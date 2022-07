Ένας Αναρχικός και έξι... Παίχτες - Οι δύο πολυσυζητημένες παραστάσεις της χρονιάς επιστρέφουν!

Υπήρξαν το απόλυτο talk of the town της σεζόν, με απανωτά sold out, διαχρονικά μηνύματα και καυστικό χιούμορ. Δύο παραστάσεις γεμάτες πυκνά νοήματα και "τροφή για σκέψη" επανέρχονται στο θεατρικό σανίδι.

"Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού" του Ντάριο Φο σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο και οι "Παίxτες" του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, επιστρέφουν τον Οκτώβριο, δίνοντας την ευκαιρία στο θεατρικό κοινό να τις παρακολουθήσει ξανά ή να βυθιστεί για πρώτη φορά στο σατιρικό σύμπαν τους.

Η εξουσία ξεγυμνώνεται στον “Τυχαίο Θάνατο ενός Αναρχικού”

Μετά την επιμονή του κοινού, οι Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας και Στέλιος Πέτσος επιστρέφουν - υπό τη σκηνοθετική πάντα οδηγία του Γιάννη Κακλέα- στον τόπο του εγκλήματος, το Θέατρο Γκλόρια, από 5 Οκτωβρίου.

Ο “Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού” είναι μια οξυδερκής, φαρσική, καυστική και καταγγελτική σάτιρα για τη βία, την ηλιθιότητα, την αυθαιρεσία της εξουσίας, τα κατασκευασμένα ψεύδη και τη σκόπιμα "τυφλή" Δικαιοσύνη. Θεωρείται κλασικό έργο του θεάτρου του 20ού αιώνα και έχει ανέβει σε όλο τον κόσμο σε περισσότερες από σαράντα χώρες σε δεκάδες εκδοχές.

Ο Πάνος Βλάχος είναι ο "Αναρχικός" του Γιάννη Κακλέα @PATROKLOS_SKAFIDAS





Μέσα από μια έξυπνη και επίκαιρη κωμωδία, η εξουσία ξεγυμνώνεται και παρουσιάζονται τα “αδιάσειστα” στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενοχοποίηση κάποιου. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον έκτο όροφο μπορεί να αποτελέσει λύση όταν η ψυχραιμία χάνεται και ο θάνατος θα αρχειοθετηθεί απλώς ως "τυχαίος"!

Ο Ντάριο Φο καταφέρνει να ξεσκεπάσει μέσα από το έργο του, τη δολοφονία του “αναρχικού σιδηροδρομικού” Τζουζέπε Πινέλι, που διαπράχθηκε από την ιταλική αστυνομία. Με σατιρικό και ειρωνικό τρόπο καταγγέλλει το τραγικό συμβάν, καυτηριάζει την κατάχρηση της εξουσίας και αν και γράφτηκε πριν από χρόνια για να ασκήσει κριτική στην ασύδοτη εξουσία του συστήματος δικαιοσύνης της Ιταλίας και της κυβερνητικής διαφθοράς, σήμερα, χρόνια μετά, ο θεατής δεν θα δυσκολευτεί να βρει πολλές –πάρα πολλές- ομοιότητες με την Ελλάδα του σήμερα.

@PATROKLOS_SKAFIDAS

Το έργο, λέει ο Ντάριο Φο, παίζεται από τον καιρό που γράφηκε με αμείωτη επιτυχία. Ίσως γιατί στη ζωή πληθαίνουν κάθε τόσο η αιματοχυσία, οι βόμβες τα μεγάλα λόγια και τα μεγάλα σκάνδαλα. Πάντα από τα ίδια συστήματα που οργανώνουν τη βία και που δεν μπορούν να χωνέψουν αυτούς που δεν σκύβουν το κεφάλι.

Στην παράστασή μας το έργο, η πλοκή και η ανατρεπτική ματιά του συγγραφέα είναι η βάση για να σχολιάσουμε με χιούμορ την δική μας πραγματικότητα ακολουθώντας και την άποψη του Ντάριο Φο:

“Δεν θεωρώ ένα έργο μου ολοκληρωμένο, αλλά ανοιχτό σε συνεχείς διαφοροποιήσεις. Ακόμη και σήμερα όποιος ανεβάζει κείμενά μου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου πρέπει να ξέρει πως έχει να κάνει με ένα υλικό ρευστό, ικανό να το προσαρμόσει κανείς και να το πλάσει στα μέτρα της δικής του πραγματικότητας και να ανασύρει αναφορές που θα κάνουν την πλατεία του θεάτρου να θυμώσει, να σκεφτεί, να γελάσει.”

