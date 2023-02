Πέθανε ο γνωστός συνθέτης Μπερτ Μπάκαρα

Θλίψη στον κόσμο της παγκόσμιας μουσικής προκάλεσε η είδηση του θανάτου του συνθέτη Μπερτ Μπάκαρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Ο θρυλικός συνθέτης ήταν γνωστός για το ορχηστρικό ποπ στυλ του που εμφανίστηκε σε επιτυχίες όπως το "I Say a Little Prayer".

Όπως αναφέρει ο Independent, ο Μπάκαρα πέθανε την Τετάρτη (08/02) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και κατέληξε από φυσικά αίτια.

Ο Μπάκαρα ήταν έξι φορές νικητής του βραβείου Grammy και κέρδισε τρία Όσκαρ για τη μουσική του στις ταινίες "Arthur" και "Butch Cassidy and the Sundance Kid".

Ο Μπερτ Μπάκαρα με το Όσκαρ καλύτερης μουσικής για το "Butch Cassidy and the Sundance Kid" στα 42α Βραβεία Όσκαρ στο Λος Άντζελες στις 7 Απριλίου 1970 AP PHOTO

Ο Μπερτ Μπάκαρα μαζί με τους Carole Bayer Sager, Christopher Cross και Peter Allen, νικητές του Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για την ταινία "Arthur" (Best That You Can Do)" στα 54α Βραβεία Όσκαρ στο Λος Άντζελες στις 29 Μαρτίου 1982 AP PHOTO

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες ποπ μουσικής του 20ού αιώνα και κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σημείωσε 73 επιτυχίες στα Top 40 στις ΗΠΑ και 52 στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Dionne Warwick, ο Frank Sinatra, οι Beatles, η Barbara Streisand, ο Tom Jones, η Aretha Franklin και ο Elvis Costello.

Μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του ήταν τα "I Say a Little Prayer", "I'll Never Fall in Love Again" και "This Guy's in Love with You" καθώς και το "Walk on By", το οποίο ηχογραφήθηκε από τη Dionne Warwick.

Aretha Franklin - I Say A Little Prayer





Dionne Warwick - Walk on By

Η μουσική του Μπάκαρα άγγιξε πολλά είδη, από cool jazz και rhythm and blues, μέχρι bossa nova και παραδοσιακή ποπ, όμως όλα τα τραγούδια που συνέθεσε είχαν ένα κοινό. Μπορούσες να τα αναγνωρίσεις μέσα σε μερικές μόνο νότες.

Tom Jones - What's New Pussycat?





Dusty Springfield - The Look of Love

Ποιος ήταν ο Μπερτ Μπάκαρα

Γεννημένος στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι το 1928 και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ο Μπάκαρα έμπαινε κρυφά σε τζαζ κλαμπ ως ανήλικος για να ακούσει καλλιτέχνες όπως ο Count Basie και ο Dizzy Gillespie, ενώ όπως αναφέρει ο Guardia, βυθιζόταν στο έργο συνθετών όπως ο Stravinsky και ο Ravel.

Έλαβε την κλασσική εκπαίδευση σε σχολεία στο Μόντρεαλ, τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια και στον αμερικανικό στρατό, έγινε συνοδός πιάνου σε μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων των Vic Damone, των Ames Brothers και της πρώτης του συζύγου, Paula Stewart. Εργάστηκε επίσης ως ενορχηστρωτής και μαέστρος για τη Marlene Dietrich όταν περιόδευσε στην Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του '50 και στις αρχές της δεκαετίας του '60.

Μπερτ Μπάκαρα LUCA BRUNO, FILE/AP PHOTO

Η ανακάλυψη του Μπάκαρα στη συγγραφή τραγουδιών ήρθε το 1957, όταν συνάντησε τον στιχουργό Hal David στο Brill Building της Νέας Υόρκης. Οι δυο τους σκόραραν back to back στο Νο1 του Ηνωμένου Βασιλειου με δύο από τα παλαιότερα τραγούδια τους, το "The Story of My Life" του Marty Robbins και το "Magic Moments" του Perry Como.

Ο Μπάκαρα παντρεύτηκε τέσσερις φορές, έχοντας χωρίσει από την πρώτη του σύζυγο, την ηθοποιό Paula Stewart το 1958. Παντρεύτηκε για τέταρτη φορά, με την Jane Hansen το 1993, και παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι τον θάνατό του.

