Πώς μπορούν οι επισκέπτες της Μπιενάλε στη Βενετία να αποκτήσουν ένα "κομμάτι" έργου στο σαλόνι τους

Όταν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο η φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, έργα από εκατοντάδες καλλιτέχνες που συμμετείχαν θα πακεταριστούν και θα αποσταλούν πίσω στις χώρες προέλευσης τους … ή στον επόμενο χώρο που θα παρουσιαστούν στο φιλότεχνο κοινό.

Αυτό όμως δεν θα συμβεί με το έργο του Μεξικανού εικαστικού Bosco Sodi, ο οποίος είχε μία ενδιαφέρουσα ιδέα. Επιτρέπει στους Βενετσιάνους να πάρουν στο σπίτι τους ένα κομμάτι από το έργο του! Πρόκειται για το έργο που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της έκθεσης "Bosco Sodi: What Goes Around Comes Around" στο Palazzo Grimani και αποτελείται από 195 μικρές πήλινες σφαίρες που περιβάλλουν μια γιγαντιαία σφαίρα.

ADVERTISING

"Είναι πολύ καταδεχτική, με έναν τρόπο, η Μπιενάλε. Κόσμος έρχεται, περιδιαβαίνει και μετά 'μπουμ', τα πάντα εξαφανίζονται" είπε, μιλώντας στο Artnet News, ο Bosco Sodi. "Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις κάτι για τους κατοίκους της Βενετίας".

Ήδη κατά τη διάρκεια της έκθεσης το έργο του Μεξικανού καλλιτέχνη είχε μία διάσταση αρκετά … διαδραστική! Ο καλλιτέχνης καλούσε τους επισκέπτες να πάρουν μια από τις σφαίρες του έργου και να την κυλήσουν στο δάπεδο, δημιουργώντας έναν χώρο που ανεπαίσθητα αλλάζει με την άφιξη του κάθε επισκέπτη.

"Είμαστε όλοι ένα"

Στην εγκατάσταση “Noi Siamo Uno” (Είμαστε Όλοι Ένα), κάθε σφαίρα αντιπροσωπεύει μια από τις χώρες του κόσμου, ενώ η γιγαντιαία συμβολίζει την ανθρωπότητα. Με προσοχή οι επισκέπτες μπορούσαν να κυλήσουν μία σφαίρα και να συμμετέχουν στην επαναδημιουργία του έργου!

Όπως ανακοίνωσε ο Bosco Sodi την τελευταία ημέρα θα δοθεί η δυνατότητα να πάρει σπίτι του ο όποιος ενδιαφερόμενος μια μικρή σφαίρα. Η χειρονομία συνάδει με τη θεματολογία της έκθεσης, που θίγει ζητήματα παγκόσμιου εμπορίου, εμπνεόμενα από την ιστορία αιώνων της Βενετίας ως μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις.

Με την επιμέλεια των Daniela Ferretti και Dakin Hart, η έκθεση είναι η πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Palazzo Grimani που άνοιξε πέρυσι για το κοινό. "Θελήσαμε να παρουσιάσουμε τα έργα ωσάν να ήταν μοναδικά αγαθά που έρχονταν από την Αμερική» είπε ο Sodi αναφερόμενος στα έργα του που εκτίθενται. Πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτά τα έργα έχουν επίσης και ένα οικουμενικό χαρακτηριστικό. "Ο πηλός ήταν τμήμα της εξέλιξης του ανθρώπου. Αν πας σε ένα μουσείο στη Ρώμη, στην Αίγυπτο, στην Κορέα, στην Ινδία ή στο Περού, τα πρώτα ειδώλια είναι όλα πολύ όμοια επειδή είναι η ουσία του ανθρώπου. Ο πηλός είναι στο DNA μας" τόνισε.

Η έκθεση “Bosco Sodi: What Goes Around Comes Around” στο Palazzo Vendramin Grimani στη Βενετία ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου και τότε οι επισκέπτες της Μπιενάλε ίσως προλάβουν τα πάρουν ένα κομμάτι της έμπνευσης του καλλιτέχνη… για να μπει στο σαλόνι τους!

Θυμίζουμε ότι η φετινή ελληνική συμμετοχή στη Μπιενάλε της Βενετίας είναι το έργο της Λουκίας Αλαβάνου "Στον δρόμο για τον Κολωνό", μία ταινία εικονικής πραγματικότητας VR360 με επίκεντρο την κοινότητα των Ρομά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου σε διάλογο με την πορεία του Οιδίποδα, στα ίδια γεωγραφικά χνάρια, μετά την εξορία του από την Θήβα βάσει της ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή,

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις