7 εκθέσεις που ξεκινούν τον Ιανουάριο και όσα περιμένουμε

Οι 7 νέες εκθέσεις που εγκαινιάζονται αυτές τις ημέρες σε γκαλερί της Αθήνας προοιωνίζουν μια καλλιτεχνική χρονιά που θέλουμε να είναι γεμάτη αναζητήσεις, πειραματισμούς και έμπνευση.

Με τον απολογισμό της περασμένης χρονιάς να ολοκληρώνεται και το 2025 να ανοίγεται μπροστά μας, η αθηναϊκή σκηνή της τέχνης ανανεώνεται με ενθουσιασμό και ποικιλία.

Οι 7 νέες εκθέσεις που εγκαινιάζονται τον Ιανουάριο σε γκαλερί της Αθήνας προσφέρουν άλλη μια ευκαιρία για τους φιλότεχνους να εισέλθουν στον κόσμο διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, θεμάτων και τεχνικών. Ενδιαφέρουσες φόρμες έκφρασης, προοιωνίζουν μια χρονιά που επιθυμούμε να είναι γεμάτη καλλιτεχνικές αναζητήσεις, πειραματισμούς και έμπνευση.

Ποιες είναι οι εκθέσεις που διαλέξαμε για τον Ιανουάριο και μας ταξιδεύουν στον κόσμο της τέχνης στην καρδιά της Αθήνας;

Τα πρόσωπα της Αθήνας – Η νέα ατομική έκθεση της Άρτεμης Χατζηγιαννάκη

Τη μεγάλη πινακοθήκη της Αθήνας, μέσα από την πορεία στον χρόνο, οργανώνει η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη με τη νέα ατομική έκθεσή της «Τα πρόσωπα της Αθήνας» στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8).

Με 70 έργα (όλα υδατογραφίες), η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη συναιρεί την επί σειρά ετών ενασχόλησή της και ενδελεχή έρευνά της στο κοινωνικό και αρχιτεκτονικό τοπίο της Αθήνας, δοξάζοντας όψεις της μικροϊστορίας μέσα από το μεγάλο δημόσιο κάδρο της επίσημης αφήγησης της πόλης.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 17 Ιανουαρίου σε επιμέλεια του δημοσιογράφου, συγγραφέα και Αθηναιογράφου Νίκου Βατόπουλου. Στην έκθεση «Τα πρόσωπα της Αθήνας», όπως υποδηλώνει ο τίτλος, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη εστιάζει στα πρόσωπα. Έλκεται από την «ανωνυμία» της μορφής στη σήραγγα του χρόνου και την ανελκύει στην προθήκη του δικού μας βλέμματος.

Ως μία ανασκαφέας του ημίφωτος της πόλης στην ιστορική διαδρομή της, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη μας παραδίδει συνθέσεις στο φως της αθηναϊκής ζωής, με σεβασμό σε αυτό που υπήρξε, με πίστη σε αυτό που βιώνουμε. Υπάρχει μια αίσθηση συνέχειας πέρα από τις τομές του χρόνου. Και επιπλέον κυριαρχεί μια αίσθηση του οικείου, της πεποίθησης ότι οι μορφές που μας αντικρίζουν λειτουργούν και ως αντανακλάσεις και μας εμπεριέχουν όλους.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961. Εργάζεται ως συμβολαιογράφος στην Αθήνα. Με την ιδιότητα της εικαστικού έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις και έχει εκδώσει μια σειρά εικαστικών ημερολογίων, όλα θεματικά, με άξονα πτυχές της ιστορίας της Αθήνας, σε συνεργασία και κείμενα του Νίκου Βατόπουλου.

Chrys Roboras – “We fell in love in October…”

Η Chrys Roboras έρχεται με τη νέα ενότητα έργων της υπό τον τίτλο “We fell in love in October…” να συμπληρώσει την ιστορία που μας αφηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια στην έκθεσή της “Stories I cannot tell…”.

Chrys Roboras - “We fell in love in October...”

Το έργο της ξεχωριστής εικαστικού ξεκίνησε το 2021 με μία αφήγηση κάθε άλλο παρά γραμμική. Με τα έργα-πλάνα της, πρόβαλε στον χώρο της Genesis Gallery μία ιστορία ενός ανομολόγητου – την περίοδο εκείνη – έρωτα! Τέσσερα χρόνια μετά, με τη δυναμική της πινελιά – γραφή, δίνει την συνέχεια της ιστορίας σε ό,τι έμεινε μετέωρο το διάστημα που πέρασε.

