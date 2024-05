Πέθανε ο “θρύλος” της Disney Ρίτσαρντ Σέρμαν

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο πολυβραβευμένος συνθέτης και στιχουργός αγαπημένων τραγουδιών που ακούστηκαν σε ταινίες της Disney, Ρίτσαρντ Σέρμαν.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο διάσημος συνθέτης και στιχουργός Ρίτσαρντ Σέρμαν, δημιουργός αγαπημένων τραγουδιών από ταινίες της Disney.

Μερικά από τα πιο γνωστά ήταν τα “Supercalifragilisticexpialidocious“, “Chim Chim Cher-ee” και “Spoon full of Sugar” από το μιούζικαλ “Μαίρη Πόπινς” ή το ‘It’s a Small World (After all)“.

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία Walt Disney Co, ο Ρίτσαρντ Σέρμαν άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Σάββατο, σε νοσοκομείο του Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο θάνατός του αποδίδεται σε προβλήματα υγείας που συνδέονται με το γήρας.

Μαζί με τον αδερφό του, Ρόμπερτ, ήταν αχτύπητο δίδυμο. Οι αδερφοί Σέρμαν αναγνωρίζονταν μεταξύ των πιο παραγωγικών συνθετών-στιχουργών. Υπέγραψαν περισσότερα από 200 τραγούδια, 24 άλμπουμ έγιναν χρυσά και πλατινένια, ενώ βραβεύτηκαν με δύο Όσκαρ και τρία Γκράμι.

Ο Ρίτσαρντ και ο Ρόμπερτ Σέρμαν με την ηθοποιό Ντέμπι Ρέινολντς AP Photo/File

Ο Ρίτσαρντ Σέρμαν ήταν ένας “θρύλος της Disney”, δημιουργώντας μαζί με τον αδερφό του, Ρόμπερτ, κλασικά έργα που αποτελούν “αγαπημένο μέρος του soundtrack των ζωών μας”, υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, ο Μπομπ Άιγκερ.

Το 2005 οι αδερφοί Σέρμαν κέρδισαν μια θέση στο “Songwriters Hall of Fame” και τρία χρόνια αργότερα τιμήθηκαν με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρόμπερτ Σέρμαν έφυγε από τη ζωή το 2012.