο δίσκος σταθμός, αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα πρότζεκτς με καταξιωμένους μουσικούς Ελλάδας και εξωτερικού για τη χρονιά που έρχεται.

Dreamers Inc., Mikis Theodorakis - Digitalik

Ολόκληρο το δίσκο ακούτε εδώ: https://orcd.co/digitalik

Και στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eM0eMTv8bFM