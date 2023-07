Through Rupture Comes The Flow: Ένα ενδιαφέρον γλυπτικό έργο για την αξία της "ρωγμής"

Η διαδραστική γλυπτική εγκατάσταση της Χαράς Πιπερίδου παρουσιάζεται στον κήπο του ΟΣΕ – Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το 'Μυστήριο 118 Through Rupture Comes The Flow', το νέο γλυπτικό έργο της Χαράς Πιπερίδου στον δημόσιο χώρο της Ελευσίνας. Πρόκειται για μία διαδραστική γλυπτική εγκατάσταση στον κήπο του ΟΣΕ – Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας, αποτελούμενη από ετερόκλητα και συμπληρωματικά υλικά, αλληγορία των ιστορικών περιόδων και των πληθυσμών της Ελευσίνας – μάρμαρο, μπετόν, μέταλλο, γυαλί. ADVERTISING Φως και ήχοι εκπέμπονται διαμέσου της εγκάρσιας τομής, ανιχνεύουν το συνεχές του χρόνου. Η σχισμή του έργου είναι ένα ίχνος ρήξης και τραύματος, αλλά και ένδειξη νέων συνδέσεων. Είναι το στοιχείο διακοπής της συνέχειας του χρόνου και της έκλαμψης της ιστορικότητας των πραγμάτων. Η ρωγμή επιτρέπει στα ετερογενή στοιχεία τη δικαίωσή τους.

Το έργο ενεργοποιείται στην πληρότητά του με την ανθρώπινη παρουσία και συμμετοχή. Είναι προσιτό σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πολιτισμικών καταβολών, θρησκεύματος και φύλου. Επιδίωξη του έργου και της καλλιτέχνιδας είναι η διαδραστική, αισθαντική συμμετοχή του περαστικού θεατή. Όσο πλησιέστερα βρίσκεται ο συμμετέχων, τόσο πιο οξεία αποδεικνύεται η συμπεριφορική γλώσσα του ήχου και του φωτός, επισημαίνοντας την εγγύτερη επαφή ως απαραίτητη προϋπόθεση προς την ιδανική ωρίμανση και την αρμονική συμφωνία των ανθρώπινων σχέσεων. Το άνοιγμα της ρωγμής λειτουργεί σαν μήτρα φανέρωσης των πραγμάτων με την αρχαία έννοια του όρου, ήτοι των ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες μιας πόλης. Η κεντρική εγκάρσια ρηγματοειδής τομή επιθυμεί να τραβήξει και να διεγείρει την προσοχή του θεατή να αναστοχαστεί τη διττή έννοια της ρωγμής, αφενός ως ίχνους μιας ρήξης ή ενός τραύματος και αφετέρου ως ένδειξης μιας σύνδεσης. Through Rupture Comes The Flow MYSTERY 118 Η ρωγμή σηματοδοτεί τη διακοπή μιας ιστορικής συνέχειας και την ίδια στιγμή τη σύναψη των ετερόκλητων. Λειτουργεί ως το ενδόμυχο στοιχείο της συνύφανσης των ετερογενών. Ταυτόχρονα, καταγράφει τη διάρρηξη του ιστορικού συνεχούς ανοίγοντας στο βλέμμα τον ορίζοντα της ιστορικότητας των πραγμάτων και των προσώπων ενός τόπου. Ετερογενείς ιστορικές πραγματικότητες συμπλέκονται και έρχονται εξαίφνης σε επικοινωνία. Είναι αυτή η οποία χαράζει τον τόπο ανάδυσης του φωτισμού, ο οποίος προάγει την αλήθεια ως ανοιχτότητα φιλόξενη προς το Άλλο. *Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Δέσποινας Γερουλάνου. Πληροφορίες Τοποθεσία: Κήπος ΟΣΕ - Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας Συντελεστές: Σύλληψη / Εγκατάσταση: Χαρά Πιπερίδου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Χαρά Πιπερίδου Συνεργάτες: Ηχοτοπίο: Λάμπρος Πηγούνης

Σχεδιασμός Διάδρασης/Φωτός: Δημήτρης Μαϊρόπουλος

Κείμενο Καταλόγου: Νάντια Αργυροπούλου Σε συμπαραγωγή με τη 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.