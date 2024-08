Γκόνη – Μπιμπής: Δύο ερωτευμένοι προσπαθούν να παραμείνουν ενωμένοι μέσα στα χρόνια

Η Μυρτώ Γκόνη και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής συστήνουν στο ελληνικό κοινό, τη νέα θεατρική σεζόν, τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Tristan Bernays, με την παράσταση “Forget me Not”.

Η Μυρτώ Γκόνη και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής συστήνουν στο ελληνικό κοινό, τη νέα θεατρική σεζόν, τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Tristan Bernays, με την παράσταση “Forget me Not”.

Το «next best thing» του βρετανικού θεάτρου, που λίγο πριν κλείσει τα 40 έχει ήδη παρουσιάσει έργα του στο The Globe, στο Soho Theatre, στο Southwark Playhouse, στο Bush Theatre, στο National Theatre Studio, αλλά και στο Classic Stage Company της Νέας Υόρκης.

Η ιστορία ενός ζευγαριού

Το «Forget me Not» είναι η ιστορία ενός ζευγαριού απ’ το πρώτο του βλέμμα μέχρι την τελευταία τους ανάσα. Αλλά όχι απαραίτητα μ’ αυτή τη σειρά.

Το έργο μεταπηδά χωρίς φραγμούς στις αναμνήσεις, στο χώρο και τον χρόνο. Σε κάθε ανάμνηση οι χαρακτήρες είναι κάπου αλλού, σε διαφορετικό χρόνο, και συχνά κάποιοι άλλοι. Σαν δυο ατρόμητοι εξερευνητές ταξιδεύουν σε νέους κόσμους. Σε κόσμους με μια εσωτερική δική τους λογική. Στο μέλλον και το παρελθόν τους. Στη γνωριμία, στη γέννηση του παιδιού τους, στα βαθιά τους γεράματα, στη λήθη του έρωτα τους.

Μια συγκινητική ιστορία για την προσπάθεια δύο ερωτευμένων ανθρώπων να παραμείνουν ενωμένοι μέσα στα χρόνια. Άλλωστε «το ότι αγαπάς κάποιον αυτό δε σημαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα. Για την ακρίβεια πολλές φορές γίνεται αφόρητα δύσκολο».

Μυρτώ Γκόνη- Κωνσταντίνος Μπιμπής

Η Μυρτώ Γκόνη και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, χρόνια φίλοι και συνεργάτες, για πρώτη φορά συνδημιουργούν μια παράσταση αναλαμβάνοντας τη μετάφραση, τη δραματουργική επεξεργασία, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία του έργου.

Με το «Forget me Not» ο βραβευμένος με “Χορν” Κωνσταντίνος Μπιμπής ολοκληρώνει το ιδανικό τρίπτυχο πάνω στα ερωτικά ντουέτα, μετά τις πολύ πετυχημένες και πολυταξιδεμένες παραστάσεις «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2» και «Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια».