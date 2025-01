Πέθανε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Jeff Baena

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Jeff Baena, σύζυγος της ηθοποιού Aubrey Plaza.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Jeff Baena, σύζυγος της ηθοποιού Aubrey Plaza, πέθανε σε ηλικία 47 ετών.

Ο Jeff Baena εντοπίστηκε νεκρός από έναν βοηθό σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αιτία του θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, σύμφωνα με το Independent.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται οι ταινίες Life After Beth (2014), The Little Hours (2017) και η ταινία του Netflix Horse Girl (2020). Επίσης, ήταν συν-σεναριογράφος της ταινίας I Heart Huckabees του 2004, σε σκηνοθεσία του David O. Russell. Το 2021 παντρεύτηκε την Aubrey Plaza, γνωστή από τις σειρές Parks and Recreation και White Lotus.

Jeff Baena και Aubrey Plaza (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP, File)

Οι ταινίες του Baena αγαπήθηκαν από το ανεξάρτητο σινεμά και συχνά κέρδιζαν αναγνώριση σε φεστιβάλ, όπως το Sundance και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου.

Jeff Baena: Από το Life After Beth έως το Spin Me Round

Η ταινία τρόμου-κωμωδία Life After Beth, με πρωταγωνίστρια την Aubrey Plaza, ήταν υποψήφια για το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Sundance το 2014. Δύο χρόνια αργότερα, η επόμενη ταινία του, Joshy, με πρωταγωνιστή τον Thomas Middleditch, έλαβε την ίδια υποψηφιότητα.

Η μεσαιωνική μαύρη κωμωδία The Little Hours σηματοδότησε την επανένωσή του με την Plaza και περιλάμβανε το ζευγάρι Alison Brie και Dave Franco στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία Horse Girl, ένα ψυχολογικό θρίλερ που συνυπογράφει με την Brie, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του χάρη στην κυκλοφορία της στο Netflix.

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί μια εσωστρεφή νεαρή γυναίκα, της οποίας τα όνειρα αρχίζουν σταδιακά να επηρεάζουν την πραγματικότητά της.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Baena ήταν το Spin Me Round, που έκανε πρεμιέρα το 2022. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Brie και η Plaza και ήταν η πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ο Baena μετά τον γάμο του με την Plaza το 2021.