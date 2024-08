Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ενδοσκόπησης από το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας

Δύο σύγχρονα έργα Ευρωπαίων δημιουργών έρχονται επί σκηνής στις 9 Αυγούστου στην αγγλική γλώσσα από το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ενδοσκόπησης.

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει σε μια μοναδική παράσταση δύο σύγχρονα έργα, τα «Focus Group» του Marco di Stefano και «Resistance in a Time of Peace» του Jibbe Willems, σε διαδοχική προβολή. Υπό τη σκηνοθεσία της Χαράς Λιανού, τα έργα εξερευνούν καίρια ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ενδοσκόπησης.

Η παράσταση ξεκινά με το «Resistance in a Time of Peace» (Αντίσταση σε καιρό ειρήνης), ένα έργο που εξετάζει την έννοια της αντίστασης σε μια εποχή που φαινομενικά είναι ειρηνική, αλλά κρύβει προκλήσεις και ηθικά διλήμματα. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα βρίσκεται εγκαταλελειμμένη με το αυτοκίνητό της στη μέση του πουθενά, πυροδοτώντας μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την πορεία της ζωής της. Η απόδραση από την πραγματικότητα και η απειλητική ρουτίνα μιας ανεκπλήρωτης ερωτικής σχέσης την οδηγεί σε μια εσωτερική αναζήτηση.

Ένας δυνατός μονόλογος για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς σε επιλογές που διαφέρουν από την αναμενόμενη πορεία των γεγονότων.

Το δεύτερο μέρος της παράστασης φιλοξενεί το «Focus Group» (Ομάδα Εστίασης), ένα επίκαιρο και προκλητικό δράμα, με στοιχεία σκοτεινού χιούμορ, που διερευνά τη σύγχρονη σχέση μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών και καταναλωτών.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στην Carla, η οποία στην καινούρια της δουλειά, αναλαμβάνει την ηγεσία ενός focus group. Σύντομα, τα μέλη της ομάδας ανακαλύπτουν πως συμμετέχουν σε μια έρευνα που αποκαλύπτει τις βαθύτερες ανησυχίες και επιθυμίες τους. Καθώς οι συγκρούσεις και οι αποκαλύψεις κλιμακώνονται, έρχονται αντιμέτωποι με το υπαρξιακό δίλημμα μεταξύ ζωής και θανάτου.

Πληροφορίες σχετικά με τους Συγγραφείς

Ο Ολλανδός θεατρικός συγγραφέας Jibbe Willems, έχει εργαστεί ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, έργα του έχουν παρουσιαστεί σε πολλές χώρες, όπως η Γαλλία, το Μεξικό, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Έχει διακριθεί σε φεστιβάλ όπως το Αβινιόν 2022.

Ο Ιταλός Marco di Stefano, ιδρυτής της εταιρείας «La Confraternita del Chianti», με την οποία υλοποίησε το διεθνές έργο «Pentateuco», έχει συνεργαστεί με σημαντικά θέατρα όπως η Μπιενάλε της Βενετίας και το Κροατικό Εθνικό Θέατρο, παρουσιάζοντας έργα σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Ταυτότητα παράστασης

«FOCUS GROUP»

Κείμενο: Μarco di Stefano

Προσαρμογή – Σκηνοθεσία: Χαρά Λιανού

Παίζουν οι: Κωνσταντίνος Αδρακτάς, Μιχάλης Θεοδωράκης, Ανέστης Ισχνόπουλος, Αναστασία Μπουγιάκα, Γιώργος Χατζηκυριάκος

«RESISTANCE IN TIME OF PEACE»

Κείμενο: Jibbe Willems

Σκηνοθεσία: Χαρά Λιανού

Ερμηνεία: Μαρίτα Τζατζαδάκη

Επιμέλεια κίνησης: Μαρία Βάθη

Κοστούμια: Μαρία Τσιώτη

Σκηνικά: Χαρά Λιανού

Σχεδιασμός φωτισμών: Fernanda Balcells

Κατασκευή σκηνικών: Δημήτρης Μέλλος