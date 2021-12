Sean Scully: Ένας διάσημος "Επιβάτης" στο Μουσείο Μπενάκη

Δέκα σχεδόν χρόνια μετά την έκθεση "Doric / Δωρικός Ρυθμός", που αποτέλεσε την πρώτη παρουσίαση του έργου του Sean Scully στην Ελλάδα, το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση του σπουδαίου καλλιτέχνη με τον τίτλο "Επιβάτης / Passenger".

Ο Sean Scully, o σημαντικότερος ίσως εκπρόσωπος της αφαιρετικής ζωγραφικής σήμερα, συνδυάζει στο έργο του την παράδοση της αφηρημένης εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής στην Αμερική με την ευαισθησία των κινημάτων του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Δημιουργεί έτσι μια καλλιτεχνική γλώσσα που βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με σπουδαίους ζωγράφους και κινήματα του παρελθόντος, αλλά πάντοτε με μια πολύ προσωπική αντίληψη, γεμάτη από συναισθήματα και ευαισθησία. Τα έργα του περιλαμβάνονται στα σπουδαιότερα μουσεία και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο.

Η έκθεση όπως είναι στημένη στο Μουσείο Μπενάκη NICOLETTA-MENTI





Η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά 103 έργα: λάδια, ακρυλικά, υδατογραφίες, σχέδια και ένα εμβληματικό γλυπτό. Τα πρωϊμότερα έργα και σχέδια προέρχονται από την δεκαετία του 1960, έχουν παραστατικά χαρακτηριστικά και αναφορές στην ανθρώπινη φιγούρα. Παρουσιάζονται στον πρώτο όροφο της έκθεσης, μαζί με την πρόσφατη σειρά Madonna (2018) όπου, μετά την γέννηση του γιού του Oisín, o Scully επιστρέφει προσωρινά στην παραστατική απεικόνιση. Στον ίδιο όροφο ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μεγάλων διαστάσεων έργα από τη σειρά Supergrids, στα οποία ο καλλιτέχνης έχει επηρεαστεί αφενός από τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα των χαλιών και των υφασμάτων που είδε σε ένα ταξίδι του στο Μαρόκο, αφετέρου από τον νεοπλαστικισμό του Μοντριάν. Στον δεύτερο όροφο της έκθεσης παρουσιάζονται τα εξαιρετικά λάδια του Sean Scully, φιλοτεχνημένα από την δεκαετία του 80 έως σήμερα, στα οποία εκτυλίσσεται ένας διαρκής διάλογος με εμβληματικά κινήματα και σπουδαίους ζωγράφους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Τα εμβληματικά αυτά έργα πλαισιώνουν σχέδια και σημειώσεις του καλλιτέχνη.

Από τα εννέα του ήξερε πως ήθελε να γίνει καλλιτέχνης

Sean Scully, Madonna 1, 2018, Oil and oil pastel on aluminum, 215.9 x 190.5 cm PHOTO TAKEN BY BRIAN BUCKLEY COURTESY OF SEAN SCULLY

Ο Sean Scully γεννήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το 1945. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η οικογένειά του μετοίκησε στην Αγγλία, όπου εγκαταστάθηκε σε μια εργατική συνοικία του Νότιου Λονδίνου. Από τα εννέα του, ο Scully ήξερε πως ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. Η μαθητεία του ως στοιχειοθέτης σε εμπορικό τυπογραφείο του Λονδίνου στις αρχές της δεκαετίας του ’60 επηρέασε σημαντικά το μετέπειτα έργο του. Σε ηλικία 20 ετών, ξεκίνησε τις σπουδές του στο Croydon College of Art του Λονδίνου και τις συνέχισε το 1968, στο Πανεπιστήμιο του Newcastle.

Το 1970 ο Sean Scully κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Peter Stuyvesant, ενώ το 1972 ήταν ένας από τους επιλαχόντες για το Βραβείο Ζωγραφικής John Moores. Την ίδια χρονιά έλαβε την υποτροφία Frank Knox για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Το 1975, σε ηλικία 30 ετών, ο Scully έλαβε τη διετή υποτροφία Harkness, η οποία του επέτρεψε να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη.

