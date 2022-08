Arthur Jafa: Το Χρυσό Λιοντάρι της Βενετίας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στο "Πειραιάς Artport II" από τις 9 Σεπτέμβριου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργο του Arthur Jafa. Ένας από́ τους πλέον επιφανείς Αμερικανούς καλλιτέχνες, με παγκόσμια φήμη για τα έργα του και βραβευμένος με το Χρυσό Λιοντάρι στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2019 παρουσιάζει στην Ελλάδα το έργο “Love Is The Message, The Message Is Death”. Μια πρωτοβουλία του Greece in USA και της διεθνούς Ελληνίδας επιμελήτριας Σωζήτας Γκουντούνα σε συνεργασία με την διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Ως εικαστικός, κινηματογραφιστής και θεωρητικός o Arthur Jafa εξετάζει την ιστορία και τις εμπειρίες των Αφροαμερικανών. Πλαισιωμένο από το “Ultralight Beam”, το χιπ-χοπ τραγούδι του Kanye West, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το ευαγγέλιο, το “Love Is The Message” είναι μια αριστοτεχνική σύγκλιση φωτογραφιών που βρέθηκαν που ανιχνεύουν την αφροαμερικανική ταυτότητα μέσα από ένα ευρύ φάσμα εικονογραφίας.

Portrait of Arthur Jafa © Arthur Jafa COURTESY OF THE ARTIST AND GLADSTONE GALLERY / PHOTOGRAPHY BY ROBERT HAMACHER

Σε αυτήν την αιχμηρή συμπερίληψη, ο Αφροαμερικανός Jafa αποκαλύπτει τόσο την ευπάθεια όσο και την εξουσία του ως καλλιτέχνη - τι σημαίνει να συνεισφέρεις στο απέραντο και πολύπλοκο έδαφος της αναπαράστασης των Αφροαμερικανών. Ενώ το Love Is The Message ενσαρκώνει με θλίψη την επιθυμία του καλλιτέχνη να δημιουργήσει έναν κινηματογράφο που “αναπαράγει τη δύναμη, την ομορφιά και την αλλοτρίωση της Μαύρης Μουσικής”, είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι το συλλογικό πλήθος που ορίζει το “Blackness” αποτελείται από μοναδικά άτομα, πολλαπλές ταυτότητες και άπειρες διαφορές.

Arthur Jafa, Love is the Message, The Message is Death, 2016 VIDEO STILL © ARTHUR JAFA / COURTESY OF THE ARTIST AND GLADSTONE GALLERY

“Πώς θα ήταν η Αμερική αν αγαπούσαμε τους μαύρους όσο και την κουλτούρα των Μαύρων;” αναρωτιέται μια νεαρή γυναίκα που αντικρίζει την κάμερα, ένας άλλος δηλώνει: “'μείς [οι Μαύροι] δεν είμαστε εξωγήινοι”. Καθώς παρακολουθούμε το βίντεο, παρατηρούμε τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αμερικανών Μαύρων από την πρώιμη εποχή του M. L. King μέχρι σήμερα. Ενδιάμεσα διεισδύουν κολάζ βίντεο με ισχυρές προσωπικότητες που εκπροσωπούν την αμερικανική μαύρη κουλτούρα—όπως οι Hortense Spillers, Louis Farrakhan Sr., Miles Davis και Notorious B.I.G.— μέχρι καθημερινούς Αμερικανούς που αγωνίζονται για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ποιος είναι ο Arthur Jafa;

Portrait of Arthur Jafa © Arthur Jafa COURTESY OF THE ARTIST AND GLADSTONE GALLERY / PHOTOGRAPHY BY ROBERT HAMACHER

Ο Arthur Jafa (1960, Tupelo, Μισισιπή, ΗΠΑ, ζει στο Λος Άντζελες, ΗΠΑ) είναι καλλιτέχνης, κινηματογραφιστής και διευθυντής φωτογραφίας. Μέσα σε τρεις δεκαετίες, έχει αναπτύξει μια δυναμική πρακτική που περιλαμβάνει ταινίες, τεχνουργήματα και δρώμενα που αναφέρονται και αμφισβητούν τις καθολικές και συγκεκριμένες διατυπώσεις του μαύρου όντος. Οι ταινίες του Jafa έχουν αποσπάσει αναγνώριση στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, της Νέας Υόρκης και του Black Star και τα έργα τέχνης του εκπροσωπούνται σε πολλές συλλογές μουσείων σε όλο τον κόσμο.

