Πέθανε ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Μπέντον, δημιουργός των “Κράμερ εναντίον Κράμερ” και “Μπόνι και Κλάιντ”

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Ρόμπερτ Μπέντον, βραβευμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης και δημιουργός κλασικών επιτυχιών όπως τα “Μπόνι και Κλάιντ” και “Κράμερ εναντίον Κράμερ”.

Ο Ρόμπερτ Μπέντον, ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης που συνέγραψε το «Μπόνι και Κλάιντ» και απέσπασε δύο Όσκαρ για τη δουλειά του στην ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ», πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με τη μακροχρόνια βοηθό και μάνατζέρ του, Μαρίσα Φορζάνο, ο Μπέντον απεβίωσε την Κυριακή (13/05) στο σπίτι του στο Μανχάταν.

Ο Μπέντον γεννήθηκε στο Γουαξαχάτσι του Τέξας το 1932. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και της Κολούμπια και κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 συνέγραψε με τον Χάρβεϊ Σμιθ το βιβλίο “The IN and OUT Book“. Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο του κινηματογράφου ως σεναριογράφος με το μιούζικαλ του “It’s a Bird, It’s a Plane, It’s Superman” (1966) και στη συνέχεια έγραψε το σενάριο της θρυλικής ταινίας του 1967, “Μπόνι και Κλάιντ”, την οποία σκηνοθέτησε ο Άρθουρ Πεν.

Συνέχισε με τη συγγραφή του σεναρίου των ταινιών “Ήταν ένας παλιάνθρωπος” (1970) του Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς και “Μια τρελή τρελή καταδίωξη”(1972). Το 1972 έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνοθεσία με την ταινία “Bad Company”.

Το 1979 έγινε διεθνώς γνωστός για την ταινία “Κράμερ εναντίον Κράμερ”, την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε. Βραβεύτηκε μάλιστα και με Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Η ταινία αποτελεί ένα έργο – ορόσημο για τα συναισθηματικά βάρη του διαζυγίου. Οι δύο πρωταγωνιστές της – Ντάστιν Χόφμαν (ο οποίος πήρε διαζύγιο στην πραγματική ζωή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων) και Μέριλ Στρίπ – βραβεύητηκαν επίσης με Όσκαρ ερμηνείας. Ο γιος τους στην ταινία, Τζάστιν Χένρι, τότε 7 ετών, επίσης έλαβε υποψηφιότητα για το χρυσό βραβείο.

Ο Μπέντον «επέμενε στις αποχρώσεις του διαλόγου», είχε γράψει ο Ρότζερ Ίμπερτ στην κριτική του για την ταινία. «Οι χαρακτήρες του δεν μιλούν απλώς μεταξύ τους, αποκαλύπτουν πράγματα για τον εαυτό τους και μερικές φορές φαίνεται να μαθαίνουν τα κίνητρά τους ενόσω τους παρακολουθούμε». «Αυτό είναι που κάνει το «Κράμερ εναντίον Κράμερ» μια τόσο συγκινητική ταινία: Η αίσθηση ότι οι προσωπικότητες αλλάζουν και οι αποφάσεις λαμβάνονται ενώ τις παρακολουθούμε».

Ο Μπέντον κέρδισε το τρίτο του Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Μια θέση στην καρδιά» (1984), μια αυτοβιογραφική ιστορία βασισμένη στις δύσκολες εμπειρίες της γιαγιάς του κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης στο Τέξας. Έλαβε ακόμη μία υποψηφιότητα για σκηνοθεσία. Είχε επίσης λάβει υποψηφιότητες για τα σενάρια των ταινιών “Μπόνι και Κλάιντ” (1967), «The Late Show» (1977) και «Δεν είμαι κορόιδο κανενός » (1994).

Η τελευταία του σκηνοθετική του δουλειά ήταν η ταινία “Πάνω απ’ όλα ο έρωτας” (2007) με τους Μόργκαν Φρίμαν και Ράντα Μίτσελ.

