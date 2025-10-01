Εθνικό Θέατρο: Early bird εισιτήρια, πρεμιέρες και νέες παραστάσεις

Aπό σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και για 10 ημέρες το Εθνικό διαθέτει early bird εισιτήρια για τις παραστάσεις του στην τιμή των 10 ευρώ – Τι θα δούμε στις αίθουσές του

Η “Καρυάτιδα” του Γιώργου Καπουτζίδη και ο “Φάουστ” του Αρη Μπινιάρη σηκώνουν από τις 8 Οκτωβρίου την αυλαία του Εθνικού Θεάτρου που ξεκινά τη νέα θεατρική χρονιά ενεργοποιώντας το δυναμικό δίκτυο, που ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών.

H πρώτη κρατική σκηνή της χώρας ανοίγει τον πλούσιο προγραμματισμό της με ζωντανό και ανανεωμένο τον πυρήνα της, στο κτίριο Τσίλλερ και στις τέσσερις σκηνές του — Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Πλαγία Σκηνή και Αίθουσα Εκδηλώσεων —, αλλά και στους άλλους χώρους που θα φιλοξενήσουν φέτος την πολύπλευρη λειτουργία της: το Θέατρο Δίπυλον για την Πειραματική Σκηνή, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την Παιδική Σκηνή, το Θέατρο Κάππα, καθώς και τον 1ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Μάλιστα από σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και για 10 ημέρες το Εθνικό διαθέτει early bird εισιτήρια για τις παραστάσεις του στην τιμή των 10 ευρώ!

Ανανεωμένες επαναλήψεις παραγωγών και κλασικά έργα

Η θεατρική περίοδος ξεκινά με την επιστροφή του έργου «Φάουστ» του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Η παράσταση, η οποία βασίζεται στον αριστουργηματικό χαρακτήρα του Φάουστ, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με ανανεωμένη διανομή, προκειμένου να προσφέρει στο κοινό μια ανατρεπτική εμπειρία.

Αλλά και η παράσταση «Η Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη, επιστρέφει με μεγαλύτερη ένταση και ανατρεπτικότητα. Μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα επιστρέφει στην Ελλάδα με μια ανατρεπτική κωμωδία, εξετάζοντας τη μεγαλειώδη ικανότητα της χώρας να αναμιγνύει το ιστορικό με το κωμικό, τη σοβαρότητα με τη σάτιρα.

Το Εθνικό Θέατρο φέτος επενδύει και στη σύγχρονη δραματουργία, με έργα που διερευνούν την πολιτική, την κοινωνία και τη ζωή μέσα από νέες σκηνοθετικές προσεγγίσεις. Το έργο «Τρεις Αδελφές» του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, επαναπροσεγγίζει την τραγική ιστορία τριών γυναικών που αναζητούν τη Μόσχα – την ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή. Εξαιρετικά ισχυρή είναι η σύνδεση της παράστασης με τα ζητήματα του χρόνου, της μνήμης και των προσωπικών επιθυμιών.

Γιάννης Κουσκούτης

Η παιδική σκηνή “μετακομίζει” για λίγο στο Ολύμπια

Η παιδική σκηνή του Εθνικού Θέατρου μετακομίζει πρόσκαιρα στο Θέατρο Ολύμπια και παρουσιάζει την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», βασισμένη στο γνωστό έργο του Λιούις Κάρολ. Σκηνοθετημένη από τη Γεωργία Μαυραγάνη, η παράσταση υπόσχεται να ταξιδέψει τα παιδιά στον κόσμο του φανταστικού, μέσα από μια χορική αφήγηση που ανατρέπει τους κλασικούς θεατρικούς κανόνες και δίνει φωνή στην ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

To Eθνικό Θέατρο σε Live Streaming

Παράλληλα το Εθνικό Θέατρο δημιουργεί νέους δεσμούς με την ελληνική Περιφέρεια, φέρνοντας τη θεατρική εμπειρία κοντά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται.

Σαν αρχή, τέσσερις από τις παραγωγές του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος θα μεταδοθούν μέσω live streaming στο Σουφλί, την Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Κάρπαθο, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να παρακολουθήσουν έργα της φετινής θεατρικής περιόδου σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα – με ελεύθερη είσοδο.

