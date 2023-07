Πέθανε η Sinéad O’Connor

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος της μουσικής μετά τον απροσδόκητο χαμό της Ιρλανδής τραγουδίστριας Sinéad O’Connor (Σινέντ Ο' Κόνορ), η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Ο θάνατός της προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 η διάσημη καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε τον θάνατο του 17χρονου γιου της.

"Ο ομορφος γιός μου, ο Νέστα Αλι Σέιν Ο' Κόνορ, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του. Τώρα βρίσκεται με το Θεό. Να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Μωρό μου, σ' αγαπώ τόσο πολύ" ήταν το σπαρακτικό μήνυμά της στα social media.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, ενώ το τραγούδι της "Nothing Compares 2 U" έγινε παγκόσμιο νούμερο ένα σινγκλ το 1990 από τα Μουσικά Βραβεία Billboard.



Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2 U

Στην O’Connor απονεμήθηκε το βραβείο για το Classic Irish Album στα Μουσικά Βραβεία RTÉ Choice νωρίτερα φέτος και η ίδια απέσπασε χειροκροτήματα καθώς αφιέρωσε το βραβείο, για το I Do Not Want What I Haven’t Got, σε «κάθε μέλος της προσφυγικής κοινότητας της Ιρλανδίας».

Ποια ήταν η Sinéad O’Connor

Η Σινέντ Ο' Κόνορ γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου. Οι γονείς της, Σον Ο' Κόνορ και Μαρί Ο' Κόνορ χώρισαν όταν η Σινέντ ήταν 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Σινέντ, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το τραγούδι της "Fire on Babylon" αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, η Σινέντ αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο. Λόγω απουσίας από σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο κέντρο συμμόρφωσης Grianán Training Centre. Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική.

Το 1983 ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε μία επίδειξη με δύο δικά της τραγούδια. Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το "Ton Ton Macoute", με την Σινέντ τραγουδίστρια. Εκείνη εγκατέλειψε το σχολείο και ακολούθησε το συγκρότημα στο Δουβλίνο.

Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα.

Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα "In Tua Nua" ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της ανήλθε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, "The Lion and the Cobra".

Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το "Nothing Compares 2 U".

Η κίνηση που είχε προκαλέσει την οργή των Καθολικών

Σε ηλικία 51 ετών και μετά από έναν εξαιρετικά σοβαρό νευρικό κλονισμό αποφάσισε να αλλάξει θρησκεία, να ασπαστεί το Ισλάμ και να μας επανασυστηθεί ως Σουχάντα Νταβίτ.

Το γεγονός είχε κοινοποιήσει τότε η ίδια με αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα social media.

"Με περηφάνια ανακοινώνω ότι έγινα μουσουλμάνα. Αυτή είναι η φυσική κατάληξη του ταξιδιού ενός νοήμονος θεολόγου. Όλη η μελέτη των Γραφών οδηγεί στο Ισλάμ. Κάτι που καθιστά περιττές όλες τις άλλες γραφές", έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση ως Σουχάντα Νταβίτ.

Σε επόμενη ανάρτηση, την είδαμε για πρώτη φορά να φορά χιτζάμπ στο κεφάλι της και να ψέλνει μουσουλμανικές προσευχές.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια είχε ανέκαθεν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ζήτημα της θρησκείας. Το 1992 είχε προκαλέσει την οργή των Καθολικών, σχίζοντας κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, λέγοντας τη φράση "Πολεμήστε τον αληθινό εχθρό".

Έκτοτε η ζωή της ακολούθησε παράξενα μονοπάτια. Η καριέρα της πήρε την κατιούσα, ενώ και η προσωπική της ζωή αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα.

Το 1999 γίνεται εκ νέου είδηση, καθώς χειροτονείται ιέρεια. Αν και ουδέποτε αναγνωρίστηκε από την Καθολική Εκκλησία, η ίδια έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις ντυμένη ως ιερέας.

Sinead O'Connor AP

Είχε προηγηθεί ένας νευρικός κλονισμός που λίγο έλειψε να τη στείλει στον άλλο κόσμο. Η ίδια εμφανίστηκε σε ένα βίντεο όπου εξηγούσε ότι ζει απομονωμένη σε ένα μοτέλ στο Νιου Τζέρσεϊ, λέγοντας πόσο άδεια και μοναχική είναι η ζωή της. Ύστερα από αγωνιώδεις προσπάθειες, η αστυνομία και οι δικοί της κατάφεραν να τη βρουν σώα μετά από μέρες που ήταν εξαφανισμένη.