Η ηρωίδα των έργων της μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της έρχονται να μας αφηγηθούν το τι συνέβη κατά την περίοδο που χάσαμε την επαφή μαζί τους και όχι μόνο… Με ευρηματικά flashback, μας μεταφέρει στην αρχή της ιστορίας της για να μας θυμίσει πώς ξεκίνησαν όλα.

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025 / Ώρα 19:30, Διάρκεια έκθεσης: 9 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2025.

Χρήστος Αθανασιάδης και “Αποκάλυψη”

Η γκαλερί a.antonopoulou.art. εγκαινιάζει την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025, από τις 7.00 ως τις 10.00 μμ., τη νέα ατομική έκθεση του Χρήστου Αθανασιάδη με τίτλο “Αποκάλυψη”. Στη διεξοδική μελέτη του για τον Albrecht Dürer o επιφανής ιστορικός τέχνης Erwin Panofsky σημειώνει ότι σε σχέση με τους προκατόχους του ο Dürer έδωσε μια πιο ζωντανή ερμηνεία των κειμενικών πληροφοριών της Αποκάλυψης.

Απέφυγε τις επαναλήψεις και συμπύκνωσε τα επεισόδια σε δεκατέσσερις πυκνές ξυλογραφίες που εικονογραφούν τα κεφάλαια του βιβλίου που επιμελήθηκε εξολοκλήρου ο ίδιος. Σύμφωνα με τον Panofsky, η δραματοποίηση ήταν μία από τις βασικές αρχές που υιοθέτησε ο Dürer στην απόδοση του γραπτού κειμένου, στο οποίο δεν στηρίχτηκε απόλυτα. Ως εκ τούτου, εξαιτίας αυτής της δραματικής έντασης, κοιτώντας τις ξυλογραφίες της Αποκάλυψης δεν είμαστε απλά μάρτυρες ενός επεισοδίου· συμμετέχουμε στην οραματική εμπειρία των ηρώων -του Ευαγγελιστή, για παράδειγμα- και μοιραζόμαστε τον μεταφυσικό χώρο στον οποίο τοποθετούνται οι μορφές.

“Ωραίος Καιρός” της Ελένης Θεοφυλάκτου

Η γκαλερί ALMA παρουσιάζει από 16 Ιανουαρίου στο νέο της χώρο στη Σκουφά 24Α, στο Κολωνάκι, την πρώτη εικαστική έκθεση του 2025. Πρόκειται για την ατομική έκθεση της Ελένης Θεοφυλάκτου και φέρει τον τίτλο “Ωραίος Καιρός”. Ο Θάνος Σταθόπουλος αναφέρει για την έκθεση: “Τι είναι, αλήθεια, αυτό που κινεί τον κόσμο της; Από πού έρχονται οι εικόνες της; Δεν μπορούν παρά να εκληφθούν ως φαντασιακές συνάψεις ή ως κολάζ του ασυνείδητου, με μια σουρεαλιστική και παιγνιώδη διάθεση. Ανατροπές επί ανατροπών, συναιρέσεις, παράλογο, ετερόκλητες συνάψεις, συζεύξεις, παράδοξο, παιδικότητα, γνόφος, αναποδογυρισμένα σύμπαντα, συμβάντα του φανταστικού, προσμείξεις, έκπληξη, ανησυχία, χιούμορ, έν’ ατέρμονο ζιγκ ζαγκ απ’ το εδώ στο εκεί, παύσεις, εσωτερικότητα, άβυσσος, συνιστούν μιαν άλλη πραγματικότητα, μέσα από την υπέρβαση της πραγματικότητας.”

Μιχάλης Μανουσάκης – “Τέχνη Νοημοσύνη. Αναδρομή σαν μισή ανάσα”

Ο Μιχάλης Μανουσάκης παρουσιάζει την έκθεση «Τέχνη Νοημοσύνη. Αναδρομή σαν μισή ανάσα», μια πολυδιάστατη αναφορά στη μακρόχρονη πορεία του στην τέχνη, η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΠΑΝΔΑ.

Μιχάλης Μανουσάκης – “Τέχνη Νοημοσύνη. Αναδρομή σαν μισή ανάσα” Christos Simatos

Η έκθεση, σε επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου, συγκεντρώνει περίπου 200 έργα που εκφράζουν τις προσωπικές αγωνίες του, συγκινήσεις και αναζητήσεις και καλύπτουν την περίοδο 1969-2024: έργα παλιά και νέα –κάποια από τα όποια παρουσιάζονται για πρώτη φορά–, ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, βίντεο, παιχνίδια και έργα φίλων. Στην αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής» της ΑΣΚΤ, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει τις σκέψεις του μέσα από ένα ταξίδι αφηγήσεων, χρωμάτων, ρυθμών και εικόνων που αντηχούν τον βαθύτερο ψυχισμό του.