Τα έργα του Sean Scully βρίσκονται στις συλλογές σχεδόν όλων των μεγάλων μουσείων του κόσμου. Το 2014, έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που παρουσίασε αναδρομική έκθεση όλου του καλλιτεχνικού του έργου στην Κίνα, γεγονός το οποίο οδήγησε στη βράβευσή του με το βραβείο International Artist of the Year στο Χονγκ Κονγκ το 2018. Οι πρόσφατες ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνουν την “Landline” στο Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, η οποία κατόπιν μεταφέρθηκε στο Wadsworth Atheneum του Connecticut· μία αναδρομική με τίτλο “Vita Duplex” στο Staatliche Kunsthalle Karlsruhe της Γερμανίας, η οποία παρουσιάστηκε, εν συνεχεία, και στο LWL-Museum for Art and Culture στο Münster της Γερμανίας· την “Sean Scully: Sea Star” στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου· την πρώτη μεγάλη έκθεση των γλυπτικών του έργων στο Yorkshire Sculpture Park του Ηνωμένου Βασιλείου· την “HUMAN” στο San Giorgio Maggiore στη Βενετία, για την 58η Μπιενάλε της Βενετίας· και την “Sean Scully: Standing on the Land” στο Pilane Sculpture Park, στο Klövedal της Σουηδίας, μεταξύ άλλων. Το 2021 εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Fort Worth στο Τέξας μία μεγάλη αναδρομική έκθεση που καλύπτει τα πενήντα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με τίτλο “Sean Scully: The Shape of Ideas”, η οποία θα μεταφερθεί στο Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας στην Πενσυλβάνια το 2022. Η αναδρομική έκθεση “Sean Scully: Passenger – A Retrospective”, η οποία εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Καλών Τεχνών – Εθνική Πινακοθήκη της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη το 2020, θα συνεχίσει την περιοδεία της στην Ευρώπη το 2022. Ο Sean Scully ζει και εργάζεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών , Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, στις 13:00, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Χριστούγεννα στο Μουσείο Μπενάκη», θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση. Για τη συμμετοχή στην ξενάγηση απαιτείται η ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου μέσω tickets.benaki.org

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, στις 19:00, θα μεταδοθεί διαδικτυακή παρουσίαση της έκθεσης του Sean Scully. Επιβάτης -Αναδρομική» που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138.

Στο βίντεο μιλούν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, από το studio του στη Νέα Υόρκη, ο επιμελητής του Μουσείου Μπενάκη Κωνσταντίνος Παπαχρίστου και ο επιμελητής 20ου αιώνα και σύγχρονης τέχνης του Μουσείου Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης και διευθυντής του Κέντρου Ερευνών της Κεντρικής Ευρώπης για την Ιστορία της Τέχνης David Feher. Αναλύουν τη σκεπτικό της αναδρομικής έκθεσης στην Αθήνα, μιλούν για την πρώτη παρουσίαση της στην Βουδαπέστη και μιλούν για την επιλογή των έργων και τη σημασία τους.

Η περιήγηση στην έκθεση συμπληρώνεται με ανέκδοτα στιγμιότυπα από το στήσιμό της. Στο βίντεο συμμετέχει επίσης, ο Γιώργης Μαγγίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη.

Η μετάδοση θα γίνει στη σελίδα του Μουσείου Μπενάκη στο facebook. Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός από την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021. (Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να διαθέτει προφίλ στο facebook για να παρακολουθήσει την παρουσίαση).

Επιμέλεια έκθεσης:Dávid Fehér PhD, επιμελητής 20ού αιώνα και σύγχρονης τέχνης του Μουσείου Καλών Τεχνών Βουδαπέστης και διευθυντής του Κέντρου Ερευνών της Κεντρικής Ευρώπης για την Ιστορία της Τέχνης/Κωνσταντίνος Παπαχρίστου, Επιμελητής, Μουσείου Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα/Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Παύλος Θανόπουλος, Σκηνογράφος, Μουσείο Μπενάκη

Η έκθεση που φιλοξενείται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, ανοίγει στο κοινό την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022.