Ο Γιάννης Κακλέας μαζί με τον Πάνο Βλάχο που έγραψε τους στίχους των τραγουδιών, χρησιμοποίησαν το ρευστό υλικό του Φο σαν βάση, το έπλασαν με τα δικά τους χέρια και το μετέφεραν εύστοχα στο σήμερα. @PATROKLOS_SKAFIDAS

Με αφορμή το έργο του Ντάριο Φο η παράσταση στο Θέατρο Γκλόρια ακολουθεί τα χνάρια ενός αρχετυπικού Γελωτοποιού. Μία διαχρονική δαιμονική, αστεία και επικίνδυνη φιγούρα για κάθε εξουσία και κάθε στερεότυπο. Αρχίζουμε από τη γέννησή του, τα ταξίδια του στον χώρο και στον χρόνο και καταλήγουμε στο εδώ και τώρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας, Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη/Γιάννης Κακλέας, Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Μουσική σύνθεση: Βάϊος Πράπας, Στίχοι τραγουδιών: Πάνος Βλάχος, Χορογραφίες: Αγγελική Τρομπούκη, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λητώ Τριανταφυλλίδου, Ρέα Σαμαροπούλου, Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού, Βοηθός φωτίστριας: Στέβη Κουτσοθανάση. Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας.

Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Στέλιος Πέτσος, Παναγιώτης Κατσώλης.

Info: Πρεμιέρα: 5 Οκτωβρίου 2022. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20.00, Πέμπτη 21.00, Παρασκευή 21.00, Σάββατο 18.00 και 21.00, Κυριακή 20.00. Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων, άνω 65 ετών. Προπώληση στη viva.gr. Διεύθυνση: Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679. Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3600832.

“Οι Παίχτες” του Ν.Β. Γκόγκολ και η εμμονή του ανθρώπου για την επικράτηση στον διπλανό του

Οι Παίχτες CHRISTOS SYMEONIDES

Μετά από μια αποθεωτική χρονιά με αλλεπάλληλα sold out, οι “Παίxτες” του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, με τους Γιάννη Νιάρρο, Βασίλη Μαγουλιώτη, Ηλία Μουλά, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Γιώργο Τζαβάρα, Γιώργο Μπουκαούρη και guest star τον Θέμη Πάνου, συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στο Θέατρο Κιβωτός από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022.

Γιατί, το να ζήσεις τη ζωή σου σα βλάκας, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά να ζήσεις με οξυδέρκεια, με Τέχνη, να εξαπατήσεις τους πάντες, αλλά να μην εξαπατηθείς εσύ ο ίδιος – γι’ αυτό, μάλιστα, αξίζει να ζεις! Ίχαρεφ

Ζωντανή μουσική, αφηνιασμένοι ρυθμοί και σκοτεινό χιούμορ σε μια παράσταση - οφθαλμαπάτη, μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων, για την τέχνη της εξαπάτησης: Παράσταση ή πραγματικότητα, ηθοποιός ή ρόλος, θύτης ή θύμα, αλήθεια ή ψέμα, όλα συγχέονται και τελικά, το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι.

Από την παράσταση 'Οι Παίχτες' CHRISTOS SYMEONIDES

Η αδρεναλίνη της κομπίνας, η μαεστρία και η αρρώστια του τζόγου, η κάψα να εξαπατήσεις τους πάντες, αλλά να μην εξαπατηθείς εσύ ο ίδιος και η εμμονή του ανθρώπου για την επικράτηση απέναντι στον οποιονδήποτε "δίπλα", κυριεύουν την πένα του Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ κάπου στο 1836, για να γράψει μια δαιμονισμένη μυστήρια κωμωδία, που ακούει στο όνομα "Οι παίχτες".

Σ’ ένα απομακρυσμένο πανδοχείο της Ρωσίας, καταφτάνει ένας δεινός χαρτοπαίχτης, απατεώνας, και πλαστογράφος. Στόχος του, να βρει τα επόμενα θύματά του, και να τα “γδάρει”. Αλλά δε θα είναι τόσο απλή υπόθεση. Στο ίδιο πανδοχείο διαμένουν δύο εξίσου δεινοί κομπιναδόροι, που γυρεύουν το ίδιο ακριβώς πράγμα με τον πρώτο: ένα λαχταριστό, αθώο και, φυσικά, κεφαλαιούχο θύμα. Οι δύο συναντούν τον ένα και σύντομα ενώνουν τις δυνάμεις τους, οδηγώντας την παράσταση σε ένα πανδαιμόνιο γεμάτο μπλόφες, ρίσκο, ανταγωνισμούς, συμμαχίες, εκπλήξεις κι ανατροπές, καθώς στο παιχνίδι μπαίνουν σιγά-σιγά όλοι οι παράξενοι ένοικοι που τριγυρνούν σ’ αυτό το μικρό και ήσυχο πανδοχείο.

Οι Παίχτες CHRISTOS SYMEONIDES

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία - μετάφραση - διασκευή: Γιώργος Κουτλής, Δραματουργική επεξεργασία: Βασίλης Μαγουλιώτης, Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Μουσική: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης, Χορογραφία: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιάκωβος Μηνδρινός, Φωτογραφίες - video: Χρήστος Συμεωνίδης.

Παίζουν: Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας και Γιώργος Μπουκαούρης, guest star ο Θέμης Πάνου.

Info: Μέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή 21:00, Σαββατο 18:00 και 21:00, Κυριακή 19:00. Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων, άνω 65 ετών. Προπώληση στη viva.gr. Διεύθυνση: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54, Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 34 27 426.