Πρόσφατες και επικείμενες ατομικές εκθέσεις του έργου του Jafa περιλαμβάνουν παρουσιάσεις στη Luma Arles της Γαλλίας. OGR Τορίνο, Ιταλία; Μουσείο Τέχνης Pérez, Μαϊάμι; το Μουσείο Τέχνης του Μπέρκλεϋ και το Αρχείο Ταινιών του Ειρηνικού, Καλιφόρνια. Galerie Rudolfinum, Πράγα; Moderna Museet, Στοκχόλμη; και το Μουσείο Τέχνης της Λουιζιάνα, Humlebæk, Δανία. Το 2019 έλαβε το Χρυσό Λέοντα για τον Καλύτερο Συμμετέχοντα της 58ης Μπιενάλε της Βενετίας.

Arthur Jafa, Love is the Message, The Message is Death, 2016 VIDEO STILL © ARTHUR JAFA / COURTESY OF THE ARTIST AND GLADSTONE GALLERY

Το ARTPORT στοχεύει να ερευνήσει τόσο το οπτικό όσο και το αισθητικό δυναμικό των πειραματισμών στα εικαστικά, ειδικά στο πλαίσιο των σύγχρονων Εκθέσεων Τέχνης καθώς και του Πειραιώτικου πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2021 με την πρώτη ατομική έκθεση “/Torture” του Andres Serrano στην Αθήνα, ενός από του πιο διακεκριμένους Αμερικανούς καλλιτέχνες, που εγκαινίασε το νέο χώρο του Θεάτρου στην Αποθήκη Ε3 του ΟΛΠ και με την παρουσίαση της βίντεο εγκατάστασης με τίτλο "The Airport" του John Akomfrah στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Δράσεις του Greece in USA 2022

Στο πλαίσιο στις πλατφόρμας «Greece in USA» για την προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού στην Αμερική, που έχει παρουσιάσει το έργο 150 Ελλήνων καλλιτεχνών, η Δρ. Σωζήτα Γκουντούνα συνέλαβε και επιμελείται σε συνεργασία με την διοίκηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το εικαστικό σκέλος του ARTPORT ΙΙ. Το πρόγραμμα εστιάζει στις συνεργασίες και στις πολιτιστικές διασυνδέσεις μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας προβάλλοντας τον καλλιτεχνικό πειραματισμό, στα εικαστικά, το περφόρμανς, και στις προεκτάσεις του για την ευρύτερη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή στο νέο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στις Αποθήκες ΟΛΠ στο Λιμάνι του Πειραιά και στο κεντρικό κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου.

Τι είναι το GREECE IN USA

Το GREECE IN USA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος προάγει τη γνώση του σύγχρονου και αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και προωθεί τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και την κοινωνική συμμετοχή. Το GREECE IN USA παρουσιάζει ελληνοαμερικανικές και ελληνικές σύγχρονες παραγωγές που εστιάζουν στα εικαστικά, τις παραστατικές τέχνες (το θέατρο), τον πειραματικό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο, τα νέα μέσα, την αρχιτεκτονική και το χορό σε συνεργασία με εξέχοντες πολιτιστικούς εταίρους των ΗΠΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του GREECE IN USA απαρτίζεται μεταξύ άλλων επιφανών προσωπικοτήτων από τον Γιάννη Καπλάνη, Γενικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και τον Ανδρέα Τάκη, πρώην Πρόεδρο του MoMUS. Πρότζεκτ του Greece in USA έχουν παρουσιαστεί στο ΜΕΤ Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, FIAF Γαλλικό Ινστιτούτο Νέας Υόρκης, Γαλλική Πρεσβεία ΝYC, Undercurrent.nyc, Opening Gallery NYC, CUNY Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης και σε περισσότερα από 10 Πανεπιστήμια των ΗΠΑ μεταξύ άλλων.

Info: Ατομική έκθεση Arthur Jafa, Πέτρινη Αποθήκη ΟΛΠ – Πύλη E2, 9/9 – 2/10/22, καθημερινά 13.00 – 20.00, "Love Is The Message, The Message Is Death". Παραγωγή: outoftheboxintermedia.org &greeceinusa.com.

