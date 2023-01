Ένα τριήμερο συνέδριο για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον σκηνοθέτη, χορογράφο, εικαστικό, περφόρμερ, σχεδιαστή σκηνικών, κοστουμιών, φωτισμών, τον διεθνή Έλληνα, ξεκινά την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, στον Πολυχώρο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Για τους σκοπούς του συνεδρίου αλλά και για τον καλλιτέχνη Δημήτρη Παπαϊωάννου, μίλησε η Έλενα Παπαλεξίου, επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου Genesis που διοργανώνει το συνέδριο, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σε ποια στιγμή έρχεται αυτό το συνέδριο για τον Δ. Παπαϊωάννου; Τόσο όσον αφορά το δικό του έργο, όσο και το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας;

Το συνέδριο “Προσεγγίζοντας το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου: από το οικείο στο οικουμενικό” έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Τώρα που ο Παπαϊωάννου βρίσκεται στην ακμή του, είναι δημιουργικός, παραγωγικός και απολαμβάνει μεγάλη δημοφιλία και διεθνή αναγνώριση. Τώρα καλούμαστε εμείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα, να προσεγγίσουμε το έργο του πολύπλευρα και να εγκύψουμε σε αυτό κριτικά. Οφείλουμε στον Δημήτρη Παπαϊωάννου μία θέση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς το έργο του αποτελεί μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με μεγάλη ακτινοβολία στο εξωτερικό. Με μεγάλη συγκίνηση λαμβάνουμε καθημερινά δεκάδες επαινετικά σχόλια για την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε αυτό το συνέδριο.

Πόσο συνέβαλε ο Παπαϊωάννου στην διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας; Θεωρείτε ότι έχει ξεπεράσει τα τοπικά σύνορα;

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ασφαλώς έχει ξεπεράσει τα τοπικά σύνορα και έχει επίσης πολλές φορές τολμήσει να ξεπεράσει και τα προσωπικά του όρια. Ως καλλιτέχνης έχει προκαλέσει τον ίδιο του τον εαυτό, έχει αμφισβητήσει κάθε προκατασκευασμένη ταυτότητα ή ετικέτα και έχει ερευνήσει εις βάθος την ποιητική του. Κατά την άποψή μου είναι ένας από τους επιφανέστερους, αν όχι ο πιο επιφανής σύγχρονος Έλληνας δημιουργός στο πεδίο των παραστατικών τεχνών.

Τί θα μάθουμε για τη δημιουργική διαδικασία του Δ. Π. και από ποιες πλευρές του έργου του θα προσεγγίσετε;

Η δημιουργική διαδικασία του Δημήτρη Παπαϊωάννου θα συζητηθεί εκτενώς στο συνέδριο. Η Λελλέ Δεμερτζή θα μιλήσει σχετικά με τη δημιουργική διαδικασία του Still Life, εγώ θα προτείνω μία επιστημονική μεθοδολογία μελέτης της δημιουργικής διαδικασίας με παράδειγμα τον Εγκάρσιο Προσανατολισμό, ενώ στη συνέχεια η Εύα Στεφανή θα προβάλει αποσπάσματα τα οποία κατέγραψε κατά τη διάρκεια των δοκιμών της ίδιας παράστασης. Επίσης ο τρόπος με τον οποίον εργάζεται ο Δημήτρης Παπαϊωάννου κατά την προετοιμασία της παράστασης θα απασχολήσει μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Συνεργασίες και Συνδημιουργίες Ι», στην οποία συμμετέχουν κάποιοι από τους βασικούς συνεργάτες του, όπως η Παυλίνα Ανδριοπούλου, ο Στέφανος Δρουσιώτης, ο Λουκάς Μπάκας και ο Δρόσος Σκώτης. Επίσης, η ταινία της Νεφέλης Σαρρή «Πίσω από τον τοίχο» εστιάζει στη δημιουργική διαδικασία, καθώς και η διάλεξη του Νίκου Νικολόπουλου, η οποία πλαισιώνεται με σπάνια οπτικοακουστικά αποσπάσματα από τις πρόβες των παραστάσεων Πρώτη ύλη, Ο Μεγάλος Δαμαστής και Since She.

Ποια είναι η φιλοδοξία αυτού του Συνεδρίου, αν έχει κάποια;

Το συνέδριο φιλοδοξεί να φέρει κοντά μία πλειάδα εκπροσώπων προερχόμενων από διαφορετικές αφετηρίες (από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις παραστατικές τέχνες, τον κινηματογράφο, τα γράμματα, το πεδίο της έρευνας) με στόχο την πολυφωνική προσέγγιση του σύμπαντος του Δημήτρη Παπαϊωάννου - άλλωστε το συνέδριο εξετάζει το έργο και τη δράση του από πολλές, διασταυρούμενες γωνίες και οπτικές, όπως παραστασιολογικές προσεγγίσεις, χορογραφικές και χορευτικές διαστάσεις, ο εικαστικός Δημήτρης Παπαϊωάννου, το ζήτημα του φύλου και του queer στοιχείου, η μελέτη της δημιουργικής διαδικασίας που προαναφέρθηκε, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ως ερμηνευτής, το μουσικό του σύμπαν, τα πρώτα, λιγότερο γνωστά του χρόνια και η Ομάδα Εδάφους, τα μεγάλα θεάματα, η σχέση του με το ευρύ κοινό και την εμπορικότητα, αλλά και οι συνεργασίες του με άλλους δημιουργούς και ερμηνευτές, καλλιτεχνικές ωσμώσεις και αλληλεπιδράσεις. Αναμένουμε άλλωστε με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προσωπικές καταθέσεις της Αμαλίας Μουτούση, της Ρένης Πιττακή, της Όλιας Λαζαρίδου, της Αγγελικής Στελλάτου, του Ευριπίδη Λασκαρίδη, της Άντζελας Μπρούσκου, του Γιώργου Λούκου, της Ρούλας Πατεράκη και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: www . genesisproject - uop . gr



Ημερομηνίες & ώρες:

Τετάρτη 11/1, 10.30-20.00

Πέμπτη 12/1, 10.30-20.00

Παρασκευή 13/1, 10.30- 20.00

Πολυχώρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, 115 21 Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Το συνέδριο οργανώνουν το ερευνητικό έργο «Γένεσις: Γενετική Έρευνα και Ψηφιακή Οπτικοποίηση στις Παραστατικές Τέχνες» (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Αθηναίων.