Με θεματική που αναδεικνύει τις διαχρονικές αξίες της επιστροφής στις ρίζες, της αναγέννησης και της καθημερινής ελπίδας, ο Μανουσάκης συνθέτει μια οπτική και συναισθηματική εμπειρία. Το έργο του αποτελεί μια κατάθεση μνήμης και προσωπικών στιγμών, ένα οδοιπορικό ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου. Ημέρες & ώρες λειτουργίας: κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 15:00 – 20:30 ΑΣΚΤ, Αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής», Πειραιώς 256, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Αχιλλέας Χρηστίδης «Τοπιογραφία» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει, από 9 Ιανουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, την έκθεση «Τοπιογραφία» του Αχιλλέα Χρηστίδη, η οποία παρουσιάζει τις τοπιογραφίες που δημιούργησε ο καλλιτέχνης τα τελευταία είκοσι έτη (2004-2024).

Αχιλλέας Χρηστίδης «Τοπιογραφία» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Κάθε τοπίο του Αχιλλέα Χρηστίδη είναι ένα πλάνο, ένα καρέ, ένα στιγμιότυπο, ο κρίκος μιας μεγάλης αδιάσπαστης αλυσίδας. Το ένα έχει ανάγκη το άλλο, όχι για να υπάρξουν ή να μεταδώσουν τη συγκίνηση, αλλά για να συγκροτήσουν μια συνολική αφήγηση, μια Τοπιογραφία. Και η σημασία μιας αναδρομικής έκθεσης που συγκεντρώνει μια επιλογή από την Τοπιογραφία του Χρηστίδη των τελευταίων είκοσι ετών (2004-2024), είναι ακριβώς αυτή: ότι σου δίνει τη δυνατότητα να περιπλανηθείς στα τοπία του, να μετακινηθείς από το ένα στο άλλο, με τον εκθεσιακό χώρο να μεταμορφώνεται κι αυτός σε τοπίο.

Η Ελλάδα του Χρηστίδη είναι μια χώρα απρόβλεπτη και μαγική, που κάθε φορά σε εκπλήσσει με την ικανότητά της να γεννάει μοναδικούς συνδυασμούς χρωμάτων που δεν έχεις ξαναδεί. Στους πίνακές του, ωστόσο, το ελληνικό τοπίο δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμο, όχι τουλάχιστον με τον τρόπο που συμβαίνει με άλλους Έλληνες ζωγράφους.

Η «Άγρια Κρήτη» της Janet Λιοδάκη

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος καλωσορίζει το νέο έτος παρουσιάζοντας την Janet Λιοδάκη σε μια ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο “Άγρια Κρήτη”, σε επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Ίριδας Κρητικού.

Η Janet Λιοδάκη επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στον Τεχνοχώρο με μια νέα έκθεση με θέμα την αγαπημένη της Κρήτη, αναδεικνύοντας την άγρια ομορφιά του νησιού με την πανέμορφη και πολυποίκιλη βλάστηση του. Η καλλιτέχνης μας μεταφέρει από τα άνθη και τα λουλούδια του κήπου της, βασική θεματική της προηγούμενης έκθεσης της, στην άγρια χλωρίδα της Κρήτης χρησιμοποιώντας γήινους τόνους και σε συνδυασμό με την σχεδιαστική της λιτότητα και την εντυπωσιακή της ευκρίνεια δίνει μια αίσθηση ζωντάνιας. Ερχόμενος κανείς στην έκθεση πλημμυρίζει από γαλήνη και ταξιδεύει στην φύση ξεφεύγοντας για λίγο από τη βουή της πόλης.

Η Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού αναφέρει για την έκθεση: «Με σχεδιαστική και χρωματική καθαρότητα που σχεδόν ξαφνιάζει εξαιτίας της ακρίβειας και της στιλπνότητας που διέπει κάθε γραμμή, κάθε απόφαση ένσαρκου χρώματος, η ζωγράφος μεταπλάθει και ενεργοποιεί την κρητική φύση, αιχμαλωτίζει με τρόπο απέριττο και σχεδόν αγιογραφικό την αλήθεια του βλέμματος, δημιουργώντας παλλόμενα πεδία μικρών οπτικών θαυμάτων.»

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 17:30-22:30, ενώ η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως την 1η Φεβρουαρίου.