Πέθανε ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς

Ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, ο ηθοποιός που έδωσε τη φωνή του κακοποιού του Star Wars Darth Vader, πέθανε στο σπίτι του στην κομητεία Dutchess της Νέας Υόρκης, σε ηλικία 93 ετών.

Ο Τζόουνς θεωρούνταν ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του θεάτρου και της μεγάλης οθόνης ανά τον κόσμο.

Ήταν ένας από τους λίγους που έχουν κερδίσει το EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Ο Τζόουνς είχε λάβει δύο βραβεία Primetime Emmy, ένα βραβείο Grammy και τρία βραβεία Tony ενώ του απονεμήθηκε και το Τιμητικό Όσκαρ.

Ο Τζόουνς ήταν επίσης και ο Μουφάσα στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King (1994). Δάνεισε, επίσης, τη χαρακτηριστική φωνή του στην περίφημη καμπάνια προώθησης «This is CNN» για το καλωδιακό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 1931, στην Αρκαμπούτλα της MS. Πλούσιο το έργο του στη μεγάλη οθόνη, καθώς συμμετείχε στις ταινίες Conan the Barbarian (1982), Coming to America (1988), The Hunt for Red October (1990), The Sandlot (1990), Patriot Games (1992) και Sneakers (1992). Είχε επίσης εμφανιστεί στους Simpsons τρεις φορές.