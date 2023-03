Σαμ Νιλ: Αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο - "Δεν φοβάμαι να πεθάνω"

Για τη μάχη του με τον καρκίνο μίλησε στην αυτοβιογραφία του που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα με τίτλο "Did I ever tell you this? (Σας το είπα ποτέ αυτό;)", ο Σαμ Νιλ (Sam Neil) όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ήρθε αντιμέτωπος με έναν "άγριο τύπο επιθετικού» λεμφώματος non-Hodgkin".

Γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες "Jurassic Park" αλλά και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ αυτών και στο "Peaky Blinders", ο 75χρονος ηθοποιός παρατήρησε για πρώτη φορά πως είχε πρησμένους λεμφαδένες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προώθηση της ταινίας "Jurassic World: Dominion" πέρυσι. Ο ίδιος τον Μάρτιο του 2022 διαγνώστηκε με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία.

Όταν οι γιατροί του είπαν τι δεν πήγαινε καλά, ανέφερε ότι η αντίδρασή του ήταν "αρκετά φλεγματική", αλλά τον έκανε "να κάνει έναν απολογισμό των πραγμάτων".

"Σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω κάτι και σκέφτηκα 'δεν αρχίζω να γράφω;'", λέει, ενώ αναφέρει, σύμφωνα με το BBC, πως δεν είχε κάποιο βιβλίο στο μυαλό του παρά μόνο τη συγγραφή κάποιων ιστοριών. Μάλιστα αστειεύεται λέγοντας πως ο υπότιτλος του βιβλίου θα μπορούσε να είναι "Σημειώσεις από έναν μελλοθάνατο".

Ο ίδιος έχασε τα μαλλιά του μετά τον πρώτο γύρο της χημειοθεραπείας και γράφει στα απομνημονεύματα ότι όταν κοιτάζεται στον καθρέφτη, "είναι ένας φαλακρός γέρος εκεί". "Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θέλω τα γένια μου πίσω. Δεν μου αρέσει καθόλου το πρόσωπό μου", σχολιάζει.

"Δεν φοβάμαι να πεθάνω", λέει. "Αυτό που δεν θέλω να κάνω είναι να σταματήσω να ζω, γιατί μου αρέσει πολύ να ζω. Το έχω δει ως μια περιπέτεια, μια αρκετά σκοτεινή περιπέτεια, αλλά μια περιπέτεια παρόλα αυτά. Και οι καλές μέρες είναι απλά φανταστικές και όταν παίρνεις κάποια καλά νέα είναι απολύτως συναρπαστικά", αναφέρει.

Πλέον ο ηθοποιός, έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του, παραμένει σε ύφεση και όπως αναφέρει εκπρόσωπός του, είναι καλά στην υγεία του και επιστρέφει στη δουλειά.

