Demons: Οι σκοτεινοί δαίμονες των σχέσεων στο Θέατρο Καρέζη

Σκοτεινοί “δαίμονες” στοιχειώνουν τον Ιωάννη Παπαζήση, την Ιωάννα Παππά, τον Γιάννη Κουκουράκη και τη Μαρίζα Τσάρη στο θέατρο Τζένη Καρέζη. Υπεύθυνος ο σπουδαίος Σουηδός δραματουργός Λαρς Νόρεν.

Tο συνταρακτικό δράμα του Λαρς Νόρεν, “Demons” θα σκηνοθετήσει στο Θέατρο Τζένη Καρέζη από τις 16 Οκτωβρίου, ο Χρήστος Σουγάρης, με τον Ιωάννη Παπαζήση, την Ιωάννα Παππά, τον Γιάννη Κουκουράκη και την Μαρίζα Τσάρη.

Ο Λαρς Νόρεν, ένας από τους σημαντικότερους Σουηδούς δραματουργούς, γνωστός για την αφοπλιστική του ικανότητα να εισχωρεί στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, αναδεικνύει σε αυτό το έργο τις εντάσεις, τις απογοητεύσεις και την αποξένωση που βιώνουν τα άτομα μέσα στις πιο οικείες τους σχέσεις.

Το έργο επικεντρώνεται σε δύο ζευγάρια που συναντιούνται σε ένα δείπνο, όμως το φαινομενικά απλό σκηνικό γρήγορα μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης και ψυχολογικής απογύμνωσης. Οι «δαίμονες» του τίτλου δεν είναι τίποτα άλλο από τους εσωτερικούς φόβους, τις ανασφάλειες, τις καταπιεσμένες επιθυμίες και την τοξικότητα που κυριαρχούν στις ζωές των χαρακτήρων. Μέσα από δυνατούς διαλόγους και έντονες σκηνές, το έργο αποκαλύπτει τον πόνο που κρύβεται πίσω από τις κοινωνικές μάσκες και τις αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνίας.

Η Ιωάννα Παππά Ελίνα Γιουνανλή

Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι ο Φρανκ και η Καταρίνα, ένα παντρεμένο ζευγάρι που μοιάζει παγιδευμένο στη σχέση του, γεμάτο θυμό, απογοήτευση και επιθετικότητα. Την παραμονή μιας κηδείας συναντιούνται για “χαλαρό” ποτό, σε ένα υπέροχο αστικό loft της Στοκχόλμης. Καθώς η νύχτα εξελίσσεται και υπό την επήρεια του αλκοόλ, οι χαρακτήρες αρχίζουν να προβάλλουν τις απογοητεύσεις για τη ζωή τους, δοκιμάζοντας σταδιακά όλο και πιο σουρεαλιστικά και μοχθηρά κοινωνικά παιχνίδια, με αποτέλεσμα τις μεταξύ τους συγκρούσεις και τη ρήξη με τους προσωπικούς τους δαίμονες.

Το ελκυστικά νοσηρό αυτό αριστούργημα του Λαρς Νόρεν – “εγγονού του Στρίνμπεργκ” για τους Σκανδιναβούς – φέρει όλη την παράνοια της “Στρινμπεργκικής” δραματουργίας, παράλληλα όμως αποκαλύπτεται ως ένα μοναδικό δείγμα μαεστρικού ψυχογραφήματος, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με τα ζητήματα της οικειότητας, της απώλειας, του μισογυνισμού, της ενδοοικογενειακής βίας, του εφησυχασμού, του τραύματος και του άγχους.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης Ελίνα Γιουνανλή

Λαρς Νόρεν, ο “εγγονός” του Στρίνμπεργκ

Ο Λαρς Νόρεν (1944-2021) ήταν ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς της Ευρώπης, με περισσότερα από 50 θεατρικά έργα στη διαδρομή του, με εμμονή στην παθολογία των δυσλειτουργικών οικογενειών, το έρεβος των οικογενειακών θεσμών και τη σχέση των δύο φύλων.

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και πιο αναγνωρισμένους Σουηδούς δραματουργούς και σκηνοθέτες της σύγχρονης εποχής. Γνωστός για την ψυχολογική του διεισδυτικότητα και την εξερεύνηση των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ύπαρξης, ο Νόρεν επηρέασε βαθιά το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο με τα έργα του.

Η θεματολογία των έργων του περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη μοναξιά, την αποξένωση, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις και την ψυχολογική βία. Το θέατρό του συχνά επικεντρώνεται στις εντάσεις που προκύπτουν μέσα στις πιο οικείες σχέσεις — οικογένειες, ζευγάρια και κοινωνικές ομάδες — και ανέδειξε τη σκοτεινή και απογοητευτική πλευρά της ανθρώπινης φύσης.