Η δράση περιλαμβάνει τις παραστάσεις:

Φάουστ | 21/11/25 | από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στο Σουφλί

Τρεις αδελφές |19/12/25 | από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στην Ιθάκη

έχεις πέντε λεπτά 14/2/26 (Μικρό Εθνικό | Εφηβική Σκηνή) | από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ live στα Κύθηρα

Ο Βυσσινόκηπος 27/3/26 | από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ | live στην Κάρπαθο

Νέα εποχή για το Εθνικό Θέατρο

Η Αργυρώ Χιώτη Ανδρέας Σιμόπουλος

H Αργυρώ Χιώτη αναφέρει χαρακτηριστικά στο σημείωμά της:

“Το Εθνικό Θέατρο ξεκινά τη νέα θεατρική χρονιά ενεργοποιώντας το δυναμικό δίκτυο, που ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών. Το Εθνικό θέατρο συνομιλεί με τα κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας, επανεξετάζει την ιστορία του, επανασυστήνει έργα κλασικά, προτείνει νέα, δυναμικά, πρωτοπόρα, που φέρουν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και υψηλή αισθητική πρόταση.

Το Εθνικό Θέατρο εκπέμπει σήμα, δίνει στίγμα διακριτό και σταθερό.

Ανοίγει τον πλούσιο προγραμματισμό του με ζωντανό και ανανεωμένο τον πυρήνα του, στο κτήριο Τσίλλερ και στις τέσσερις σκηνές του — Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Πλαγία Σκηνή και Αίθουσα Εκδηλώσεων —, αλλά και στους άλλους χώρους που θα φιλοξενήσουν φέτος την πολύπλευρη λειτουργία του: στο Θέατρο Δίπυλον για την Πειραματική Σκηνή, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την Παιδική Σκηνή, το Θέατρο Κάππα, καθώς και τον 1ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Συστήνει τους νέους θιάσους που δημιουργήθηκαν μέσα από ακροάσεις για όλες τις παραγωγές, με έμπειρους/ες, καταξιωμένους/ες αλλά και νεότερους/ες ηθοποιούς και ερμηνευτές/τριες, εμπλουτίζει τη δράση του Μικρού Εθνικού, που φέτος διοργανώνει περισσότερα από 50 εργαστήρια και σημαντικές ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα, συστήνει την ανανεωμένη ταυτότητα της Πειραματικής του Σκηνής. Προσκαλεί τους πιστούς θεατρόφιλους, νέους θεατές και επισκέπτες στις Παραστάσεις και τις σημαντικές Παράλληλες Δράσεις του — σε Διεπιστημονικούς Διακαλλιτεχνικούς Διαλόγους, σε Σαλόνια Γλώσσας και σε Βραχύχρονα Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθούν στους φιλόξενους χώρους του —, εγκαινιάζει το διαδικτυακό του Ραδιόφωνο, ανοίγει τις πόρτες του στο σύντομα ανανεωμένο του Καφέ-Μπαρ, εμπλουτίζει με ξεχωριστές δημιουργίες το Πωλητήριό του.

Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, θέτει σε εφαρμογή ισότιμες συμπαραγωγές και συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, όπως το Pina Bausch Foundation και το Royal Court Theatre, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με εγχώριους φορείς, όπως με τον Δήμο Αθηναίων, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και οργανισμούς της Περιφέρειας.

Ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Εστιάζει στην αναζήτηση της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, εμβαθύνει στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη δημιουργών με ξεχωριστό σκηνικό στίγμα και πρόταση. Προωθεί τη σκέψη, την έρευνα, τη σύνδεση, τις καλλιτεχνικές ζυμώσεις. Είναι ο καρπός της αφοσίωσης των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, σε όποιον τομέα κι αν ανήκουν. Και είναι κτήμα όσων συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της ευρύτερης κοινότητας του θεάτρου, σε όσους μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την τέχνη — και κατά συνέπεια για την ίδια τη ζωή.

Όχημά μας είναι η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας, και συνομιλεί με τις έννοιες, τις ιδέες, τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Συνδέει όλες τις θεματικές των παραστάσεων, όλες τις δράσεις, όλες τις σκηνές του Θεάτρου. Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας.

Ας αφεθούμε στη συναρπαστική, πνευματική και βιωματική του περιπλάνηση.

Κι αν «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου»*, θα πω: Ας διευρύνουμε τα όριά μας”.