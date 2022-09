50 χρόνια από τον θάνατο του Πικάσο με 42 μοναδικές εκθέσεις που εντυπωσιάζουν

Γαλλία και Ισπανία εργάστηκαν εντατικά τους περασμένους 18 μήνες για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα εκθέσεων που “γιορτάζει” την προσωπικότητα και την προσφορά στην τέχνη του σπουδαίου καλλιτέχνη, Πάμπλο Πικάσο.

Η επέτειος των 50 χρόνων από τον θάνατό του θα τιμηθεί με εκθέσεις, πολιτιστικά δρώμενα, ημερίδες και δημόσιες συζητήσεις σε μια “κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο”. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που έγινε στο μουσείο Reina Sofia της Μαδρίτης τη Δευτέρα (12/9) ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Μιγκέλ Ιθέτα και η Γαλλίδα υπουργός πολιτισμού Ρίμα Αμπντούλ Μαλάκ έδωσαν το έναυσμα των εορτασμών, που θα φιλοξενηθούν σε “38 πολύ σημαντικούς χώρους τέχνης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες”.

Τα περισσότερα events θα λάβουν χώρα στην Ισπανία, τη Γαλλία, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκθέσεις και δρώμενα θα πραγματοποιηθούν και στη Γερμανία, την Ελβετία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο.

Στόχος των εκθέσεων και αυτής της πρωτοβουλίας είναι να: “καταδειχθούν όλες οι όψεις” του “πιο διάσημου και εμβληματικού καλλιτέχνη της μοντέρνας τέχνης”. Ο Πικάσο γεννήθηκε το 1881 στη Μάλαγα (νότια Ισπανία) και πέθανε το 1973 στη Μουζέν (νοτιοανατολική Γαλλία).

Οι εκθέσεις

Ο Πάμπλο Πικάσο με καπέλο ταυρομάχου, στη διάρκεια μιας ταυρομαχίας στη Γαλλική Ριβιέρα. Αριστερά και πίσω του, ο Γάλλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, Ζαν Κοκτώ (7/8/1955). Ⓒ 1955 ASSOCIATED PRESS

Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν στις 23 Σεπτεμβρίου στο Fondation Mapfre, στη Μαδρίτη, με την έκθεση “Πάμπλο Πικάσο και η αποϋλοποίηση της γλυπτικής” (“Pablo Picasso and the breaking down of sculpture”). Η αυλαία θα πέσει στο τέλος Απριλίου του 2024 στο Petit Palais, στο Παρίσι, με μια ρετροσπεκτίβα για “Το Παρίσι των μοντερνιστών (1905-1925)”.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (Met) θα παρουσιάσει από τις 20 Οκτωβρίου την έκθεση “Cubisme et la tradition du trompe-l’œil”, ενώ στο Guggenheim αναμένεται η έκθεση “Young Picasso in Paris” τον Μάιο του 2023.

Οι εκθέσεις θα κάνουν “βουτιά” στις ξεχασμένες καλλιτεχνικές πλευρές της καριέρας του Πικάσο, από την τεχνική του μέχρι το προσωπικό του αφήγημα. Άλλες εκθέσεις θα ασχοληθούν με την επιρροή του σε σύγχρονους καλλιτέχνες.

Την επόμενη χρονιά θα γίνουν επίσης τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Σπουδών Πικάσο στο Μουσείο Πικάσο, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Πάμπλο Πικάσο παγκοσμίως και βρίσκεται στη συνοικία Μαρέ του Παρισιού. Χρησιμοποιώντας το πλούσιο αρχειακό υλικό του Μουσείο δημιουργείται ένα ρηξικέλευθο κέντρο μελέτης και έρευνας του έργου του Πικάσο.

Ο Πάμπλο Πικάσο το 1966 στην πόλη Mougins της Γαλλίας. PHOTO COURTESY TONY VACCARO VIA AP

“Θέλουμε να παρουσιάσουμε τον Πικάσο ακριβώς όπως ήταν, προβάλλοντας την καλλιτεχνική κληρονομιά του και τη διάρκεια του έργου του”, υπογράμμισε ο Μιγκέλ Ιθέτα μπροστά στον εμβληματικό πίνακα Guernica, που ζωγράφισε το 1937 ο Πικάσο, ένα από τα πιο γνωστά έργα του σε όλο τον κόσμο.

Οι ρετροσπεκτίβες του "έτους Πικάσο", θα είναι μια καλή ευκαιρία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να διερευνήσουν και τις... αντιφατικές πλευρές του καλλιτέχνη που έχει χαρακτηριστεί "καλλιτεχνική ιδιοφυΐα", έχει όμως "κατηγορηθεί" και για μισογυνισμό.

Ο ζωγράφος των "Δεσποινίδων της Αβινιόν" και της "Γυναίκας που κλαίει" κατηγορήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφί Σοβό στο βιβλίο της "Picasso, le Minotaure" ότι ήταν ένας άνδρας "ζηλόφθονος", "διεστραμμένος" και "καταστροφέας".

Ο Πάμπλο Πικάσο στο ατελιέ του, στην πόλη Βαλορίς της Γαλλίας (1953). Ⓒ 1953 ASSOCIATED PRESS

"Είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον Πικάσο και να γνωρίσει επίσης το κομμάτι της βίας που είχε μέσα του. Είναι κάτι που δεν πρέπει να κρύψουμε", παραδέχθηκε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός πολιτισμού Ρίμα Αμπντούλ Μαλάκ, εκτιμώντας πως δεν πρέπει "να μειώνουμε όλο το έργο του Πικάσο" λόγω του θέματος αυτού.

Η σχέση του Ισπανού ζωγράφου και γλύπτη με τις γυναίκες θα προσεγγιστεί κυρίως στο πλαίσιο μιας έκθεσης που προβλέπεται να παρουσιαστεί στο Brooklyn Museum (Νέα Υόρκη) το καλοκαίρι του 2023.