Ο Γιάννης Κουκουράκης Ελίνα Γιουνανλή

Ο Νόρεν ξεκίνησε την καλλιτεχνική του καριέρα ως ποιητής, και αυτή η ποιητική αίσθηση διαπερνά και τα θεατρικά του έργα, όπου συνδυάζει την απλότητα του καθημερινού διαλόγου με βαθύ φιλοσοφικό και συναισθηματικό περιεχόμενο. Απέκτησε ευρεία αναγνώριση ως θεατρικός συγγραφέας τη δεκαετία του 1980, με έργα που ασχολήθηκαν με τα υπαρξιακά αδιέξοδα και τις αδυναμίες της σύγχρονης κοινωνίας. Κάποια από τα πιο γνωστά του έργα, όπως τα “Demons” (Δαίμονες), “Night is Mother to the Day” και “Autumn and Winter”, απεικονίζουν οικογένειες σε κρίση και αναζητούν την αλήθεια κάτω από τις μάσκες της καθημερινότητας.

Η επιρροή του Ingmar Bergman, ενός άλλου μεγάλου Σουηδού δημιουργού, είναι εμφανής στο έργο του Νόρεν, ωστόσο,δημιούργησε το δικό του ξεχωριστό ύφος, ένα μείγμα ωμής αλήθειας και υπαρξιακής αναζήτησης, που συχνά οδηγεί το κοινό του σε βαθύ προβληματισμό.

Εκτός από τη θεατρική γραφή, ο Nόρεν υπήρξε ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος σκηνοθέτης, και το ενδιαφέρον του επεκτάθηκε και σε πιο ακραίες θεματικές, όπως το έργο “7:3”, όπου εργάστηκε με πραγματικούς κρατούμενους για να δημιουργήσει ένα έργο που εστίαζε στη ζωή μέσα στις φυλακές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ζωή του Lars Norén υπήρξε επίσης γεμάτη αντιφάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις, με τον ίδιο να έχει ανοιχτά παραδεχτεί ότι πάλεψε με τη θλίψη και τα ψυχολογικά του τραύματα. Αυτά τα βιώματα αντικατοπτρίζονται έντονα στα έργα του, όπου οι χαρακτήρες συχνά βρίσκονται σε αδιέξοδα και παλεύουν με τους «δαίμονές» τους.

Παρά τον θάνατό του το 2021, ο Norén παραμένει μια εμβληματική μορφή στο ευρωπαϊκό θέατρο, με τα έργα του να συνεχίζουν να παρουσιάζονται παγκοσμίως, υπενθυμίζοντας στο κοινό την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το «DEMONS» είναι ένα έργο που εκφράζει με ωμότητα και ειλικρίνεια την πικρή πραγματικότητα των σχέσεων, ενώ παράλληλα προχωρά σε μια υπαρξιακή εξερεύνηση της ανθρώπινης μοναξιάς και της αποτυχίας των ατόμων να συνδεθούν πραγματικά μεταξύ τους. Με έντονη ψυχολογική ανάλυση και θεατρική ένταση, το έργο κατατάσσεται στα πιο σημαντικά και επιδραστικά έργα του Lars Norén, προσφέροντας μια ανατριχιαστική ματιά στον ανθρώπινο ψυχισμό.

Ο Γιάννης Κουκουράκης

Η Μαρίζα Τσάρη Ελίνα Γιουνανλή

Χρήστος Σουγάρης: “Μια ιδανική συνθήκη μελέτης της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας”

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης σημειώνει για το έργο: «Μέσα σε εξαιρετικής αισθητικής κλουβιά-loft, νέοι άνθρωποι διαβιούν, απομυζώντας συναισθηματικά, οικονομικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά τους συντρόφους τους. Η βία, κυρίως λεκτική, είναι καθημερινό φαινόμενο. Κοινωνικές ομάδες και μορφές, απολύτως τακτοποιημένες και λειτουργικές στο “φαίνεσθαι”, αλλά σαθρές, συναισθηματικά αποστεωμένες, βίαιες και δυσλειτουργικές στο “είναι”.

Το σπουδαίο αυτό θεατρικό έργο, αποτελεί μια ιδανική συνθήκη μελέτης της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας και των πολιτών της. Μιας κοινωνίας η οποία ευνοεί την ιδιώτευση, την ατομικότητα, την αποξένωση, τη βία και την απάθεια, απέναντι σε οτιδήποτε αφορά τον άλλον. Και όλο αυτό με εξαιρετικά στυλιζαρισμένη αισθητική.»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Lars Noren

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Σχεδιασμός βίντεο: Χρήστος Σουγάρης – Πάνος Νικολακόπουλος

Live video camera: Πάνος Νικολακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σίλια Κόη

Βοηθός Σκηνογράφου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Indigo Creative

ΔΙΑΝΟΜΗ

Φρανκ: Ιωάννης Παπαζήσης

Καταρίνα: Ιωάννα Παππά

Τόμας: Γιάννης Κουκουράκης

Γκένα: Μαρίζα Τσάρη