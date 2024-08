Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Εντυπωσιακό το διεθνές ενδιαφέρον για το grape 2024

Στο grape 2024 παρουσιάστηκαν οκτώ παραστάσεις Θεάτρου και Χορού, που εντυπωσίασαν και επαινέθηκαν, τόσο από τους ειδικούς όσο και από το ευρύ κοινό.

Στο grape 2024 παρουσιάστηκαν, από τις 21 έως και τις 25 Ιουλίου, οκτώ παραστάσεις Θεάτρου και Χορού, που εντυπωσίασαν και επαινέθηκαν, τόσο από τους ειδικούς όσο και από το ευρύ κοινό.

Οι προσκεκλημένοι που παρακολούθησαν το πρόγραμμα του grape 2024 ήταν εκπρόσωποι κορυφαίων καλλιτεχνικών οργανισμών, όπως οι: Festival d’Avignon (Γαλλία), Rising Melbourne (Αυστραλία), FIBA – Festival Internacional de Buenos Aires (Αργεντινή), NYU Skirball (ΗΠΑ), Centro de Experimentación Teatro Colón (Αργεντινή), TransAmériques (Καναδάς), Théâtre de Liège (Βέλγιο), KVS Royal Flemish Theatre (Βέλγιο), La Bâtie-Festival de Genève (Ελβετία), Comédie de Genève (Ελβετία), Residenztheater (Γερμανία), Istanbul Theatre Festival (Τουρκία), Factory International (Ηνωμένο Βασίλειο), Théâtre National de Bretagne (Γαλλία), Ivan Vazov National Theatre, Sofia (Βουλγαρία), Sadler’s Wells (Ηνωμένο Βασίλειο), Festival euro-scene Leipzig (Γερμανία), Centre Nationale de la Danse (Γαλλία) και άλλοι.

Οι παραστάσεις του grape 2024 δόθηκαν στον φιλόξενο, δυναμικό χώρο του Φεστιβάλ στην Πειραιώς 260, στο Σύγχρονο Θέατρο και στην Παλαιά Βουλή, έναν ιστορικό χώρο που εντυπωσίασε τους προσκεκλημένους.

Τα έργα του grape 2024 και οι δημιουργοί τους

Τα έργα του grape 2024, καρποί του προβληματισμού των δημιουργών τους γύρω από κρίσιμα ζητήματα και αιτήματα της εποχής μας, διερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η δικαιοσύνη και η ισότητα, η σχέση των γυναικών με τη μητρότητα, τα δικαιώματα των μεταναστών και η επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων.

Οι δημιουργοί και τα έργα του grape 2024 είναι:

Ευθύμης Φιλίππου – Αγγελική Παπούλια, Ετυμολογίες, Θέατρο

Ανέστης Αζάς, Τα σκυλιά, Θέατρο

Χαρά Κότσαλη, Borborygmi, Χορός

Ζωή Χατζηαντωνίου, Amalia melancholia, Queen of the Palm Trees, Θέατρο

Αργυρώ Χιώτη, Αναψυκτήριο, Θέατρο

Κατερίνα Ανδρέου, Bless This Mess, Χορός (διεθνής συμπαραγωγή)

Γιολάντα Μαρκοπούλου, Ομάδα Station Athens, Σφάλμα Σύνδεσης, Θέατρ

-Mario Banushi, Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia, Θέατρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα νέα έργα που παρουσιάστηκαν στο grape 2024, επιλεγμένες παραστάσεις του grape 2023 συνεχίζουν το ταξίδι τους ανά τον κόσμο, αποσπώντας εγκωμιαστικές κριτικές και κερδίζοντας την αγάπη του διεθνούς κοινού.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων και εμπειριών

Εκτός από τις παραστάσεις, το grape 2024 περιλάμβανε μία σειρά από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τους προσκεκλημένους, όπως:

ανοικτή συζήτηση στο Goethe Institut-Athen με θέμα «Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην Ελλάδα: Από τις σύγχρονες τάσεις στις μελλοντικές προοπτικές» και με συνομιλητές τους Σάββα Πατσαλίδη, Καθηγητή Θεατρολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής συζήτησης), Λίνα Ρόζη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, Παρασκευή Τεκτονίδου, Καλλιτεχνική Σύμβουλο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Δραματουργό – Ερευνήτρια

ξενάγηση στις περιοδικές εκθέσεις και τις μόνιμες συλλογές του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), από τους Καλλιτεχνικούς Συμβούλους του μουσείου, Ελένη Κούκου και Θεόφιλο Τραμπούλη

συνάντηση δικτύωσης μεταξύ των διεθνών εκπροσώπων και των καλλιτεχνών του grape 2024 στο Goethe Institut-Athen, όπου οι δημιουργοί παρουσίασαν τα έργα τους και στη συνέχεια γνωρίστηκαν και συζήτησαν με τους καλεσμένους του Φεστιβάλ

παρακολούθηση ανοιχτών προβών

Το grape 2024 ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην Επίδαυρο, για την παρακολούθηση της, κατά γενική ομολογία, εξαιρετικής παράστασης “Hecuba, not Hecuba” του Tiago Rodrigues με τον θίασο της Comédie Française.

Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια του grape 2024, oι προσκεκλημένοι πραγματοποίησαν συναντήσεις εργασίας με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου, με την οποία συζήτησαν για μελλοντικές συνεργασίες.

Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνομίλησε με εκπροσώπους των: Adelaide Festival (Αυστραλία), NYU Skirball (ΗΠΑ), National Theatre of Kosovo Festival (Κόσοβο), National Theatre & Concert Hall (Ταϊβάν), Triennale Milano Teatro (Ιταλία), TNC-Teatre Nacional de Catalunya (Ισπανία), Theatre Odeon (Γαλλία), Salzburger Festpiele (Αυστρία) και Ministry of Cultures, Arts and Knowledge of Colombia (Κολομβία).

Μεγάλο ήταν επίσης το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, όπως: The Stage (Ηνωμένο Βασίλειο), Nachtkritik (Γερμανία), Theater der Zeit (Γερμανία) και Radio Romania Cultural (Ρουμανία), στα οποία έδωσε συνέντευξη η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Το grape διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά και είναι το προσωπικό μου στοίχημα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ευαγγελάτου στη συνέντευξή της στο σημαντικό γερμανικό περιοδικό θεάτρου “Theater der Zeit”.

Και συνέχισε: «Φέτος έχουμε μία πολύ δυνατή σύνθεση καλλιτεχνών. Το grape – σε σύγκριση με άλλα showcases – δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αλλά είναι ανοικτό σε όλους τους επισκέπτες».

Grape, ένας πολύτιμος θεσμός

Το grape είναι η πλατφόρμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Προσφέρει τη δυνατότητα σε ελληνικές παραγωγές να παρουσιαστούν σε φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς οργανισμούς άλλων χωρών και να διαγράψουν διεθνή πορεία. Όπως δηλώνει και η πλήρης ονομασία του, Greek Agora of Performance, το grape είναι η πρώτη διεθνής «Αγορά» για τις ελληνικές παραστατικές τέχνες. Βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και αποτελεί ήδη έναν σημαντικό θεσμό για τον χώρο των παραστατικών τεχνών. Έχει, επίσης, αγκαλιαστεί θερμά τόσο από τον ελληνικό όσο και το διεθνή τύπο με επαινετικές αναφορές σε μεγάλα έντυπα του εξωτερικού. Ήδη επτά παραγωγές του grape 2023 ταξιδεύουν σε σημαντικές σκηνές του εξωτερικού.